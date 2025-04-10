https://ukraina.ru/20250410/1062444442.html

Всем империалистам империалист. Как Трамп разводит планету, друзей и врагов на деньги

Всем империалистам империалист. Как Трамп разводит планету, друзей и врагов на деньги - 10.04.2025 Украина.ру

Всем империалистам империалист. Как Трамп разводит планету, друзей и врагов на деньги

Вот чем предыдущий президент США Джо Байден, который утверждал мировое господство своей страны через тотальную леволиберальную глобализацию, похож на нынешнего Дональда Трампа, занимающего тем же самым, но рецепты своего предшественника отрицающего и навязывающего новый вариант господства американского империализма?

2025-04-10T16:57

2025-04-10T16:57

2025-04-10T17:33

дональд трамп

владимир зеленский

пит хегсет

сша

украина

россия

евросоюз

экспортные пошлины

тарифы

вашингтон

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Это необычное и даже нестандартное наблюдение за этим самым империализмом, но все равно отвечаю: если верить сказанному обоими президентами о методах и приемах своей работы, то они - империалисты и похожи исключительно, извините, задом. Точнее – как минимум, фразеологическим использованием и применением этой, мягко говоря, специфической части человеческого организма в политических, экономических, военных и прочих целях во славу своих государств.Байден стремился поставить мир под свой контроль, подчинить государства единым правилам, сократить численность населения, а оставшихся людей заставить исповедовать очень похожий, даже универсальный кодекс нравственных и психологических норм и жизненных установок, определенных категориями ЛГБТ*-повестки, узаконенными и введенными в ранг нормальных понятий обыденного существования.И человеческий, извините, зад в этих раскладах играл свою очень важную, главную и, может быть, даже определяющую роль. Во всех, увы, отношениях, и вы меня понимаете, если не ханжи и не святоши.Многое решалось по признаку приверженности новым веяниям, которые еще совсем недавно назывались извращениями и считались психиатрическими отклонениями, которые даже пытались лечить. Со временем все это кануло в лету, и мир погряз в том, чему удивился даже печально знаменитый римский император Калигула. А он был тем еще извращенцем даже по древнеримским временам, крайне свободным в этом плане. Если верить историческим источникам, конечно.Но Байден любил всех этих элгэбэтешников, трансвеститов, квир-людей и небинарных личностей, принадлежащих к сотне самых разных новых полов, и даже принадлежность к этим новым веяниям определял, как приоритет при назначении на должности в сложнейшей иерархии управления государством, армией и флотом.А все вокруг стыдливо замалчивали эти игрища, старались их "не замечать", обходить стороной при обсуждениях, шутили и ерничали. Пока это не стало серьезной проблемой для людей нормальных. Начали шутить совсем по-иному: типа скоро терпимость достигнет такого уровня, что умным людям запретят думать, чтобы не оскорблять дураков и идиотов. К этому, собственно, и шло. В том числе, и в отношении всех прочих и всевозможных извращенцев, критиковать которых просто запретили.И говорить об этом нужно было, хотя нормальным людям это и противно. А Трамп, придя к власти, сделал многое, чтобы сломать эту практику. Как минимум, он на официально подтвердил, что есть всего два пола – мужской и женский. А потом начал изгонять извращенцев из армии, спорта, госаппарата.Однако отказаться от зада в риторике, увы, не удалось и ему. Более того, он (зад) помог Трампу в решении сложнейшей операции – одержать промежуточную победу в тарифной войне.Трамп, как известно, 2 апреля 2025 года объявил о введении дополнительных пошлин против 211 государств и территорий мира в диапазоне от 10 до 50%, поставив под сомнение работоспособность всей торгово-финансовой системы планеты, и… фактически выиграл – мир согласен ему подчиняться и играть по навязанным им правилам.А вот как он на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса охарактеризовал свою победу – сам Байден позавидовал бы: "Говорю вам, эти страны нам названивают, целуют мне зад: "Пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все. Все, что угодно, сэр".Так Трамп описал переговоры с представителями 70 государств мира, которые уже к 9 апреля оказались не готовы к одностороннему повышению тарифов со стороны США и, желая снизить размер пошлин, ломанулись в Вашингтон согласовывать условия отсрочки этой разорительной для них операции.Названия конкретных государств он не перечислил, но по словам политика, страны "умирают от желания заключить сделку" и готовы сделать "что угодно". А Штатам хорошо: Трамп для начала заявил, что, благодаря новым сборам, США получают по 2 млрд долл в день.С конкретными цифрами потерь и достижений, разорения и успеха, конечно, уже занимаются и еще будут заниматься экономисты и банкиры, инвесторы и промышленники, но бесспорно то, что Трамп, во-первых, во время этой операции не забыл ни себя, ни своих друзей, с которыми он, судя по всему, и согласовал аферу с пошлинами. Или не аферу, если США выйдут из нее окончательным победителем.После обращения к нему не выдержавших, Трамп объявил, что отложить на 90 дней повышение импортных пошлин для тех государств, что пока не ответили ему взаимностью и не ввели ответные пошлины. И, собрав друзей и соратников в Овальном кабинете, он заявил, что состояние богатейших людей мира увеличилось в совокупности на рекордные 304 млрд долл после введения пошлин, тревожного ожидания результата этого шага и решения об приостановке экзекуции.Об этом же свидетельствуют и данные опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaire Index). И уже ясно, что больше всех на росте стоимости акций заработал бизнесмен из команды Трампа Илон Маск - 36 млрд долл. Акции его концерна Tesla, который кошмарили в эти дни все, кому не лень, подорожали на 23%.Глава Meta** Марк Цукерберг заработал 26 млрд долл, а глава Nvidia Дженсен Хуанг – 15,5 млрд долл.Вот Трамп и похвастался,что его "друзья хорошо заработали". Ну, а что выгодно этим "друзьям", то выгодно и США – это старая формула американского империализма.Во-вторых, Трамп показал, что он был и остается настоящим империалистом, который использует всю мощь государства для упрочения американского господства. И не будет при этом взирать на на друзей, ни на врагов – таковых у США нет, зато есть вечные – империалистические! – интересы. Трамп однозначно сказал, что его пошлинно-тарифная война вызвана необходимостью оздоровить экономику США, и из этого он и исходит. "США понад усэ!", как сказали бы американцы в Украине.Например, Евросоюзу Трамп предложил вернуть его "долг" США в 350 млрд долл "очень просто" – купить энергоносители из США на эту сумму за неделю. Как сообщило издание Politico, президент США сказал: "У нас дефицит с ЕС в 350 млрд долл, и он быстро исчезнет. Один из способов, как он может легко и быстро исчезнуть, — им придется покупать у нас энергию... Они могут купить ее, и мы сможем списать 350 млрд долл за одну неделю".По единодушному мнению спецов, такое предложение Трампа – не что иное, как стремление окончательно подчинить энергорынок Европы поставка исключительно из США. И, ясное дело, по американским ценам.Кроме того, Трамп непреклонен еще и отношениях с Китаем, который ввел ответные пошлины на американские товары в размере 84%. Трамп ответил на это 125-процентными пошлинами. А глава Минфина США Скотт Бессент, как предало агентство Bloomberg, довольно ехидно и откровенно предостерег ЕС от сближения с Китаем, в которой европейцы увидели вариант спасения. "Это означало бы перерезать себе горло", — сказал Бессент, комментируя предстоящий визит испанского премьера Педро Санчеса в КНР.При это американский министр предложил европейцам сформировать коллективный подход к решению проблемы несбалансированной структуры торговли с Китаем. Во как! Дескать, и Китай обдерем, и вас.И это при том, что заруба с Китаем у США намечается нешуточная. Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по международной торговле США за 2024 год, ответные меры Китая могут усугубить ситуацию в США, учитывая его роль основного поставщика электроники и других товаров. Данные таковы: Китай экспортирует в США 90% игровых приставок, более 70% смартфонов, 66% ноутбуков, 99% тостеров, более 90% зонтов, а также экзотические товары, такие как шерсть барсука и одеяла с подогревом. Также США зависят от китайских поставок цветных металлов, включая 80% скандия и иттрия.Еще одна сфера, в которой США зависят от КНР — поставки цветных металлов. Китай продает Штатам почти 80% потребляемого в США скандия и иттрия.Но Трампа это не пугает: он либо что-то знает, либо рассчитывает взять Пекин на испуг, либо готов бодаться до конца. И важно выяснить: до чьего? Трамп уверен, что он выплывет.В-третьих, нужно признать, что Трамп настроен решительно, смело действует по принципу "тот кто хочет, тот и может"и раз уже мы завели разговор о том, что у человека ниже спины, то у него, как говорится. Есть ягоды в ягодицах – он из неробкого десятка, может рисковать, идя один против всех.Тот же министр финансов финансов США Бессент заявил, что решение ввести санкции, а потом выждать время и подождать до с объявлением о 90-дневной паузе с тарифами было принято самим президентом Трампом, а не из-за реакции рынка и всевозможных индексов. То есть Трамп сам решал, а не смотрел на показатели рынка.И может быть, именно поэтому чуткий на перепады настроения просроченный украинский недопрезидент Владимир Зеленский уже опять готов и служить США, и просить защиты исключительно у них, а не у Европы, и покупать оружие за Атлантикой, и продать Трампу всю Украину в так называемой "сделке о недрах".Зеленский уже заявил: "Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны, мы будем на это рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. И тогда, пожалуйста, есть сделка, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно".И он знает на что рассчитывает: США собираются и дальше всем распоряжаться в Европе, несмотря на все разговоры о сокращении военного присутствия там. Шеф Пентагона Пит Хегсет уже подтвердил: военное присутствие США в Европе определится с учетом продолжающихся обсуждений Вашингтона и Москвы, но "единственным человеком, который будет принимать решение о структуре сил США в Европе, будет президент Трамп, главнокомандующий".По словам Хегсета, боеготовность американских сил в Европе должна наилучшим образом отвечать американским интересам и одновременно обеспечивать распределение бремени внутри региона.Вот Зеленский и суетится, выщипывая небритость на щеках и кляня себя за тупую горячность в Овальном кабинете по просьбе тупых европейцев, толкнувших его на ссору с Трампом. Но как бы там ни было, а ничего хорошего Украине от США ждать не приходится – только войну или полное подчинение…В Кремле такую ситуацию охарактеризовали как "чрезвычайно неспокойную, напряженную и эмоционально перегруженную". Но заверили, что принимают меры для минимизации последствий для российской экономики. И вообще – для России.Да, кстати, в отношении России и Белоруссии США пошлины не ввели. Может, чувствуют что-то чем-то? Вот и все разговоры о роли зада в современной истории - они бывают полезными, хотя и, согласен, подчас стремными...Больше читайте на эту тему в статье Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00*объявлено экстремистским в России**запрещена в России

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https://ukraina.ru/20250409/zamknutyy-krug-ekspert-obyasnil-kak-zapretnye-mery-trampa-grozyat-zagnat-ssha-v-permanentnyy-krizis-1062418042.html

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