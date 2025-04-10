https://ukraina.ru/20250410/novaya-velikaya-depressiya-v-ssha-ob-istoricheskom-maksimume-spekulyatsiy-na-birzhe--golubovskiy-1062443430.html

Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский

Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский - 10.04.2025 Украина.ру

Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру проанализировал последствия подхода Трампа к... Украина.ру, 10.04.2025

2025-04-10T15:36

2025-04-10T15:36

2025-04-10T15:36

видео

сша

дмитрий голубовский

дональд трамп

торговая война

торговля

пошлина

международные отношения

россия

налоги

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру проанализировал последствия подхода Трампа к торговой политике, а также прокомментировал вопрос по поводу оплаты НДФЛ с доходов по банковским вкладам: 00:22 - Торговая война Трампа: ожидания и реальность; 04:57 - Воздействие сверхпошлин на российский рынок; 17:11 - НДФЛ с доходов по банковским вкладам. ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, дмитрий голубовский, дональд трамп, торговая война, торговля, пошлина, международные отношения, россия, налоги, банки, видео