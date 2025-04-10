Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский - 10.04.2025 Украина.ру
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Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский
Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский - 10.04.2025 Украина.ру
Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру проанализировал последствия подхода Трампа к... Украина.ру, 10.04.2025
2025-04-10T15:36
2025-04-10T15:36
видео
сша
дмитрий голубовский
дональд трамп
торговая война
торговля
пошлина
международные отношения
россия
налоги
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру проанализировал последствия подхода Трампа к торговой политике, а также прокомментировал вопрос по поводу оплаты НДФЛ с доходов по банковским вкладам: 00:22 - Торговая война Трампа: ожидания и реальность; 04:57 - Воздействие сверхпошлин на российский рынок; 17:11 - НДФЛ с доходов по банковским вкладам. ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub
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видео, сша, дмитрий голубовский, дональд трамп, торговая война, торговля, пошлина, международные отношения, россия, налоги, банки, видео
Видео, США, Дмитрий Голубовский, Дональд Трамп, торговая война, торговля, пошлина, международные отношения, Россия, налоги, банки

Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский

15:36 10.04.2025
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру проанализировал последствия подхода Трампа к торговой политике, а также прокомментировал вопрос по поводу оплаты НДФЛ с доходов по банковским вкладам:
00:22 - Торговая война Трампа: ожидания и реальность;
04:57 - Воздействие сверхпошлин на российский рынок;
17:11 - НДФЛ с доходов по банковским вкладам.
ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub
 
ВидеоСШАДмитрий ГолубовскийДональд Трампторговая войнаторговляпошлинамеждународные отношенияРоссияналогибанки
 
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Заголовок открываемого материала
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15:36Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский
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