https://ukraina.ru/20250410/i-khochetsya-i-koletsya-koalitsiya-zhelayuschikh-nikak-ne-mozhet-ponyat-v-kakom-vide-lezt-na-ukrainu-1062448779.html

И хочется, и колется. "Коалиция желающих" никак не может решить, в каком виде лезть на Украину

И хочется, и колется. "Коалиция желающих" никак не может решить, в каком виде лезть на Украину - 10.04.2025 Украина.ру

И хочется, и колется. "Коалиция желающих" никак не может решить, в каком виде лезть на Украину

"Коалиция желающих" хотела бы прояснить: примут ли участие США в военной авантюре на Украине, или нет? Какой будет цель ввода войск, что за этим последует, и что можно просить у Штатов?

2025-04-10T17:51

2025-04-10T17:51

2025-04-10T17:52

эксклюзив

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"Коалиция желающих" принять участие в военной авантюре на Украине впервые собралась в формате глав оборонных ведомств европейских стран. 10 апреля заседание в штаб-квартире НАТО в Брюсселе открыл министр обороны Великобритании Джон Хили. Он дважды стукнул деревянным молотком по столу и выступил с приветственной речью.Над военным планированием последние несколько недель трудились около 200 специалистов, сказал он. Участники "коалиции желающих" из присутствующих представителей 30 стран рассчитывают обеспечить Украине будущее после заключения любого мирного соглашения. Привлеченные специалисты решали задачу, как перед возможной сделкой поставить Киев в максимально выгодное положение."И хотя сегодняшние обсуждения будут носить частный характер, наши планы реальны и существенны, наши планы хорошо разработаны, и у нас есть четкие цели для Украины", - сказал Хили.Он перечислил перечень задач, поставленных перед коалицией:Хили попросил выступить с докладом о военном планировании начальника генштаба французской армии, генерала Тьерри Буркхарда и начальника штаба обороны Соединенного Королевства, адмирала Тони Радакина. Они предоставят участникам обновленную информацию, после чего коалиционеры приступят к оперативному планированию."Чтобы быть уверенными в том, что мы полностью готовы к тому моменту, когда будет достигнуто мирное соглашение, мы делаем шаг вперед, - сказал Хили. - Мы настроены серьезно. Мы посылаем сигнал президенту [России Владимиру] Путину, министру [обороны Украины Рустему] Умерову и украинскому народу".И попросил журналистов удалиться.В кулуарах на вопросы журналистов ответили представители стран Прибалтики, Швеции и Финляндии.Страны ЕС и НАТО работают над вариантами отправки европейских войск на Украину или с наблюдательной миссией, или в качестве сил сдерживания, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Представители НАТО также принимают участие в обсуждениях в рамках "коалиции желающих". Пока что европейцы исходят из позиции, что Украина согласилась на прекращение огня, а Россия - якобы нет.В Европе уже обучили 73 тысячи военнослужащих ВСУ, сказала Каллас. Сейчас участники думают о том, что еще можно предоставить Киеву. По словам Каллас, обсуждаются поставка Украине разведданных и предоставление доступа к спутниковым системам, а также возможность подготовки ВСУ иностранцами на территории Украины.Каллас напомнили, что 11 апреля состоится заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", и что в заседании примет участие министр обороны США Питер Хегсет.- Оптимистично ли вы настроены по поводу того, предоставят ли Штаты какую-либо поддержку, если будет прекращение огня? - спросили у Каллас журналисты.- Ну, мы постоянно над этим работаем. Это также в интересах США, чтобы в Европе были стабильность и мир. И то, как закончится эта война, повлияет на другие театры, например, на Азиатско-Тихоокеанский регион, - ответила глава евродипломатии.А когда у Каллас все-таки попросили рассказать о конкретных участниках "коалиции желающих", она признала: "некоторые государства готовы участвовать, некоторые нет, обсуждения продолжаются"."Обсуждение заключается в том, будет ли это наблюдательная миссия, или это миссия сдерживания, или миротворческая миссия, или миссия по укреплению или оборонная миссия. Существуют разные опции. И, конечно, у разных стран также разная чувствительность в отношении этого", - сказала Каллас.Однако одна из главных задач "коалиции желающих" - сохранить единство с США. Как минимум, участники должны решить вопрос финансирования всего того, что они запланировали. И это также подтвердил глава Минобороны Финляндии Анти Хяккянен. По его словам, понимание в вопросе о затратах придет после того, как "коалиция желающих" определится с форматом работы по Украине."Я думаю, очень важно быть вместе с Соединенными Штатами. Но тогда также должно быть ясно, какой тип миссии [будем проводить], и что мы просим от Соединенных Штатов. И это то, что мы также обсудим сегодня", - сказал он.Главный посыл заседания в штаб-квартире НАТО, по его словам, заключается в том, что к "коалиция желающих" сохраняет связь с Североатлантическим альянсом и привержена коллективной обороне.Для Швеции важно, чтобы какое-то участие принимали Соединенные Штаты, заявил глава Минобороны страны Пол Юнсон. Однако о любой конкретике "пока рано говорить", признал он, и остановился на пункте о предоставлении Украине помощи для усиления переговорных позиций.- Уверены ли вы, что в миротворческих силах будут участвовать достаточное количество государств? - спросили у Юнсона журналисты.-Что ж, я думаю, что в цифрах есть сила, и это хорошо. Я не исключаю возможности того, что Швеция примет участие, но есть ряд вопросов, которые нам необходимо прояснить. И я думаю, что есть несколько вещей, которые необходимо уладить, прежде чем мы сможем взять на себя какие-либо обязательства, - ответил он.Сколько всего военнослужащих может подготовить и отправить на Украину, Юнсон не знает. Или говорит, что не знает. В общении с журналистами он подчеркнул, что Швеция хотела бы сначала прояснить, что повлечет за собой военная миссия на Украине. В зависимости от того, какие преследуются цели, меняются и правила ведения боевых действий."И это было бы еще одной вещью, которую было бы очень важно прояснить", - заключил он.11 апреля в Брюсселе состоится заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" под председательством Великобритании и Германии. В мероприятии по видеосвязи примет участие министр обороны США Питер Хегсет. Его участие или неучастие стало основной интригой для участников заседания "коалиции желающих" накануне.

https://ukraina.ru/20250407/1062352407.html

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эксклюзив, украина, швеция, сша, вооруженные силы украины, нато, рамштайн