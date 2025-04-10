https://ukraina.ru/20250410/khvost-pytaetsya-vilyat-sobakoy-zachem-zelenskomu-istoriya-s-plennymi-kitaytsami-1062423524.html

Хвост пытается вилять собакой. Зачем Зеленскому история с "пленными китайцами"

Хвост пытается вилять собакой. Зачем Зеленскому история с "пленными китайцами" - 10.04.2025 Украина.ру

Хвост пытается вилять собакой. Зачем Зеленскому история с "пленными китайцами"

На этой неделе администрация США начала торговую войну с Китаем и множеством других стран. Отношения между двумя странами накалились, и на этом фоне Зеленский решил подыграть США, чтобы вернуть благорасположение "белого господина".

2025-04-10T08:54

2025-04-10T08:54

2025-04-10T08:54

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украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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Во вторник 8 апреля Зеленский опубликовал видео, на котором якобы фигурируют китайцы, взятые в плен в Донецкой области. Это, дескать, говорит о прямом участии КНР в конфликте на Украине. По данным СБУ, в плен якобы попали 34-летний Ванг Гуанцзюн и 27-летний Чанг Ренбо.Администрация США считает Китай основным своим соперником, поэтому Зеленский попытался доказать Дональду Трампу, что враг его врага должен быть ему другом, поэтому должен продлить финансирование и поставки. В данном случае, как гласит английская поговорка, хвост пытается вилять собакой.Надеется он также, что Трамп прекратит переговоры с представителями Москвы, которые тревожат Зеленского и его британских хозяев."Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить сначала с украинцами, а затем с россиянами", - заявил Зеленский. МИД Украины также вызвал поверенного Китая, чтобы выразить ему протест.Чуть ранее глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины обвинил Китай в строительстве порта в Грузии, что, дескать, станет угрозой для НАТО, словно командование альянса не в курсе, что является ему угрозой, а что нет.Зеленский откровенно заявил, что хочет использовать ситуацию с пленными китайцами для влияния на позицию Трампа по войне в Украине. Он сказал, что рассчитывает на возвращение США в формат "Рамштайн" после пленения китайцев на Донбассе. При этом Зеленский сослался на Великобританию и Францию, которые сетовали на то, что США устранились. Возможно, по их совету Зеленский и решил топорно состряпать эту утку.В среду 9 апреля в интервью The Wall Street Journal Зеленский заявил, что 155 граждан КНР якобы воюют на стороне РФ в качестве гранатометчиков и стрелков, которых якобы вербуют через Tik Tok и прочие китайские соцсети. В данном случае Зеленский пытается потрафить администрации США и наехать на платформы соцсетей вроде Tik Tok, которую Белый дом желает взять под контроль.В ноябре прошлого года колумбийские издания сообщали, что 310 колумбийских наемников были убиты на Украине в ходе конфликта, но это не стало для РФ поводом обвинять государство Колумбия в участии в войне на стороне Украины.До сих пор режим Зеленского пытался не лезть на рожон с Поднебесной, призывая нейтральный Пекин лишь оказывать давление на Москву. Украинские военные эксперты выражают опасения, что Пекин может еще сильнее прикрыть лавочку дронов, которые на Украине только собирают кустарным способом из китайских комплектующих.Украинский Telegram-канал "Шептун" пишет, что Зеленский хотел спровоцировать дипломатический скандал между Россией и Китаем. Якобы это может сподвигнуть китайские власти начать расследовать факты вербовки своих граждан для участия в боевых действиях. Как отмечает Telegram-канал, в рядах ВСУ тоже воюют китайцы. В Офисе президента, в январе этого года Зеленскому предложили сделать дипломатический жест - встретиться 29 января на китайский Новый год с представителями китайскоязычных военных. По данным канала "Шептун", воюют они в Иностранном легионе, 110й и 23й бригаде ВСУ. Преимущественно, это китайцы из Гонконга или Тайваня, проживавшие последнее время в Великобритании и США.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО о дипломатическом провале Зеленского с его выпадом против Китая. Он отмечает, что у ролика с китайским пленным был начальный код Korean_Soldier 2.mp4, а это говорит о том, что он сделан давно для постановочной антикорейской кампании."Теперь над фабрикой фейков на Банковой смеются даже в Вашингтоне. Смешнее только украинские дипломаты, которым теперь предстоит объяснять Пекину - фейк это или просто фейл с названием", - пишет Дубинский.Одесский анархист Вячеслав Азаров напоминает, что еще недавно Зеленский и украинские СМИ кричали на каждом углу о солдатах из КНДР, чтобы заставить западные страны вступить в войну. "Все северные корейцы у ЦИПСО закончились, так и не побудив союзников увеличить военную помощь. Теперь пришла очередь китайцев, которых взяли в плен на Донбассе. Момент вроде рассчитан верно, - к разворачивающейся тарифной войне Вашингтона с Пекином, и очевидно призван дать Трампу повод к введению антикитайских санкций. Но вот, что за этим последует возобновление американской военной поддержки Украины, - надежда весьма спорная", - отмечает Азаров.Украинский журналист-международник Олег Ясинский, проживающий в Чили, отмечает, что в нынешней ситуации пленные китайцы будут превращены киевским режимом в новый и любимый аргумент в беседах с вашингтонским начальством. Однако, по его мнению, ситуация демонстрирует кричащий непрофессионализм советников Зеленского и отсутствие последовательной международной политики. По его мнению, даже "пленные китайцы" не смогут вернуть Зеленскому "любовь" Вашингтона."Одна из характерных черт правительства Зеленского – искреннее непонимание мира и чужих приоритетов. Оно неспособно видеть, что давно перестало быть любимой женой большого белого господина, что его истерики и ужимки всё больше всех раздражают и что у мира крупных вечно голодных хищников накопились проблемы куда более важные и срочные, чем Украина", - утверждает Ясинский.Он также подчеркивает, что Зеленский попытается убеждать Трампа, что "Китай давно воюет на стороне России" и что "давно пора спасать западную цивилизацию" от всех остальных дикарей, и что за ценой украинского пушечного мяса он не постоит.Вряд ли столь топорная работа советников Зеленского сможет изменить позицию Дональда Трампа, которая обусловлена более серьезными планами в отношении мировой экономики. Вряд ли Зеленский заслужит его любовь, даже если разорвет дипломатические отношения с Пекином. Тем не менее, пиарщики и лоббисты Зеленского будут и дальше стараться. Если не зашла история с северными корейцами и китайцами, они могут вспомнить, что у Трампа есть еще претензии на Панамский канал и Гренландию. Вполне возможно, скоро мы услышим историю о "сети диверсантов" из далекой Панамы, промышлявшей в Тернополе, а СБУ разоблачит "заговор" гренландских эскимосов, якобы подкупленных Москвой и Пекином.О возможных вариантах развития будущего Зеленского - в статье Павла Котова "От победы до ликвидации. Сценарии будущего Зеленского"

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китай, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, сбу, вооруженные силы украины, снбо, эксклюзив