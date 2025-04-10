https://ukraina.ru/20250410/raspisanie-letney-voennoy-kampanii-snachala-konstantinovka-potom-pokrovsk-zatem-na-dnepropetrovsk-1062444136.html

Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск

Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск - 10.04.2025 Украина.ру

Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения

2025-04-10T17:40

2025-04-10T17:40

2025-04-10T17:40

эксклюзив

константиновка

сумы

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

вооруженные силы украины

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Армия России продолжает наступать по всем фронтам от Курского до Запорожского. Ее продвижение хоть и идет постепенно и медленно, но идет. На Курском фронте после освобождения Гуево осталось взять под контроль два небольших населенных пункта, в которых на момент захвата их ВСУ проживало 100 человек, - это село Горналь и хутор Олешня.Курское наступление российской армии уже перешло в Сумское – в четверг десантники освободили сумское село Журавку. Идет наше продвижение на Сумы, до которых по прямой 30 км. "Пока не понятно, что будет с сумской территорией и городом Сумы. Их включат в состав России или это будет буферная зона, чтоб отодвинуть подальше от российской территории врага. Что касается Белгородской области, то наши части отбили захваченные ранее укропами села Демидовку и Поповку. Сейчас они оба превращены в руины из-за артиллерийских обстрелов. Укропы хотят снова их отбить, посылая в этот район новые и новые подкрепления, но наши пацаны с помощью артиллерии и дронов отбивают их атаки", - рассказывает о ситуации на фронте Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, продолжается российское наступление и в Часов Яре. Город в развалинах. Скорее о нем можно говорить как о серой зоне, в которой верховодит то российская армия, то украинская. Где-то что-то контролируем мы, где-то противник. Битвы в основном развернулись в небе. Ежедневно идут массовые сражения беспилотников. Наступления и отступления проходят только под прикрытием дронов. Стрелковых боев нет, потому что стороны не находятся в прямой видимости друг друга."В одном из наших подразделений придумали делать беспилотник с ножами. На дрон снизу устанавливают ножи. Он вылетает и начинает кошмарить, то есть таранить с помощью ножей вражеские дроны-разведчики и дроны на оптоволокне. Что касается укропов, то если раньше они использовали тяжелые дроны "Баба-Яга" как бомбардировщики, с которых сбрасывали мины или еще что-то взрывающееся, то теперь на них ставят "Старлинки" и используют эти дроны как матрицы. Они несут на своих "плечах" небольшие FPV-дроны, которые за линией фронта активируются и дольше могут летать, создавая нам неудобства", - рассказал Матюшин.Сейчас наши части обходят Торецк с запада, чтобы закрепиться в Сухой Балке, а потом пойти вверх по трассе, чтобы выйти на водохранилище и заповедник Клебан-Бык.Матюшин считает, что первым делом после освобождения Торецка бои завяжутся за Константиновку, а перед этим хотят отрезать трассу Константиновка-Покровск, по которой еще можно поставлять б/к, ГСМ, продукты и резервы в Константиновку. Нашим, чтоб перерезать трассу, осталось только зайти в села Новую Полтавку и Новую Еленовку.После освобождения Константиновки российская армия сразу сосредоточится на Покровске, а затем настанет очередь Днепропетровской области. Вот такое расписание на весенне-летнюю кампанию.Читайте также материал Александра Чаленко Российская армия усилила своё наступление на Покровск. Город берут с трех сторон

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константиновка

сумы

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

эксклюзив, константиновка, сумы, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины