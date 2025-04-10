https://ukraina.ru/20250410/zelenskiy-po-prezhnemu-uveren-chto-sumeet-obmanut-trampa-1062442420.html

Зеленский по-прежнему уверен, что сумеет обмануть Трампа

Зеленский по-прежнему уверен, что сумеет обмануть Трампа - 10.04.2025 Украина.ру

Зеленский по-прежнему уверен, что сумеет обмануть Трампа

У нас, в общем-то, нет сомнений, что Зеленский – последний человек, заинтересованный в прекращении войны или хотя бы приостановке военных действий. Тем не менее, он говорит о том, что заинтересован в их прекращении и делает для этого всё возможное. Но иногда он забывается. Ну или сценарий так написан…

2025-04-10T15:26

2025-04-10T15:26

2025-04-10T15:26

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переговоры

прекращение огня на украине

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9 апреля Владимир Зеленский сделал несколько заявлений, часть из которых были посвящены мирным усилиям Трампа.США "взяли эту инициативу и её лидерство. И, если честно, им никто не мешает. (...) Шло от них предложение, они сказали: "Мы сможем договориться о полном, безусловном прекращении огня". И сегодня они делают это теми или иными шагами. Если у них не получится, они нам обещали сделать соответствующие сильные шаги. Какие это шаги будут, я не знаю. Они знают, что для нас важны санкции и военная поддержка Украины. Мы будем ожидать эти два шага. (…)Гарантии безопасности во время боевых действий на Украине никто нам не предоставит. Следовательно, мы можем их получить только во время прекращения огня или в момент подписания второй стадии окончания войны. Это подписание соглашения об окончании войны. Мы считаем, и у нас с европейцами одинаковое понимание, что начало развертывания тех или иных гарантий безопасности, присутствие и тому подобное должно быть в момент прекращения огня".Прекращение огня без конкретного срока означает замораживание конфликта:"Может быть пролонгация, но важно, что есть срок, за который надо отвечать всем сторонам: и медиаторам, и сторонам войны. И, значит, мы пишем план, что мы должны выполнить за этот срок, и выполняем".Мы, разумеется, знаем, что Зеленский – человек удивительно косноязычный (Кличко нервно курит за углом), так что вполне обычна ситуация, когда его сказанная без подготовки речь представляет собой несвязанные обрывки фраз. Однако даже из такого текста можно сделать определённые выводы (не забывая, разумеется, что сам Зеленский может в любой момент сказать, что его неправильно поняли, и будет прав – понять правильно его невозможно).Итак, что следует из этих высказываний?Во-первых, Зеленский снимает с себя всякую ответственность за результативность американских усилий по прекращению огня.Нет, препятствовать американцам в ведении переговоров он не будет. Но и прекращать огонь не будет тоже – с какой стати? Это ведь дело США, которые зачем-то решили посредничать, и России (она "агрессор"). А Украина тут совершенно не причём – она совершенно свободна в своих действиях.Во-вторых, если у США не получится организовать прекращение огня (а у них не получится – см. "во-первых"), то Украина будет требовать санкций против России и военной помощи себе. Причём Зеленский готов даже покупать американское вооружение. Есть, впрочем, нюанс – денег нет и взять их неоткуда, но тут главное готовность покупать.Мысль о том, что санкции в виде прекращения военной помощи могут быть введены против Украины, как это уже было после скандала в Овальном кабинете, в голову Зеленскому не приходит. Возможно, это просто игра, а возможно некое потаённое знание – ведь США идут на уступке Украине. Ну, или Зеленскому так кажется.В-третьих, позиция Киева заключается в том, что гарантии безопасности должны быть получены Украиной в момент прекращения огня.В переводе с зеленского на украинский – Украина не собирается подписывать мирный договор. Она собирается прекратить огонь, получить гарантии и тут же нарушить режим прекращения огня, чтобы гарантии вступили в действие.В-четвёртых, судя по оговоркам Зеленского ("развёртывание", "присутствие"), под гарантиями он понимает исключительно размещение на территории Украины баз армий стран НАТО.Тут, кстати, интересный момент – по сути, речь идёт о вступлении в НАТО не вступая в НАТО. На Украину пятая статья не распространяется, а вот на размещённые на её территории войска Финляндии, например, вполне.В-пятых, ответственность за непрекращение огня Украиной должны нести США.В общем, Зеленский по-прежнему надеется обмануть Трампа. Правда. Он своих намерений не скрывает. Интересно – почему?О перспективах прекращения огня можно прочитать в статье Виктории Титовой "Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов"

https://ukraina.ru/20250409/nyt-rasprostranila-vydumki-ob-ukrainsko-amerikanskikh-peregovorakh--glavkom-vsu-1062406217.html

https://ukraina.ru/20250407/1062337137.html

https://ukraina.ru/20250410/esli-k-paskhe-ne-izmenitsya-situatsiya-ssha-prodolzhat-usazhivat-moskvu-i-kiev-za-stol-peregovorov--1062420889.html

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мнения, украина, сша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, нато, переговоры, прекращение огня на украине