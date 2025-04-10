Кремль отреагировал на заявление Зеленского о втягивании КНР в конфликт - 10.04.2025 Украина.ру
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Кремль отреагировал на заявление Зеленского о втягивании КНР в конфликт
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о втягивании КНР в конфликт - 10.04.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о втягивании КНР в конфликт
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 апреля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается втянуть Китайскую Народную Республику в конфликт на Украине
2025-04-10T14:49
2025-04-10T15:52
новости
украина
китай
владимир зеленский
дмитрий песков
кремль
мид
вооруженные силы украины
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"Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай - это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал весьма взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. После, выступая перед украинской прессой, Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше".Глава его Офиса Андрей Ермак призвал Китай дать разъяснения Киеву. По его утверждению, на фронте находятся несколько десятков китайских военных, при этом он затруднился назвать их примерное число.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными эти сообщения. Он указал, что Китай рекомендует Киеву не делать безответственных заявлений.Подробнее - в материале Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина на сайте Украина.ру.
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новости, украина, китай, владимир зеленский, дмитрий песков, кремль, мид, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Кремль, МИД, Вооруженные силы Украины

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о втягивании КНР в конфликт

14:49 10.04.2025 (обновлено: 15:52 10.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 апреля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается втянуть Китайскую Народную Республику в конфликт на Украине
"Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай - это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал весьма взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. После, выступая перед украинской прессой, Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше".
Глава его Офиса Андрей Ермак призвал Китай дать разъяснения Киеву. По его утверждению, на фронте находятся несколько десятков китайских военных, при этом он затруднился назвать их примерное число.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными эти сообщения. Он указал, что Китай рекомендует Киеву не делать безответственных заявлений.
Подробнее - в материале Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКитайВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКремльМИДВооруженные силы Украины
 
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