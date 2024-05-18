https://ukraina.ru/20240518/1055142991.html

Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября

Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября - 18.05.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября

Даже в случае обрушения фронта и ощущения скорейшего поражения киевского режимы мы не будем стремительно прорываться к Днепру. Для этого нужна другая номенклатура войск и непопулярное решение о проведении еще одной мобилизации

2024-05-18T10:30

2024-05-18T10:30

2024-05-18T10:30

интервью

сумы

вооруженные силы украины

харьков

артиллерия

владимир зеленский

запад

сша

выборы

экономика

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До президентских выборов в США ее точно никто проводить не будет. А дальше может многое измениться, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр СкоробогатыйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сразу после того, как группировка войск "Север" начала активные боевые действия на Харьковском направлении, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил следующее: "Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года".- Петр, вы в своем предыдущем интервью назвали последний пакет американской помощи недостаточным для того, чтобы Украина смогла удержать фронт. Учитывая этот подход Кирби, как теперь выглядит позиция США в отношении Киева? Это и есть план? Или это неадекватная оценка ситуации?- Я имел в виду, что последний пакет помощи недостаточен для выполнения глобальных задач, от которых Украина и Зеленский до сих пор не отказались (выход на границы 1991 года). Не вернет Киев с нынешним набором американского оружия эти территории. Они уже российские. Это принципиальный момент, который позволяет говорить Владимиру Путину, что мы готовы к переговорам, а украинцы – нет.Сейчас и Киев, и Вашингтон находятся на этапе ожидания президентских выборов в США. И пакет военной помощи, который дали Украине и американцы, и европейцы, довольно плотный, чтобы держать линию обороны, но недостаточен для грандиозных наступлений, о которых грезит Зеленский.Украина говорит, что будет готова к чему-то подобному в 2025 и 2026 годах. Но эти вещи будут серьезно зависеть от политической конъюнктуры в США. Загадывать на этот период бессмысленно.Что касается Харьковской операции, то пока еще рано говорить о том, какую именно угрозу она несет для ВСУ. ВС РФ пока только зашли в предполье. Первая линия вражеской обороны еще впереди.Да, в районе Волчанске и Липцев сейчас ведутся ожесточенные бои с большими потерями для обеих сторон, потому что эти опорные пункты для обеих сторон принципиальны. Если Россия зацепится за это предполье, она сможет создать буферную зону, а Украина получит серьезные проблемы.Дело даже не в том, что Россия пойдет брать Харьков (Владимир Путин заявил, что это не планируется). Дело в том, что Россия оттуда сможет сделать невыносимой жизнь для ВСУ в самом городе. Она установит визуальный контроль над Харьковом и контроль с помощью дронов, а также сможет доставать до него из артиллерии. Это будет очень болезненный укол.Неслучайно Украина сейчас бросает туда много сил, чтобы мы не смогли достичь эти две важные точки.А дальше мы можем только гадать, какие планы у российского руководства и какие они могут иметь ответвления.Я сомневаюсь, что эти планы грандиозные. Подсчеты показывают, что у России там ytn сконцентрированjq мощнjq группировкb. Окружение Харькова или удар в тыл группировке ВСУ возле Купянска – это очень сложные задачи. Для этого все равно надо собирать дополнительные группировки. И я сомневаюсь, что Россия скрывает какие-то крупные резервы от противника и от диванных аналитиков. Хотя мне нравится наша штабная игра, когда Киеву очень трудно предугадать дальнейшие шаги нашего командования.Мы уже на разных направлениях можем и усиливать, и ослаблять наши удары, растягивая и разрывая украинскую оборону.Да, о нашем наступлении на приграничье говорили давно. Тем не менее, ВСУ все равно испытывают серьезные проблемы при обороне этих рубежей, потому что резервов у них не хватает. Даже для того, чтобы кратно усилить Харьковское и направление и попытаться сдержать наши войска в предполье, противнику тоже понадобилось собирать крупную группировку. И российский генштаб этим успешно пользуется.Короче говоря, еще рано делать значительные выводы и рисовать стрелочки на карте. Мы по-прежнему выдавливаем ВСУ с нынешней линии боевого соприкосновения.- Если сама Украина считает, что у России нет сил для взятия Харькова, почему Зеленский устраивает истерику, говоря о том, что если Запад не даст им "Пэтриоты", то они потеряют город?- Это мы трактуем поведение Зеленского как истерику. А для Украины – это часть давления на Запад. Киевский режим понимает, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, Украина берет в заложники образ западных политиков, которые много чего пообещали Киеву, тем самым поставив на кон свои карьеры.Зеленский обращается к западной аудитории: "Посмотрите. Ваши лидеры говорили, что они будут нас защищать до последнего патрона. Они чуть-ли не натовские войска предлагали ввести на Украину. А теперь они не могут дать нам двух несчастных "Патриотов", чтобы мы могли обезопасить Харьков".При этом никто же не задается вопросом, насколько эти "Пэтриоты" могут быть эффективными, учитывая близость Харькова к границе с Россией и наше доминирование в воздухе.Так что Украина продолжает выпрашивать у Запада вооружения, которыми она странно пользуется. Если удары по районам сосредоточения российского ПВО в Крыму еще можно считать логичными (нам действительно следует опасаться возможностям противника в части дистанционных атак на аэродромы и Керченский мост), то удары по городам российского приграничья – это использование дорогого и высокоточного вооружения вхолостую.Хотя, оно тоже поддерживает медийную игру Зеленского на свое собственное население относительно того, что у него не все плохо. Как только Украина терпит какое-то поражение на фронте, она пытается компенсировать это горящими резервуарами с нефтью. В этом смысле она работает эффективно и профессионально.- Вернемся к позиции Кирби. Он действительно уверен в том, что Украина не потерпит крупного военного поражения в районе Харькова до президентских выборов в Америке?- США прекрасно понимают, что Харьков – это перспективный узел обороны. Но если мы начнем наступление в нескольких местах (Сумы и Чернигов), ВСУ будет гораздо труднее его удерживать.Более того, прошедшая неделя боевых действий показала, что для такой операции совершенно необязательно совершать глубокие прорывы, чтобы выманивать украинские резервы к границе. Для этого нам вполне хватит нынешней 50-60 тысячной группировки.Да, значительная часть этой группировки – войска прикрытия, которые никогда не перейдут границу (они нужны непосредственно для защиты "старой" российской территории). Но сам принцип буферной зоны заключается в том, что линия обороны несколько сдвинется вперед и будет осуществлен более плотный боевой контакт. И Украине уже потребуются серьезные ресурсы для купирования этой потенциальной угрозы.Если она не будет драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок территории, где российское командование может задействовать резервы для более глубокого вхождения.Это тактика на несколько результатов, которая позволяет нам использовать слабости противника и угрожать сразу несколькими вариантами развития ситуации.Повторюсь, ВСУ уже стягивают в район Волчанска не только много людей, но и много техники. А с этого направления поступает гигантское количество фото и видео материалов с разбитой артиллерией и подбитыми танками. В СВО мы еще не видели такого наступательного движения с нашей стороны, которое поддерживалось бы таким количеством средств поражения противника в ближнем тылу.Таким образом, помимо создания буферной зоны, целью нашей Харьковской операции было уничтожение техники, которой у Украины уже не так много, и которая лишь отчасти может быть компенсирована новыми поставками с Запада. На Западе уже складывается дефицит высокоточных и артиллерийских систем, которые до этого обеспечивали довольно эффективную украинскую оборону.Одними людьми Киеву будет тяжело оборонять территории. Тем более, качество личного состава, который в значительной степени разбавлен мобилизованными, резко упало.- Как могут развиваться события, если Украина до ноября фронт удержит/не удержит? И что мы можем считать обрушением фронта?- Я не уверен, что мы готовы продвинутся на значительные расстояния вглубь украинской территории.Владимир Путин во время визита в Китай в очередной раз повторил принцип теоретических мирных переговоров с Украиной, которые основываются на базу Стамбульских соглашений. Он подчеркнул то, от чего отмахивалась часть наблюдателей, предпочитая рисовать более агрессивные сценарии.Путин повторил, что мы добиваемся от Украины и Запада гарантий безопасности для России. Это означает, что Украина сохранит свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ.Да, киевский режим на это не идет. Но это не означает, что мы собираемся расширить зону боевых действий до Харькова или Одессы. Не только потому, что у нас нет для этого силовых ресурсов. Дело в том, что такое решение серьезно поменяло бы переговорный расклад. Одно дело, когда вы стоите на позиции закрепления за собой четырех новых субъектов, а другое дело – если вы оперируете новыми регионами. После такого те же страны Юга и Китай могут воспринять Россию как агрессора, которая измеряет свою мощь захватом новых территорий. Путин этого не хочет.Поэтому ВС РФ сосредоточатся на освобождении Донбасса и Запорожья. Херсон мы пока выносим за скобки, потому что он подразумевает другой масштаб и статус операции. Но в целом наши попытки создать буферную зону и растянуть резервы Украины вдоль границы продолжатся. Мы будем и дальше вынуждать противника подтягивать туда технику, чтобы уничтожать.Более того, даже в случае обрушения фронта и ощущения скорейшего поражения киевского режимы мы не будем стремительно прорываться к Днепру. Для этого нужна другая номенклатура войск и непопулярное решение о проведении еще одной мобилизации.Я думаю, что до президентских выборов в США ее точно никто проводить не будет. А дальше может многое измениться. Дело не в том, кто там придет к власти. А в том, какой стратегии Вашингтон и дальше будет придерживаться на украинском направлении. И Байден может отказаться от своей позиции. И Трамп может поменять позицию относительно того, что Украина ему совсем не нужна.Учитывая, что до конца года может произойти всякое, стороны сконцентрировались на текущем моменте. Они пытаются понять, чего они могут добиться прямо сейчас. Никто не будет заглядывать далеко в будущее.- При каких условиях мы можем согласиться на участие в переговорах о том, чтобы закрепить за собой новые регионы, а Украина сохранилась в нейтральном статусе?- В любой момент. Да, должно сойтись большое количество звезд, чтобы это произошло. Но пока эти пункты для Путина вполне приемлемы. Гарантия безопасности и нейтральный статус – это самое главное. Другое дело, что надо убедить в этом Запад, а Запад серьезно зависит от позиции Украины.Более того, не надо все упрощать. Само по себе начало таких переговоров с Западом об Украине подразумевает более широкий разговор о новых принципах безопасности во всем мире, о чем Путин тоже много говорит. Но прежде чем заключать большие договоренности, надо заключать договоренности маленькие.Вопрос территорий – это отдельный разговор. Те же Стамбульские соглашения подразумевали, что вопрос о Крыме и Донбассе будет вынесен отдельно в рамках личных переговоров Путина и Зеленского. Территория – это всегда очень сложный пункт переговоров. И эти вопросы так же будут выноситься в отдельную зону обсуждения. Возможно, будут приняты условия, по которым их статус будет закреплен через 20-30 лет после еще каких-то переговоров.Мне кажется, все будет именно так. Как бы это страшно ни звучало с точки зрения законодательства РФ и российских патриотов, которые считают, что украинское государство нельзя оставлять в живых даже в усеченных границах.- Для этого в любом случае надо убирать Зеленского. Мне кажется, для этого пока нет предпосылок. Сколько бы мы ни говорили про окончание его президентских полномочий.- Почему же? Наоборот. Разобраться с ним сейчас станет немного проще. Причем не мы будем этим заниматься. Это должна будет делать та сторона.Кстати, я вполне допускаю, что анонс мирных переговоров, на которые готов пойти Путин – это реверанс для Китая и Юга. "Мы готовы, а они не готовы". Путин понимает, что Запад и Украина на переговоры идти не собираются, потому что они еще рассчитывают извлечь для себя выгоду из этого конфликта.Хотя для Запада в этом конфликте перспектив уже никаких нет.Тем не менее, Путин сказал, что Зеленский – нелегитимный президент. Украину должен представлять другой человек, который поставит свою подпись под документом. А мы прекрасно помним цену подписи украинских политиков под официальными документами.Так что этот вопрос не упирается только в фигуру Зеленского. Мы не доверяем не только Украине, но и западным политикам.Так что и на поле боя, и в части дипломатии сейчас возможно любое развитие событий. Но до президентских выборов в США ни та, ни другая сторона не готовы предпринимать какие-то резкие шаги.- В какой степени решение Путина о проведении учений с применением ТЯО и назначение Андрея Белоусова повлияют на то, что мы пойдем на переговоры с более выгодной позиции или вообще откажемся от них?- С учениями все очень просто. Они в том или ином формате и так проводятся. Поскольку их еще не было, мы не можем судить, что они станут знаковыми в части усиления нашей обороноспособности и позиции в отношениях с Западом. Пока они только используются в качестве риторики против Запада.Кстати, из-за последних событий мы не обратили внимания на интересные действия российских дипломатов. Когда Запад стал открыто угрожать нашей безопасности в части ударов по Крымскому мосту, МИД стал вызывать их дипломатов. И период инаугурации Путина прошел для нас очень тихо. Видимо, кто-то или что-то смог таким образом повлиять на Украину, чтобы она ничего такого не предпринимала. Хотя у нее была такая возможность, учитывая новые атаки на Крым и российские НПЗ. Можно предположить, что наша риторика об учениях достигла своей цели.Что касается Белоусова, то я бы в комплексе рассматривал все изменения в правительстве и администрации президента. Это была волна предсказуемых кадровых перемен, которые свойственны Путина. Он никогда не дергается и кадровую чехарду не устраивает. Он всегда ставит на проверенных людей. И самое главное, что президент решил усилить и без того сильное направление, которое возникло после 24 февраля.Учитывая, что мы ведем на истощение войну с Украиной и Западом, нам понадобится развивать ОПК и гражданскую промышленность. Для этого надо действовать экономно и наводить порядок. А для этого нужно более тонкое и мудрое руководство. И Белоусов – это не единственная ключевая перестановка.Первое. Алексей Дюмин стал помощником президента. Этот человек работал в Генштабе, в ФСО, а также много руководил оружейным регионом. У него большой опыт работы в военной части. И он пошел не на проходную должность. Он станет правой рукой главы государства.Второе. Дениса Мантурова повысили с должности главы минпромторга до вице-премьера. У него за плечами контакты с Ростехом и Военно-промышленной комиссией.Третье. Сергея Шойгу тоже рано сбрасывать со счетов. Он сам сказал, что на посту секретаря Совбеза, он будет заниматься вопросами СВО и поставок вооружений.Четвертое. Николай Патрушев вроде бы еще больше ушел в тень, но мы прекрасно знаем, какую огромную работу он проделывает в части "теневой" безопасности.Пятое. Молодой и классный губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли. Это человек с гигантским опытом работы в сложном эксклаве, где стоят непростые военные (а это требовало от него умения выстраивать особые связи). Более того, после начала блокады ему пришлось с нуля поднимать промышленность региона, и он добился серьезных результатов.Я неслучайно скороговоркой перечислил всех этих людей. Они не новые. Но они пришли на новые должности с новым горизонтом работы. И все они связаны с военно-экономической деятельностью.Так что Путин продолжит курс на развитие промышленности и оборонки. Радостно, что это направление остается главным для работы наших властей, а не туризм или сфера услуг. Речь идет об отраслях, где требуются рабочие руки. Надеюсь, что люди на предприятиях смогут получать хорошие зарплаты, а труд снова станет важной частью жизни нашего общества.Также о военно-политических особенностях конфликта вокруг Украины вы можете прочесть в интервью Ростислава Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы

https://ukraina.ru/20240423/1054659224.html

https://ukraina.ru/20240516/1055100108.html

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Кирилл Курбатов

интервью, сумы, вооруженные силы украины, харьков, артиллерия, владимир зеленский, запад, сша, выборы, экономика, сво, владимир путин, переговоры