МИД РФ обещает "существенный урон интересам Японии" за военную помощь Киеву
Японии будет нанесён существенный ущерб в случае присоединения Токио к активной помощи нынешнему руководству Украины. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По итогам визита в Токио генсекретаря НАТО Марка Рютте 9 апреля правительством Японии было объявлено о решении присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в сфере безопасности для Украины. Этот центр координирует военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ.
"Япония на фоне реализуемого курса на ускоренную ремилитаризацию все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического режима в Киеве", - сказала официальный представитель МИД России.
Захарова отметила, что подобные деструктивные действия, уводящие Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны, не только ведут фактически утрате ею статуса пацифистского государства, который лежал в основе доверия со стороны соседей по региону. Такие действия также чреваты открытым участием Токио в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями, добавила дипломат.
"В связи с этим хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - подчеркнули в МИД России.
Ранее официальный Токио сообщал о поставках на Украину военной и специально техники, шлемов и других товаров, которые ранее отказывался экспортировать в связи с добровольно взятыми на себя законодательными ограничениями экспорта товаров военного и двойного назначения. посольство Украины благодарило Японию за эту помощь, а также за участие в лечении и реабилитации военнослужащих ВСУ.
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