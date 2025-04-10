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МИД РФ обещает "существенный урон интересам Японии" за военную помощь Киеву

МИД РФ обещает "существенный урон интересам Японии" за военную помощь Киеву - 10.04.2025 Украина.ру

МИД РФ обещает "существенный урон интересам Японии" за военную помощь Киеву

Японии будет нанесён существенный ущерб в случае присоединения Токио к активной помощи нынешнему руководству Украины. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-04-10T15:33

2025-04-10T15:33

2025-04-10T15:33

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По итогам визита в Токио генсекретаря НАТО Марка Рютте 9 апреля правительством Японии было объявлено о решении присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в сфере безопасности для Украины. Этот центр координирует военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ.Захарова отметила, что подобные деструктивные действия, уводящие Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны, не только ведут фактически утрате ею статуса пацифистского государства, который лежал в основе доверия со стороны соседей по региону. Такие действия также чреваты открытым участием Токио в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями, добавила дипломат.Ранее официальный Токио сообщал о поставках на Украину военной и специально техники, шлемов и других товаров, которые ранее отказывался экспортировать в связи с добровольно взятыми на себя законодательными ограничениями экспорта товаров военного и двойного назначения. посольство Украины благодарило Японию за эту помощь, а также за участие в лечении и реабилитации военнослужащих ВСУ.Накануне обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля

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новости, украина, япония, россия, мария захарова, всу, военная помощь, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия