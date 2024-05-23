https://ukraina.ru/20240523/1055239273.html

Выборы в Европарламент в Польше: битва между "агентами Кремля"

Выборы в Европарламент в Польше: битва между "агентами Кремля" - 23.05.2024 Украина.ру

Выборы в Европарламент в Польше: битва между "агентами Кремля"

Две ключевые партии Польши — находящаяся у власти "Гражданская коалиция" и оппозиционная "Право и Справедливость" — в своих роликах накануне выборов в Европарламент обвинили оппонентов в работе на Россию

2024-05-23T10:56

2024-05-23T10:56

2024-05-23T11:42

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словакия

туск

владимир путин

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Выборы нового созыва Европейского парламента (ЕП), которые на территории Польши состоятся 9 июня, вызвали в этой стране громкий политический скандал. Дело в том, что две самые рейтинговые партии — находящаяся у власти либеральная "Гражданская коалиция" (30,8–32,5%) и пребывающая в оппозиции консервативная "Право и Справедливость" (30–30,1%) — в конце прошлой недели обнародовали свои "флагманские" предвыборные ролики.Главной темой обоих роликов является обвинение оппонентов в работе на Россию и Белоруссию. Поскольку появились они почти сразу после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, в польском обществе и политикуме возникли опасения, что подобный язык ненависти может привести к преступлениям на почве ненависти — тем более что такие в недавней истории Польши уже были.Первым был обнародован 50-секундный ролик "Гражданской коалиции" (ГК), партия разместила его на своём официальном аккаунте в сети Х*. Его заголовок и основной тезис представляют собой цитату из интервью бывшего руководителя Службы военной контрразведки Польши генерала Пётра Пытеля изданию Gazeta Wyborcza, близкому к ГК.Речь идёт о словах "Россия уже здесь. Её самый большой успех – ПиС". Стоит отметить, что это не свежий разговор, касающийся текущих событий (например, дела бывшего судьи Томаша Шмидта, который тоже фигурирует в ролике), а публикация от сентября 2022 года, когда находившиеся в оппозиции либералы и их соратники жёстко критиковали правительство ПиС.Ролик начинается макабрически – с изображения груды черепов. Затем на экране появляются Владимир Путин и горящий российский флаг. Следующий кадр – политики из "Права и Справедливости", в том числе лидер партии Ярослав Качиньский, экс-премьер Беата Шидло и бывший министр обороны Антоний Мачеревич. Представители этой партии также несколько раз появляются на групповых кадрах, держась за руки, поют и танцуют на Ясной горе во время паломничества, организованного католическим Радио Мария.А дальше начинаются сюжеты, призванные доказать работу "Права и Справедливости" на Россию. В ролике утверждается, что ПиС выиграл выборы в 2015 году "при поддержке импортёра российского угля" (иллюстрация – Шидло и груз угля), а после этого Польша увеличила закупки этого угля (то есть подразумевается благодарность Москве). В годы власти ПиС будто бы "заметались под ковёр вопросы, свидетельствующие о растущем влиянии белорусских и российских служб" (иллюстрация – фото Путина, Лукашенко и нескольких политиков ПиС) и "блокировались инвестиции в вооружение польской армии" (иллюстрация – министры обороны Мачеревич и Блащак).После этого политтехнологи ГК перешли к более актуальным событиям. "Благодаря поддержке и участию политиков ПиС, сделал головокружительную карьеру Томаш Шмидт (его лицо в разных ракурсах показано 4 раза), до недавнего времени судья, а в действительности ШПИОН (слово выделено красным), сбежавший в Белоруссию", – сказано в ролике. Дополнительные иллюстрации – опять политики ПиС, фигура террориста в маске, польско-белорусская граница и лицо Лукашенко.Потом идут обещания "выяснить российское и белорусское влияние" (иллюстрация – Качиньский и правительство ПиС), а также цитата из выступления лидера ГК, премьера Польши Дональда Туска в Сейме, где он назвал ПиС "Предатели и Слуги" России. Заканчивается ролик упомянутым выше заявлением генерала польской контрразведки: "Россия уже здесь. Её самый большой успех – ПиС". Иллюстрированы они превращением логотипа ПиС, белого орла, в орла двуглавого, который похож на изображённого на гербе России.Реакция ПиС была ожидаемо резкой. "Сразу после теракта в Словакии "Гражданская Коалиция" делает всё, чтобы он повторился в Польше. Это не что иное, как пожива для дикарей, связанных с ГК, которые каждый месяц срывают торжества у памятника жертвам Смоленской трагедии", – написал в соцсетях бывший глава Минобороны, ныне депутат Сейма от ПиС Мариуш Блащак. "Если подобная трагедия произойдет в Польше, ваши руки будут в крови...", – предупредил он.Однако практически сразу же в сети Х* был обнародован почти двухминутный предвыборный ролик ПиС, посвящённый обвинениям лично Дональда Туска в работе на Россию и выполнении приказов Путина. Нынешний премьер Польши появляется в ролике 12 раз в роли предателя национальных интересов, что должны подтвердить его близкие отношения с Владимиром Путиным. Кадры официальных разговоров и визитов показаны семь раз, в том числе четыре рукопожатия Путина и Туска. Собственно, ролик адресован Туску, диктор называет его просто Дональдом, на ты.Второй персонаж, призванный доказать предательство ГК и её работу на Москву, – глава МИД Польши Радослав Сикорский, который два раза показан вместе с Сергеем Лавровым, также вспоминается знаменитый твит Сикорского с благодарностью США за подрыв "Северных потоков".При этом экс-премьеру Матеушу Моравецкому отведена роль героического защитника Польши и Украины, который приветствует польских солдат, в феврале 2022 года демонстративно призывает немецкого канцлера Шольца помочь Украине, и посещает Киев вместе с Качиньским в марте 2022-го. Моравецкий показан целых 8 раз, в том числе два раза с Зеленским, а лидер ПиС Ярослав Качиньский – 3 раза.Но ключевым действующим лицом предвыборной рекламы ПиС является… президент Белоруссии Александр Лукашенко, его 20-секундная похвала победы коалиции во главе с Туском на парламентских выборах осенью 2023 года завершает ролик. После этого на чёрном фоне появляется любимый вопрос любителей теории заговора: "СЛУЧАЙНОСТЬ?"Стоит отметить, что польские политические и медиа-аналитики ожидали резких атак со стороны "Права и Справедливости" в адрес премьера. Ранее политтехнологи ПиС изображали Дональда Туска в нацистском мундире (напоминание о том, что его дед в годы Второй мировой войны служил в вермахте), а в июне прошлого года в ролике с критикой массовой акции Туска в Варшаве были использованы кадры лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, что вызвало громкий скандал. При этом продукция ГК оказалась неожиданностью даже для самих депутатов от этой партии.Журналист близкого к правящей коалиции телеканала TVN был настолько ошеломлен тоном ролика ГК, что спросил в студии шефа канцелярии премьера Яна Грабца, "снял ли это для них Яцек Курский", имея в виду главного пропагандиста ПиС. Чиновник ответил, что "может быть, сейчас не самое подходящее время, учитывая также события в Словакии, но каждая фраза в ролике – правда".Коллеги по правящей коалиции отреагировали на ролик ГК весьма резко. "От языка ненависти до преступлений на почве ненависти очень короткий путь. Боюсь, что кто-то, посмотрев такой ролик, воодушевится ним, и произойдёт то же самое, что и в Словакии. Мы – рациональная часть этой коалиции, которая сделает все, чтобы деэскалировать это безумие, в которое мы вот-вот можем впасть", – заявил депутат Европарламента от польских "Левых" Роберт Бедронь. Он также заявил, что хотел бы поднять эту тему в разговоре с Дональдом Туском.Слова спикера Сейма Шимона Головни также можно интерпретировать как критику ролика ГК, хотя и выраженную косвенно. "Разделение на две воюющие друг с другом насмерть Польши, поляризация, эскалация агрессии могут служить той или иной стороне в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе они обескровливают нашу страну вместо того, чтобы наращивать ее мощь. Они отбирают наше величайшее оружие: сплоченность, способность объединиться во времена испытаний. Разделение Польши на "русских агентов" и "прусских агентов" означает, что большинству из нас больше нет в ней своего места", – заявил лидер партии "Польша 2050"."Последствия поляризации просто трагичны. Поляризация порождает радикализм. Радикализм порождает хаос. Хаос ослабляет нас перед внешними врагами. В лавине взаимных обвинений в измене иностранные агенты чувствуют себя прекрасно", – подчеркнул спикер Сейма.Как отметил обозреватель либерального портала OKO.press Пётр Пацевич, оба ролика призваны вызвать чувство угрозы, причём ролик ПиС менее пугающий, хотя его кульминацией является электоральный триумф коварного зла. По словам Пацевича, послание ГК в этом плане "лучше" и сильнее, поскольку использует подсознательные образы и динамичный монтаж.Трансформация логотипа ПиС в российского двуглавого орла – как изюминка всего послания – призвана превратить этот ужас в возмущение и даже ненависть. Ролик ПиС работает точно так же, но слабее, хотя также указывает на предателей, которые захватили власть. Однако основной посыл обоих роликов один и тот же: это "они" (те, другие) предали/предают Польшу в пользу России, а мы, и только мы, можем защитить свою страну от России и "них"."Чувство угрозы сочетается здесь с серьёзнейшим обвинением в национальной измене. Как мы знаем, страх легко может стать источником агрессии, тем более, что оба ролика чётко указывают на виновника ситуации, в которой мы оказались. Адресат должен убедиться, что это очень опасно, и выяснить, кто виноват. Вывод простой: устранение этих виновников может уменьшить угрозу", – резюмирует польский журналист.Ролики ведущих польских партий заметили и в соседних странах. Чешское издание RESPEKT 21 мая проанализировало их в материале под красноречивым заголовком: "Здесь все предатели! Вклад Польши в дебаты о политической ненависти". Его автор Томаш Бролик напомнил, что Польша имеет собственный сравнительно недавний опыт политических убийств. В начале 2019 года во время благотворительного концерта на сцене был убит мэр Гданьска Павел Адамович, принадлежащий к оппозиционной в то время "Гражданской коалиции"."Его убийца только что вышел из тюрьмы. Он психически болен, точно проследить его мотивы невозможно. Но мэр Адамович был одной из главных мишеней правительственной пропаганды в течение последних двух лет перед своей смертью. Однако даже после этого государственное телевидение доказывало, что в смерти Адамовича виноваты заявления оппозиционных политиков", – напомнил журналист.Он считает, что если польским избирателям надоел подобный тон польской политики, то у них есть несколько способов наказать две основные партии: либеральные сторонники Туска могут проголосовать за "Левых", а избиратели-центристы ГК и ПиС – выбрать "Польшу 2050". Однако чешский журналист отмечает, что и Туск, и Качиньский обладают одним качеством, которое не зря делает их главными фигурами польской политики последних двух десятилетий: они очень хорошо чувствуют, чего хотят их нынешние или потенциальные избиратели.Кстати, Туск явно чувствует лучше: ролик "Гражданской коалиции" просмотрели 4,1 миллиона пользователей, ролик "Права и Справедливости" – чуть более 900 тысяч. Теперь осталось дождаться обвинений со стороны ПиС в том, что их оппоненты для накрутки просмотров используют русских агентов.Более подробно о том, как судья Польши Тоиаш Шмидт сбежал из страны и обратился с просьбой к Лукашенко о белорусском гражданстве читайте в нашем материале Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь гражданство Белоруссии

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

польша, россия, словакия, туск, владимир путин, ярослав качиньский, минобороны, европарламент, сейм, эксклюзив