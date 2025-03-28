https://ukraina.ru/20250328/1062134752.html

"Не только русофобская, но и ненавидит Трампа": Блохин о том, есть ли у США рычали воздействия на Европу

"Не только русофобская, но и ненавидит Трампа": Блохин о том, есть ли у США рычали воздействия на Европу - 28.03.2025 Украина.ру

"Не только русофобская, но и ненавидит Трампа": Блохин о том, есть ли у США рычали воздействия на Европу

Рычаги воздействия на украинскую элит в большей степени были у Джо Байдена (чем у Дональда Трампа) и сейчас остаются у "вашингтонского болота". Такие же рычаги есть у евробюрократов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-03-28T20:00

2025-03-28T20:00

2025-03-28T20:00

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Чтобы закончить войну, нужно остановить накачку оружием Украины из Европы, отметил эксперт. Если Соединенные Штаты выйдут из этого конфликта, Европа все равно продолжит поддержку Киева, отметил эксперт.В реальности схема будет такая: США выскочат из конфликта, получив какую-то прибыль с Украины, и сконцентрируются на Китае, считает Блохин."А европейцам [президент США Дональд] Трамп даст свободу выбора: хотите поддерживать Украины и сдерживать Россию? Тратьте сотни миллиардов долларов, а мы из Украины выходим. Поэтому Европу надо заставлять отказаться от Украины", — подчеркнул собеседник Украина.ру.В Европе за Трампа — меньшинство, только премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан, отметил Блохин. Европа "не только русофобская, она еще и Трампа ненавидит", добавил он.При желании найти рычаги воздействия на европейцев можно, потому что между Европой и Соединенными Штатами существует огромная экономическая взаимозависимость. Но дадут ли американские элиты Трампу возможность эти рычаги использовать — большой вопрос, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.О том, есть ли у американцев "коррупционные тайны" Зеленского — в материале "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250328/1062086347.html

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новости, европа, украина, дональд трамп, джо байден, роберт фицо, элита