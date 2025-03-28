"Не только русофобская, но и ненавидит Трампа": Блохин о том, есть ли у США рычали воздействия на Европу
Рычаги воздействия на украинскую элит в большей степени были у Джо Байдена (чем у Дональда Трампа) и сейчас остаются у "вашингтонского болота". Такие же рычаги есть у евробюрократов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
В реальности схема будет такая: США выскочат из конфликта, получив какую-то прибыль с Украины, и сконцентрируются на Китае, считает Блохин.
"А европейцам [президент США Дональд] Трамп даст свободу выбора: хотите поддерживать Украины и сдерживать Россию? Тратьте сотни миллиардов долларов, а мы из Украины выходим. Поэтому Европу надо заставлять отказаться от Украины", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
В Европе за Трампа — меньшинство, только премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан, отметил Блохин. Европа "не только русофобская, она еще и Трампа ненавидит", добавил он.
При желании найти рычаги воздействия на европейцев можно, потому что между Европой и Соединенными Штатами существует огромная экономическая взаимозависимость. Но дадут ли американские элиты Трампу возможность эти рычаги использовать — большой вопрос, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.
О том, есть ли у американцев "коррупционные тайны" Зеленского — в материале "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.
03:30Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войныВ украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать возможные последствия договоренностей, достигнутых делегациями США и РФ в Эр-Рияде и думают над тем, продавит ли команда Трампа свою повестку.