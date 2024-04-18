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Роберт Фицо, биография

Роберт Фицо, биография - 18.04.2024 Украина.ру

Роберт Фицо, биография

Премьер-министр Словакии

2024-04-18T12:29

2024-04-18T12:29

2024-04-18T12:29

биография

роберт фицо

словакия

премьер-министр

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Детство и образованиеРоберт родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчани в западной Словакии. Родители – простые рабочие люди: отец трудился на заводе, а мать - в магазине обуви. Кроме Роберта, в семье росли еще двое детей: Ладислав (сейчас он предприниматель в сфере строительства) и Люсия (ныне работает прокурором).Еще в детстве Роберт заинтересовался марксистско-ленинской теорией и даже мечтал поехать в Москву, чтобы побывать в Мавзолее.Гимназию Фицо окончил в 1982 году в Топольчани и поступил в Университет Коменского в Братиславе на юрфак на специальность "уголовное право". После получения диплома в 1986 году прошел обязательную военную службу в статусе помощника военного следователя.Также Роберт проходил подготовку по программе Ph.D. по уголовному праву в Институте государства и права Словацкой Академии наук с 1988 по 1992 год, по окончании получил степень кандидата наук, защитив диссертацию по теме "Смертная казнь в Чехословакии".КарьераПосле военной службы Роберт работал в Институте государства и права Словацкой академии наук, а также в Министерстве юстиции.В коммунистическую партию Фицо вступил в 1984 году. После Бархатной революции 1989 года и падения коммунистического режима в Чехословакии не изменил своим идеалам и вступил в Партию левых демократических сил, которая продолжала линию Компартии.Депутатом парламента Роберт стал в 1992 году. В течение 6 лет с 1994 по 2000 год он выступал в качестве юрисконсультанта от Словакии в Европейском суде по правам человека, однако проиграл все 14 дел, которые вел.В 1998 году Фицо избрали запредом Партии левых демократических сил. Тогда же он пытался выдвинуть свою кандидатуру на должность генерального прокурора, но партия выдвинула другого человека, объяснив это тем, что Роберт слишком молод.Через год партия набирала слишком мало поддержки для выхода в парламент, поэтому Фицо покинул ее, заявив, что разочарован работой правительства. Тогда он решает создать собственную партию "Курс – социальная демократия", которая является наиболее значимой оппозиционной фракцией. В плоть до 2002 года Роберт выступает как независимый депутат.После победы Социал-демократической партии на парламентских выборах 2006 года Роберт занимает пост премьер-министра страны. Через 4 года, в 2010-м, подал в отставку.Повторно Фицо стал премьер-министром в 2012 году, когда его партия в результате выборов получила 83 из 150 мест в парламенте – это максимум с момента обретения Словакией независимости.На следующий год Роберт решил попытать удачу в президентских выборах, однако во втором туре, который состоялся 29 марта 2014 года, его обошел с большим отрывом Андрей Киска.В 2018 году Фицо вновь пришлось подать в отставку с поста премьер-министра из-за разгорающегося в стране политического кризиса. Его подозревали в связях с криминальным миром. После убийства журналиста Яна Куцяка, который в своих материалах критиковал Фицо, и его девушки, начались уличные беспорядки, народ потерял доверие к власти. Суд не смог доказать причастность Фицо к убийству репортера.На выборах в парламент в 2023 году партия Фицо "Курс – социальная демократия" получила 42 места. 25 октября 2023 года Фицо был назначен премьер-министром Словакии в третий раз.Роберт критикует санкции против России, считает их бессмысленными. Его партия выступает за сохранение памяти о советских солдатах Красной армии, которые освободили Словакию и побороли немецкий фашизм. Также Фицо обещает прекратить военную помощь Украине и поспособствовать мирным переговорам между Россией и Украиной.Отношения и детиФицо женат на Светлане, в девичестве Свободовой. Какое-то время она работала в Министерстве юстиции Словакии.Познакомились они, когда учились в Университете Коменского в Братиславе, а в 1988 году поженились. В браке родился сын Михал, он закончил экономический факультет Университета Коменского, сейчас занимается бизнесом.Интересные факты1. Фицо свободно разговаривает на чешском, английском и русском языках.2. Роберта часто пытаются уличить в связях на стороне. Так, журналисты заподозрили его в отношениях с моделью Марией Трошковой. Также в сеть попали фото, как Фицо проводил время с секретарем партии "Направление — социальная демократия" Яной Халасовой в гей-клубе.3. У премьер-министра Словакии больное сердце, в 2016 году ему сделали двойное шунтирование.

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биография, роберт фицо, словакия, премьер-министр