Александр Лукашенко, биография - 05.12.2023 Украина.ру
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Александр Лукашенко, биография
Александр Лукашенко, биография - 05.12.2023 Украина.ру
Александр Лукашенко, биография
Президент Республики Беларусь
2023-12-05T08:54
2023-12-05T08:54
биография
александр лукашенко
политика
белоруссия
владимир путин
светлана тихановская
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Детство и образование Родился Александр Лукашенко 30 августа 1954 года в Витебской области в Белоруссии. Об отце ничего не известно. Александр унаследовал фамилию от матери, звали ее Екатерина. Работала женщина на ферме дояркой.Ходил Лукашенко в обычную сельскую школу, параллельно занимаясь спортом и игрой на баяне. В девятом классе Лукашенко стал комсомольцем и вел политмассовый сектор.В 1975 году окончил Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, а в 1985 году он получил второе высшее образование в Белорусской сельскохозяйственной академии. Лукашенко старался совмещать учебу с работой секретаря ВЛКСМ в средней школе в городе Шклова.В 1975 году после ВУЗа Александр отправляется служить в пограничные войска в должности инструктора политотдела Западного пограничного округа, а также в рядах Советской армии в должности заместителя командира роты по политработе воинской части.Карьера После армии Лукашенко занимает должность секретаря комитета комсомола города Могилева.В 1978 году стал ответственным секретарем Шкловской районной администрации Всесоюзного общества “Знание”, а годом позже Александр вступил в ряды КПСС. В 1980 года Лукашенко снова идет служить в пограничные войска. Спустя 2 года Александра назначают заместителем директора колхоза “Ударник” Шкловского района. А с 1983 по 1985 год Лукашенко работает замдиректора комбината строительных материалов в Шклове.Через 2 года Александр занимает пост директора совхоза “Городец” Шкловского района Могилевской области. На этой должности Лукашенко инициирует арендный подряд. Свою популярность будущий президент обрел в период с 1990 по 1994 год, когда руководил совхозом.Кроме того, в 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Верховного совета Белоруссии и становится одним из лидеров фракции “Коммунисты за демократию”.В апреле 1993 — июле 1994 года Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией.Президент Белоруссии На пост президента страны Александр решает баллотироваться в 1994 году. В ходе сложной борьбы, Лукашенко обходит пятерых кандидатов, набрав во втором туре 80,3% голосов избирателей.В первые годы правления Лукашенко организовал референдум, на котором были выдвинуты насущные вопросы, а именно: придание русскому языку государственного статуса, введение нового государственного флага и государственного герба, одобрение политики Лукашенко по экономической интеграции с Россией и о праве президента Белоруссии распускать Верховный Совет. Более 75% положительно отнеслись к инициативе президента страны.Так на протяжении многих лет, Лукашенко стал бессменным лидером в Республике Беларусь: политик на каждых выборах занимал максимальное количество голосов.Однако, выборы в 2020 году прошли неспокойно: кандидат в президенты Светлана Тихановская, набравшая чуть больше 10 % голосов, заявила, что не признает официальных результатов выборов главы государства и считает себя их победителем. В стране начались акции протеста и столкновения, но Лукашенко быстро погасил пламя разногласий.В 2003 году президент Белоруссии подписал соглашение о формировании Единого экономического пространства между Белоруссией, Россией, Украиной и Казахстаном. А в 2007 года в Душанбе Беларусь, Казахстан и Россия подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза.В 2022 году Лукашенко фактически поддержал проведение специальной военной операции. В июне 2023 года Лукашенко выступил посредником при переговорах российских властей с ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. Кроме того, в мае 2023 года Москва и Минск достигли окончательных договоренностей о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.Отношения и детиЛукашенко женат на Галине: пара поженилась в 1975 году, но сейчас живет раздельно. Супруга президента работала заведующей детского сада, а с 1998 года — руководителем отдела Могилевского облисполкома по оздоровлению населения.В браке родились два сына Виктор и Дмитрий, а самый младший сын президента, Николай, родился вне брака, в СМИ говорят, что его матерью является Ирина Абельская, бывший главный врач больницы Управления делами президента и бывший личный врач Александра Лукашенко.Николай обучался в средней школе, однако проучившегося полгода, мальчика перевели на домашнее обучение. Аналогичная ситуация сложилась и в период обучения в университете. Что стало причиной индивидуального обучения – неясно.Старший сын Виктор в возрасте 17-ти лет поступил на факультет международных отношений Белорусского госуниверситета, а затем работал третьим секретарем в отделе Западной Европы МИДа Белоруссии. В 1998 году Виктор пошел офицером в спецподразделение погранвойск. Спустя четыре года он занимает пост советника в МИДе. С 2007 старший сын президента становится членом Совбеза республики и вторым лицом в национальном олимпийском комитете.Дмитрий – средний сын Лукашенко поступает на тот же факультет, что и старший брат, а также проходит службу в погранвойсках республики. Кроме того, Дмитрий возглавил центро-совет республиканского объединения “Президентский спортивный клуб”, а через некоторое время вошел в состав Национального олимпийского комитета и готовил сборную страны к Играм-2008 в Пекине.Кроме того, у Александр богат на внуков. У Белорусского лидера их 7: Виктория, Александр, Валерия и Ярослав - дети старшего сына, а Анастасия, Дарья и Александра - среднего.Интересные факты1. Лукашенко является ярым фанатом хоккея: как-то раз перед Олимпиадой в Сочи Лукашенко и Путин сыграли в ледовом дворце “Большой”.2. В школе Лукашенко был еще тем хулиганом, даже состоял на на учете детского отдела советской милиции.4. В 2006 году ему ограничили въезд в ряд стран. ЕС, США и Канада запретили Лукашенко пересекать границы собственных государств, так как считают его причастным к таинственным исчезновениям представителей политической оппозиции в республике.
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биография, александр лукашенко, политика, белоруссия, владимир путин, светлана тихановская
биография, Александр Лукашенко, политика, Белоруссия, Владимир Путин, Светлана Тихановская

Александр Лукашенко, биография

08:54 05.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент Республики Беларусь
Детство и образование
Родился Александр Лукашенко 30 августа 1954 года в Витебской области в Белоруссии. Об отце ничего не известно. Александр унаследовал фамилию от матери, звали ее Екатерина. Работала женщина на ферме дояркой.
Ходил Лукашенко в обычную сельскую школу, параллельно занимаясь спортом и игрой на баяне. В девятом классе Лукашенко стал комсомольцем и вел политмассовый сектор.
В 1975 году окончил Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, а в 1985 году он получил второе высшее образование в Белорусской сельскохозяйственной академии. Лукашенко старался совмещать учебу с работой секретаря ВЛКСМ в средней школе в городе Шклова.
В 1975 году после ВУЗа Александр отправляется служить в пограничные войска в должности инструктора политотдела Западного пограничного округа, а также в рядах Советской армии в должности заместителя командира роты по политработе воинской части.
Карьера
После армии Лукашенко занимает должность секретаря комитета комсомола города Могилева.
В 1978 году стал ответственным секретарем Шкловской районной администрации Всесоюзного общества “Знание”, а годом позже Александр вступил в ряды КПСС. В 1980 года Лукашенко снова идет служить в пограничные войска. Спустя 2 года Александра назначают заместителем директора колхоза “Ударник” Шкловского района. А с 1983 по 1985 год Лукашенко работает замдиректора комбината строительных материалов в Шклове.
© svpressa.ru
© svpressa.ru
Через 2 года Александр занимает пост директора совхоза “Городец” Шкловского района Могилевской области. На этой должности Лукашенко инициирует арендный подряд. Свою популярность будущий президент обрел в период с 1990 по 1994 год, когда руководил совхозом.
Кроме того, в 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Верховного совета Белоруссии и становится одним из лидеров фракции “Коммунисты за демократию”.
В апреле 1993 — июле 1994 года Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией.
Президент Белоруссии
На пост президента страны Александр решает баллотироваться в 1994 году. В ходе сложной борьбы, Лукашенко обходит пятерых кандидатов, набрав во втором туре 80,3% голосов избирателей.
В первые годы правления Лукашенко организовал референдум, на котором были выдвинуты насущные вопросы, а именно: придание русскому языку государственного статуса, введение нового государственного флага и государственного герба, одобрение политики Лукашенко по экономической интеграции с Россией и о праве президента Белоруссии распускать Верховный Совет. Более 75% положительно отнеслись к инициативе президента страны.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
Так на протяжении многих лет, Лукашенко стал бессменным лидером в Республике Беларусь: политик на каждых выборах занимал максимальное количество голосов.
Однако, выборы в 2020 году прошли неспокойно: кандидат в президенты Светлана Тихановская, набравшая чуть больше 10 % голосов, заявила, что не признает официальных результатов выборов главы государства и считает себя их победителем. В стране начались акции протеста и столкновения, но Лукашенко быстро погасил пламя разногласий.
В 2003 году президент Белоруссии подписал соглашение о формировании Единого экономического пространства между Белоруссией, Россией, Украиной и Казахстаном. А в 2007 года в Душанбе Беларусь, Казахстан и Россия подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза.
В 2022 году Лукашенко фактически поддержал проведение специальной военной операции. В июне 2023 года Лукашенко выступил посредником при переговорах российских властей с ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. Кроме того, в мае 2023 года Москва и Минск достигли окончательных договоренностей о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Отношения и дети
Лукашенко женат на Галине: пара поженилась в 1975 году, но сейчас живет раздельно. Супруга президента работала заведующей детского сада, а с 1998 года — руководителем отдела Могилевского облисполкома по оздоровлению населения.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
В браке родились два сына Виктор и Дмитрий, а самый младший сын президента, Николай, родился вне брака, в СМИ говорят, что его матерью является Ирина Абельская, бывший главный врач больницы Управления делами президента и бывший личный врач Александра Лукашенко.
Николай обучался в средней школе, однако проучившегося полгода, мальчика перевели на домашнее обучение. Аналогичная ситуация сложилась и в период обучения в университете. Что стало причиной индивидуального обучения – неясно.
Старший сын Виктор в возрасте 17-ти лет поступил на факультет международных отношений Белорусского госуниверситета, а затем работал третьим секретарем в отделе Западной Европы МИДа Белоруссии. В 1998 году Виктор пошел офицером в спецподразделение погранвойск. Спустя четыре года он занимает пост советника в МИДе. С 2007 старший сын президента становится членом Совбеза республики и вторым лицом в национальном олимпийском комитете.
Дмитрий – средний сын Лукашенко поступает на тот же факультет, что и старший брат, а также проходит службу в погранвойсках республики. Кроме того, Дмитрий возглавил центро-совет республиканского объединения “Президентский спортивный клуб”, а через некоторое время вошел в состав Национального олимпийского комитета и готовил сборную страны к Играм-2008 в Пекине.
Кроме того, у Александр богат на внуков. У Белорусского лидера их 7: Виктория, Александр, Валерия и Ярослав - дети старшего сына, а Анастасия, Дарья и Александра - среднего.
Интересные факты
1. Лукашенко является ярым фанатом хоккея: как-то раз перед Олимпиадой в Сочи Лукашенко и Путин сыграли в ледовом дворце “Большой”.
2. В школе Лукашенко был еще тем хулиганом, даже состоял на на учете детского отдела советской милиции.
4. В 2006 году ему ограничили въезд в ряд стран. ЕС, США и Канада запретили Лукашенко пересекать границы собственных государств, так как считают его причастным к таинственным исчезновениям представителей политической оппозиции в республике.
 
биографияАлександр ЛукашенкополитикаБелоруссияВладимир ПутинСветлана Тихановская
 
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