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Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь гражданство Белоруссии
Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь гражданство Белоруссии - 17.05.2024 Украина.ру
Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь гражданство Белоруссии
Польский экс-судья Томаш Шмидт выразил желание стать гражданином Белоруссии. Об этом он 17 мая рассказал журналистам
2024-05-17T10:55
2024-05-17T10:55
2024-05-17T10:55
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Однако белорусское законодательство не предполагает наличие двойного гражданства. В соответствии со статьей закона "О гражданстве Республики Беларусь" за лицом, являющимся гражданином РБ, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами.При общении с журналистами Шмидт рассказал, что передал в посольство Варшавы в Минске по почте письма о нарушении его прав. Сам консул разговаривать с ним отказался. В письмах, адресованных министру юстиции и генпрокурору, Шмидт указал на нарушение властями Польши норм законов и конституции страны, а также международного права в отношении него.Накануне, 15 мая, суд Варшавы заочно арестовал судью, а также снял с него судейский иммунитет.Ранее в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска.
https://ukraina.ru/20240517/1055121799.html
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новости, варшава, минск, польша, судья, суд, гражданство, двойное гражданство, белоруссия, беларусь, паспорт
Новости, Варшава, Минск, Польша, судья, Суд, гражданство, двойное гражданство, Белоруссия, Беларусь, паспорт
Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь гражданство Белоруссии
Польский экс-судья Томаш Шмидт выразил желание стать гражданином Белоруссии. Об этом он 17 мая рассказал журналистам
"Если есть такая юридическая возможность, я бы хотел сохранить и польское гражданство, и не отказался бы от белорусского, если это возможно с точки зрения закона", - заявил экс-судья.
Однако белорусское законодательство не предполагает наличие двойного гражданства. В соответствии со статьей закона "О гражданстве Республики Беларусь" за лицом, являющимся гражданином РБ, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами.
При общении с журналистами Шмидт рассказал, что передал в посольство Варшавы в Минске по почте письма о нарушении его прав. Сам консул разговаривать с ним отказался.
В письмах, адресованных министру юстиции и генпрокурору, Шмидт указал на нарушение властями Польши норм законов и конституции страны, а также международного права в отношении него.
Накануне, 15 мая, суд Варшавы заочно арестовал судью, а также снял с него судейский иммунитет.
Ранее в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.
Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска.