https://ukraina.ru/20240520/1055181956.html

Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес

Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес - 20.05.2024 Украина.ру

Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес

На предпринимателей Украины оказывается давление со стороны спецслужб страны, которые с недавнего времени конфликтуют из-за перераспределения финансовых потоков, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк

2024-05-20T16:58

2024-05-20T16:58

2024-05-20T16:59

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По его словам, между Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности страны возник "колоссальный конфликт", связанный с невозможностью поделить коррупционные финансовые потоки. "Между главным управлением разведки и службой безопасности, по нашей информации есть конфликт. Предприниматели, я не буду говорить, что это за отрасль, постоянно платили Службе безопасности Украины деньги, а эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт", – сказал Лисняк. Помимо этого, замглавы сообщил, что в Харьковской области, где сегодня идет активное наступление российской армии, появится немало так называемых "спящих агентов", которые будут выдавать себя за местных жителей. Строительство, а точнее отсутствие фортификационных сооружений в Харьковской области, в очередной раз продемонстрировало масштабы коррупции на Украине. Российское наступление показало, что многих укреплений, возведенных только на бумаге, по факту не существует. Ранее эксперт назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении.

https://ukraina.ru/20240518/1055029174.html

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новости, украина, харьковская область, россия, сбу, гур моу, коррупция, сво, наступление, вс рф