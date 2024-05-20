Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес - 20.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240520/1055181956.html
Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес
Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес - 20.05.2024 Украина.ру
Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес
На предпринимателей Украины оказывается давление со стороны спецслужб страны, которые с недавнего времени конфликтуют из-за перераспределения финансовых потоков, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк
2024-05-20T16:58
2024-05-20T16:59
новости
украина
харьковская область
россия
сбу
гур моу
коррупция
сво
наступление
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1c/1052942597_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98c7b75eb612d0d113759f7424087f8a.jpg
По его словам, между Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности страны возник "колоссальный конфликт", связанный с невозможностью поделить коррупционные финансовые потоки. "Между главным управлением разведки и службой безопасности, по нашей информации есть конфликт. Предприниматели, я не буду говорить, что это за отрасль, постоянно платили Службе безопасности Украины деньги, а эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт", – сказал Лисняк. Помимо этого, замглавы сообщил, что в Харьковской области, где сегодня идет активное наступление российской армии, появится немало так называемых "спящих агентов", которые будут выдавать себя за местных жителей. Строительство, а точнее отсутствие фортификационных сооружений в Харьковской области, в очередной раз продемонстрировало масштабы коррупции на Украине. Российское наступление показало, что многих укреплений, возведенных только на бумаге, по факту не существует. Ранее эксперт назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении.
https://ukraina.ru/20240518/1055029174.html
украина
харьковская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1c/1052942597_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_a2e0d48ac73366de38d59bde350cd466.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, харьковская область, россия, сбу, гур моу, коррупция, сво, наступление, вс рф
Новости, Украина, Харьковская область, Россия, СБУ, ГУР МОУ, коррупция, СВО, наступление, ВС РФ

Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес

16:58 20.05.2024 (обновлено: 16:59 20.05.2024)
 
© Политика страны телеграм-канал
© Политика страны телеграм-канал
Читать в
На предпринимателей Украины оказывается давление со стороны спецслужб страны, которые с недавнего времени конфликтуют из-за перераспределения финансовых потоков, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк
По его словам, между Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности страны возник "колоссальный конфликт", связанный с невозможностью поделить коррупционные финансовые потоки.
"Между главным управлением разведки и службой безопасности, по нашей информации есть конфликт. Предприниматели, я не буду говорить, что это за отрасль, постоянно платили Службе безопасности Украины деньги, а эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт", – сказал Лисняк.
Помимо этого, замглавы сообщил, что в Харьковской области, где сегодня идет активное наступление российской армии, появится немало так называемых "спящих агентов", которые будут выдавать себя за местных жителей.
Строительство, а точнее отсутствие фортификационных сооружений в Харьковской области, в очередной раз продемонстрировало масштабы коррупции на Украине. Российское наступление показало, что многих укреплений, возведенных только на бумаге, по факту не существует.
Ранее эксперт назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
18 мая, 07:40
Военный политолог раскрыл военную хитрость ВС РФ при наступлении на севере ХарьковщиныБывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру объяснил панику в украинских пабликах относительно наступления российских военных на севере Харьковщины
 
НовостиУкраинаХарьковская областьРоссияСБУГУР МОУкоррупцияСВОнаступлениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне
17:59Послесловие к визиту. Почему Путин посетил Харбинский политехнический университет
17:37Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ
17:34Ничего личного, просто бизнес. Дмитрий Киселев объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки"
17:32"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху
17:01Бабич: у Запада не было мотива убивать президента Ирана
16:58Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес
16:52МУС требует ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС
16:50Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"
16:43"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков
16:29Право на отсрочку от службы в ВСУ смогут аннулировать работники украинских военкоматов
16:29Тут хайли лайкли: аналитик ФСО оценил версию иранцев о гибели Раиси
16:03Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны
16:00Роман Карцев: серьёзный клоун
15:37Дмитрий Бабич о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана
15:36Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины
15:32Аналитик ФСО ответил, что будет делать Иран после гибели президента
15:29"Ищут непонятного индуса": эксперт назвал 3 причины крушения вертолета с президентом Ирана на борту
14:56"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана?
14:54Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев
Лента новостейМолния