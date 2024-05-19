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Онуфриенко назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении

Онуфриенко назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении - 19.05.2024 Украина.ру

Онуфриенко назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении

Российские военные не будут штурмовать Харьков в лоб, для этого нужна, как минимум, стотысячная группировка, которой на данном направлении нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-19T05:20

2024-05-19T05:20

2024-05-19T05:20

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"Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода. Избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино. Поэтому конечной целью, скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, взять эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что это вызывает совершенно другой характер боевых действий", - сказал обозреватель.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240515/1055075472.html

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харьков, новости, россия, белгород, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины