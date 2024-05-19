https://ukraina.ru/20240519/1055078552.html
Онуфриенко назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении
Онуфриенко назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении - 19.05.2024 Украина.ру
Онуфриенко назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении
Российские военные не будут штурмовать Харьков в лоб, для этого нужна, как минимум, стотысячная группировка, которой на данном направлении нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-19T05:20
2024-05-19T05:20
2024-05-19T05:20
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россия
белгород
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
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"Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода. Избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино. Поэтому конечной целью, скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, взять эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что это вызывает совершенно другой характер боевых действий", - сказал обозреватель.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240515/1055075472.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьков, новости, россия, белгород, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины
Харьков, Новости, Россия, Белгород, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины
Онуфриенко назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении
Российские военные не будут штурмовать Харьков в лоб, для этого нужна, как минимум, стотысячная группировка, которой на данном направлении нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко