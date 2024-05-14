https://ukraina.ru/20240514/1055045533.html

Где фортификации? Наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупции

Где фортификации? Наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупции - 14.05.2024 Украина.ру

Где фортификации? Наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупции

Наступление ВС РФ на Харьковском направлении вызвало определенную панику на Украине, вновь проявив коррупционную сущность властей Незалежной. Наступление показало, что многих фортификаций, построенных на бумаге, по факту не существует

2024-05-14T07:42

2024-05-14T07:42

2024-05-14T09:05

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украина

харьков

александр ярославский

марьяна безуглая

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офис президента

вооруженные силы украины

эксклюзив

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"Где фортификации? Харьковская областная военная администрация платила миллионы фиктивным фирмам", — буквально кричит "Украинская правда".По данным УП, харьковская администрация нанимала фирмы, руководство которых имело за плечами десятки судебных дел. При этом некоторые исполнители работ даже не в курсе, что они исполняют какие-то работы, но получают за это миллионы. "В ОВА (областной военной администрации) заключают прямые договоры на древесину для фортификаций с фирмами, владельцы которых даже не знают, что они зарабатывают миллионы. Вот так засекречивание военной информации", — пишет "Украинская правда".Однако еще месяц назад тоже издание цитировало Зеленского, который утверждал, что на этом направлении фортификации готовы на 98%.На вторник 14 мая глава областной администрации Харькова Олег Синегубов срочно собирает руководство компаний, занимавшихся строительством в рамках заседания группы "Прозрачность и подотчетность". Очевидно, что на заседании подрядчики расскажут, что они всё построили, но проверить это уже не представляется возможным, так как территории перешли под контроль РФ.Украинские военные, бросившие позиции под натиском ВС РФ, обвиняют власти в коррупции, пытаясь оправдать свое бегство. "Первой линии фортификаций и мин просто не было.… За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж", — пишет украинский военнослужащий Денис Ярославский.СМИ, близкие Офису президента, сразу же начали обвинять Ярославского в пророссийской позиции, утверждая, что фортификации строились, но не возле самой границы.Telegram-канал "Легитимный" пишет, что Банковая давно перешла к стратегии использования городов как бесплатных фортификаций, поэтому именно Харьков будет той самой фортификацией, что предполагает использование мирного населения в качестве живого щита.Визит госсекретаря США Энтони Блинкена украинские эксперты тоже связывают с воровством на строительстве фортификаций, поскольку украинские партнеры очень уж красиво врали заокеанским донорам об успешном строительстве.Ранее агентство Associated Press сообщало, что похожая ситуация под городом Часов Яр, где идут боевые действия. Украинские военные рассказывали, что они ожидали увидеть близ фронта блиндажи, лабиринты окопов и огневые позиции. Но в районе Часова Яра оказались лишь несколько ям, в которых можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов. Причем под огнем ВС РФ украинским солдатам приходилось вылезать из ям и начинать копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь.На прошлой неделе нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что за городом Авдеевкой в Донецкой области не было должным образом подготовленных фортификационных сооружений, в которых украинские военные могли бы держать оборону. В профильном комитете обвиняют в этом главнокомандующих, которые руководили ВСУ еще с начала АТО и по сей день.В феврале она же писала, что ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Бахмуте почти не было укреплений, хотя на бумаге они были. "Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно", — написала Безуглая. По ее словам, фортификации, если и строили, то для отчетности перед начальством, но не там, где надо было. По ее словам, в Бахмуте доты поставили на "западном въезде в город, чтобы начальство видело", хотя россияне в тот момент наступали с востока.Практически один в один повторяется ситуация со знаменитой "стеной Яценюка", которую сам он пафосно называл "Европейский вал", отмыв на ее строительстве немалые суммы. И затем в феврале 2022 года украинские СМИ также кричали, обращаясь к Яценюку: "Где стена?"Украинский Telegram-канал MediaKiller пишет, что ситуация с неготовностью фортификационных сооружений для ВСУ показывает одно важное отличие между украинской и российской госсистемами, которое во время войны приобретает критическое значение. Минобороны РФ смогло построить огромные линии хорошо оборудованных укреплений, которые остановили украинское наступление в прошлом году. Однако строительство аналогичных укреплений Украине не удалось, так как деньги были разворованы.Иногда правда просачивалась. Недавно, например, бывший глава Броварской районной госадминистрации, а ныне сотрудник Офиса президента Георгий Биркадзе попал в скандал в эфире телемарафона "Единые новости", прокомментировав выделение средств на фортификации."Если взять восстановление, то сегодня 37 миллиардов мы украли… ой, вложили в фортификации", — сказал в прямом эфире Биркадзе. Наступление ВС РФ на Харьковском направлении показало, что это была не случайная оговорка, а реальная оценка ситуации.

https://ukraina.ru/20240425/1054734992.html

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россия, украина, харьков, александр ярославский, марьяна безуглая, яценюк, офис президента, вооруженные силы украины, эксклюзив