https://ukraina.ru/20240517/1055117448.html

Война войной, а грабеж по расписанию. Что говорит и думает украинская элита о ситуации в стране

Война войной, а грабеж по расписанию. Что говорит и думает украинская элита о ситуации в стране - 17.05.2024 Украина.ру

Война войной, а грабеж по расписанию. Что говорит и думает украинская элита о ситуации в стране

На Украине 16 мая отмечали День вышиванки, из которой сделали своеобразный фетиш. Все представители украинской элиты щеголяют на показ в вышитых традиционных украинских крестьянских рубахах. Что для объективного наблюдателя выглядит со стороны довольно забавно.

2024-05-17T03:37

2024-05-17T03:37

2024-05-17T03:37

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украина

россия

ринат ахметов

юлия тимошенко

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слуга народа

вооруженные силы украины

эксклюзив

петр порошенко

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Потому что на этом их приверженность украинской культуре обычно и заканчивается, так как все мысли их далеко за океаном, где истинные хозяева страны решают судьбы украинских политиков и бизнесменов, а также оценивают перспективность своих инвестиций в Украину на фоне харьковского наступления ВС РФ.Делегация "Слуг народа" сейчас находится в Вашингтоне, где они просят хозяев позволить им бить американским оружием по старым территориям РФ, сообщает американское издание Politico. Глава президентской фракции Давид Арахамия утверждает, что якобы только из-за этого запрета ВСУ не смогли воспрепятствовать новому наступлению ВС РФ на харьковском направлении, словно перед этим не было массированных ударов по Белгородской области со стороны Украины. Очевидная цель Арахамии – переложить все просчеты на Вашингтон и оправдаться из-за потери территорий, что многим в Конгрессе США может говорить о слабости и неэффективности армии их сателлита.Еще один член делегации депутатов в Вашингтоне, Егор Чернев из "Слуги народа" в День вышиванки больше беспокоится членством в НАТО. "Один из тех пунктов, которые мы сейчас продвигаем тут в Вашингтоне, чтобы мы все-таки получили четкий сигнал относительно нашего членства в НАТО в Вашингтоне уже в июле этого года на саммите", - говорит нардеп. Ранее американские СМИ сообщали, что приглашения в НАТО на этом саммите Киеву можно не ждать, но клиентела проявляет настойчивость.Тем временем депутат партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко выслуживается настолько, что уже предлагает жизни украинцев ради интересов США по всему миру. "Нам не помогают просто так. Нам за все это придется заплатить. Скорее всего, участием в будущих войнах на стороне США", - пишет Гончаренко. Параллельно он требует чисток и арестов среди тех, кто отвечал за подготовку обороны Харьковской области.Украинский политолог Антон Гура пишет, что у Порошенко уже продают даже будущие поколения украинцев. "Неспроста же порошенсковский шакал Табаки Леша Гончаренко заявил, что Украина готова воевать с Ираном и Китаем на стороне США. Мол, "их армия увеличится на миллион украинцев". Самое драгоценное, что есть у страны, это ее человеческий капитал, но Порошенко со товарищи всегда относился к людям, как к "расходникам"", - утверждает Гура.Громкие спикеры обеих партий соперничают между собой перед Вашингтоном, стараясь выслужиться, сватая себя в качестве более эффективной партии войны.Пятый президент Петр Порошенко, как и все украинские политики 16 мая прославляет вышиванку, называя ее "генетическим кодом нации". Фразу про генетический код на Украине повторяют из каждого утюга, но никто не в состоянии объяснить, что это за зверь такой.Еще недавно Порошенко жаловался, что его не выпускают из страны, но как только его выпустили на днях в Германию, он сразу же порекомендовал немцам сократить затраты на его соотечественников. В частности он заметил, что слишком много немцы тратят на украинских беженцев, предлагая передавать эти деньги ВСУ.Особое внимание сейчас также приковано к спикеру парламента Руслану Стефанчуку в связи с истечением на следующей неделе легитимности президента. Сам он только что вернулся из Турции, где обсуждал "формулу мира" с Эрдоганом. По конституции к нему с приставкой и.о. должны были бы перейти функции президента. Однако Стефанчука для того и ставили на место спикера, так как президентских амбиций у него нет.В среду 15 мая он заявил, что Зеленский не утратит легитимность после 20 мая, посоветовав всем сомневающимся обращаться в конституционный суд. На роль преемника он явно не тянет, предпочитая оставаться в тени Зеленского и главы Офиса президента Ермака. В четверг 16 мая он, как и все политики позирует в вышиванке, сопровождая свое фото фразами о коде нации и коде идентичности.Тем временем богатейший украинец Ринат Ахметов в День вышиванки решил оставить всю Украину без света. Во тьму вечером 16 мая погрузился даже центр Киева. Менеджеры его компании ДТЭК требуют повысить цены на электроэнергию, дрессируя украинцев веерными отключениями. Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что делает он это с согласия Офиса президента. "Это повышение организовали и реализовывают Ахметов в сговоре с замглавы ОП Шурмой (бывший менеджер Ахметова), курирующим энергетику. Обоснование необходимости повышения тарифов – российские обстрелы, нанесшие энергетике ущерб в 1 млрд. долл. Эти деньги в карман Ахметову и Шурме хотят получить с потребителей э/э", - пишет Дубинский.Против повышения снова выступила Юлия Тимошенко со своей фракцией. Она утверждает, что из бюджета были выделены миллиарды на защиту энергетической инфраструктуры, но эти деньги просто разворовали. "Наша команда призывает прекратить спекуляции с повышением цен на электроэнергию. Мы предлагаем создать временную следственную комиссию, чтобы выяснить, куда в 2023 году пошла каждая копейка, которая должна была бы пойти на защиту энергетической инфраструктуры", - говорит Тимошенко.На этой же неделе Тимошенко выступила против приватизации предприятий, которую назвала уничтожением промышленного потенциала страны и решила в конституционном суде оспаривать курс на деинудстриализацию. Премьер-министра Дениса Шмыгаля она распекает в парламенте за то, что его стратегия превращает Украину в ресурсный центр Европы. "Мы можем быть только собственным ресурсным центром. Все богатства, все возможности, весь потенциал страны должны работать исключительно на украинский народ", - утверждает лидер фракции "Батькивщина", известная своими популистскими заявлениями. Подобные заявления могут в определенной степени придать ей популярности в этом самом народе, но лидеров и президентов Незалежной народ уже не выбирает, как и не решает судьбу богатств страны. Это теперь решают в Вашингтоне, куда собственно и приехала украинская делегация, о чем сказано в начале. Спама же Тимошенко могла бы вспомнить, как сравнительно недавно, в пору ее премьерства, довольно быстрыми темпами на Украине разваливали реальный сектор экономики, а обогреваться украинцам (задолго до войны) она предлагала дровами и соломой, лишь бы тогда, еще в 2008-2009 году не покупать газ у РФ...В общем, украинская элита и в Киеве и в Вашингтоне ищет как бы подороже продать страну, прикрывая громкими политическими заявлениями свое желание и дальше управлять (читай - грабить) свой народ. Война войной, а грабеж по расписанию.

https://ukraina.ru/20240516/1055099027.html

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вашингтон, украина, россия, ринат ахметов, юлия тимошенко, нато, слуга народа, вооруженные силы украины, эксклюзив, петр порошенко