Реджеп Тайип Эрдоган, биография - 06.12.2023 Украина.ру
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Реджеп Тайип Эрдоган, биография
Реджеп Тайип Эрдоган, биография - 06.12.2023 Украина.ру
Реджеп Тайип Эрдоган, биография
Президент Турции
2023-12-06T13:11
2023-12-06T13:11
биография
эрдоган
политика
турция
россия
сша
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Детство и образованиеРодился Реджеп Тайип Эрдоган 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Отец – Ахмет Эрдоган, работал в службе Береговой охраны. Мать - Тензиле Эрдоган, занималась хозяйством и воспитанием детей. Семья была небогатой, поэтому Эрдоган с самого детства старался подрабатывать уличным торговцем.После окончания начальной школы в 1965 году, Рэджеп продолжает обучение в религиозном лицее имама Хатипа. Помимо учебы Эрдоган тайно занимался футболом, так как его хобби не одобрял отец.В юности Рэджеп мечтал стать богословом, но отдал предпочтение политике: в 70-х он начал участвовать в политических движениях и возглавлял молодежные отделения Партии национального спасения, вначале отдельного квартала, позже – всей столицы.Высшее образование Эрдоган получил в Университете Мармара, который ранее именовался как высшая школа экономики и коммерческих наук в Аксарайе. После университета, в 1982 году, Рэджеп поступил на службу в армию.КарьераСерьезную политическую деятельность Эрдоган начал в 30 лет, вступив в Партию благоденствия, а вскоре он стал ее председателем.В 1994 году Реджепа избирают мэром Анкары и на посту он реализовывает значимые для города проекты: благоустраивает территории, улучшает транспортную систему и решает другие проблемы в социальной сфере.Спустя 3 года в Турции случается государственный переворот, в результате которого правительство Эрбакана уходит в отставку, а Партию благоденствия Конституционный суд Турции запретил, признав её виновной в нарушении принципа отделения религии от государства. По итогу Эрдоган подал в отставку, а после был заключен под стражу на 10 месяцев за исламистскую пропаганду, однако спустя 4 месяца его досрочно освободили.После освобождения Эрдоган возглавил реформистское крыло новой Партии добродетелей, но в 2001 году ее тоже запретили. Немного позже Эрдоган выступил в качестве одного из учредителей Партии справедливости и развития, и был избран ее председателем.В течение года дела у партии складывались неплохо относительно ее предшественников: в 2002 году Партия Эрдогана лидировала и стала первой за 16 лет партией, получившей возможность проводить законные реформы независимо от других политических партий.Ранняя судимость помешала Реджепу войти в парламент, поэтому правительство возглавил его соратник Абдулла Гюль. В 2003 году парламент вносит изменения в закон, благодаря которым Эрдоган становится депутатом, набрав 85% голосов. Впоследствии президент Турции Ахмет Недждет Сезер назначил его премьер-министром.Будучи премьером, Эрдоган воплощает денежную реформу в 2004-2005 годах, которая привела к уменьшению инфляции и коррупции, а также в стране начали строить новые соцучреждения. В то время преобразования в государстве оценивались как “молчаливая революция” Эрдогана.Реджеп держал курс направленный на независимость от США: в 2003 году Турция не допустила на свою территорию американские войска, которые следовали на войну в Иран. Ограничение позволило не допустить открытие второго северного фронта в Ираке: это поспособствовало укреплению отношений Турции с другими странами Ближнего Востока. А также при Эрдогане Турция стремилась налаживать коммерческие связи с Россией: были подписаны десятки контрактов о сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта, а также был введен безвизовый режим для российских туристов. Однако как заявлял Эрдоган, Турция не признает вхождение Крыма в состав России.В 2012 году глава правительства был переизбран председателем правящей партии. В 2014 году популярный лидер выдвинул свою кандидатуру на первых в стране прямых президентских выборах и уверенно победил (ранее президента в Турции избирал парламент).Весной 2023 года Эрдогана вновь избрали президентом: во втором туре он набрал 52% голосов, опередив оппозиционного соперника Кемаля Кылычдароглу.Награды - Орден Нишан-и- Пакистан (Пакистан, 2009)- Орден Золотое руно (Грузия, 2010)- Орден Данакер (Киргизия, 2011) - Премиея ООН-Хабитат за участие в работе Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат; 2010 г.) - Высший орден тюркского мира (высшая награда Организации тюркских государств).Отношения и детиЭрдоган состоит в браке с Эмине Гюльбаранс 1978 года. Супруга занимается защитой прав женщин и благотворительностью. В 2010 году она получила орден Hilal-e-Pakistan за оказанную помощь пострадавшим во время наводнения в Пакистане. Пара воспитывает четверых детей: сыновей Неджмеддина Билала и Ахмета Бурака, дочек Эсру и Сюмеййе.Старшая дочка, Сюмеййе, руководит системой военных госпиталей. Младший сын Билал совладелец судоходной компании ВМZ Group. Старший сын Бурак располагает флотом из нескольких судов. Супруг младшей дочери - Сельчук Байрактар знаменит тем, что возглавляет совет директоров компании Baykar Makina, производящей беспилотники, которые активно используются ВСУ против ВС РФ. Интересные факты1. Дом, в котором проживает семья Эрдогана является самым большим президентским дворцом в мире, в котором более 1000 комнат.2. Эрдоган ненавидит Интернет, а самые негативные эмоции у него вызывают социальные сети, так как в них, по его мнению, “слишком много негатива, лжи, дезинформации и искажений”.3. Президент Турции обладает утонченным вкусом в одежде: считается, что именно Эрдоган ввел моду на клетчатые костюмы в Турции.4. В районе, где вырос политик, был открыт стадион на 13,5 тысяч зрителей, названный в честь Эрдогана. 5. В 2005, 2010, 2016, 2017 гг. журнал Time включал его в список самых влиятельных людей в мире.
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биография, эрдоган, политика, турция, россия, сша
биография, Эрдоган, политика, Турция, Россия, США

Реджеп Тайип Эрдоган, биография

13:11 06.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент Турции
Детство и образование
Родился Реджеп Тайип Эрдоган 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Отец – Ахмет Эрдоган, работал в службе Береговой охраны. Мать - Тензиле Эрдоган, занималась хозяйством и воспитанием детей. Семья была небогатой, поэтому Эрдоган с самого детства старался подрабатывать уличным торговцем.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
После окончания начальной школы в 1965 году, Рэджеп продолжает обучение в религиозном лицее имама Хатипа. Помимо учебы Эрдоган тайно занимался футболом, так как его хобби не одобрял отец.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
В юности Рэджеп мечтал стать богословом, но отдал предпочтение политике: в 70-х он начал участвовать в политических движениях и возглавлял молодежные отделения Партии национального спасения, вначале отдельного квартала, позже – всей столицы.
Высшее образование Эрдоган получил в Университете Мармара, который ранее именовался как высшая школа экономики и коммерческих наук в Аксарайе. После университета, в 1982 году, Рэджеп поступил на службу в армию.
Карьера
Серьезную политическую деятельность Эрдоган начал в 30 лет, вступив в Партию благоденствия, а вскоре он стал ее председателем.
В 1994 году Реджепа избирают мэром Анкары и на посту он реализовывает значимые для города проекты: благоустраивает территории, улучшает транспортную систему и решает другие проблемы в социальной сфере.
Спустя 3 года в Турции случается государственный переворот, в результате которого правительство Эрбакана уходит в отставку, а Партию благоденствия Конституционный суд Турции запретил, признав её виновной в нарушении принципа отделения религии от государства. По итогу Эрдоган подал в отставку, а после был заключен под стражу на 10 месяцев за исламистскую пропаганду, однако спустя 4 месяца его досрочно освободили.
© turkpress.com.tr
© turkpress.com.tr
После освобождения Эрдоган возглавил реформистское крыло новой Партии добродетелей, но в 2001 году ее тоже запретили. Немного позже Эрдоган выступил в качестве одного из учредителей Партии справедливости и развития, и был избран ее председателем.
В течение года дела у партии складывались неплохо относительно ее предшественников: в 2002 году Партия Эрдогана лидировала и стала первой за 16 лет партией, получившей возможность проводить законные реформы независимо от других политических партий.
Ранняя судимость помешала Реджепу войти в парламент, поэтому правительство возглавил его соратник Абдулла Гюль. В 2003 году парламент вносит изменения в закон, благодаря которым Эрдоган становится депутатом, набрав 85% голосов. Впоследствии президент Турции Ахмет Недждет Сезер назначил его премьер-министром.
Будучи премьером, Эрдоган воплощает денежную реформу в 2004-2005 годах, которая привела к уменьшению инфляции и коррупции, а также в стране начали строить новые соцучреждения. В то время преобразования в государстве оценивались как “молчаливая революция” Эрдогана.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
Реджеп держал курс направленный на независимость от США: в 2003 году Турция не допустила на свою территорию американские войска, которые следовали на войну в Иран. Ограничение позволило не допустить открытие второго северного фронта в Ираке: это поспособствовало укреплению отношений Турции с другими странами Ближнего Востока. А также при Эрдогане Турция стремилась налаживать коммерческие связи с Россией: были подписаны десятки контрактов о сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта, а также был введен безвизовый режим для российских туристов. Однако как заявлял Эрдоган, Турция не признает вхождение Крыма в состав России.

В 2012 году глава правительства был переизбран председателем правящей партии. В 2014 году популярный лидер выдвинул свою кандидатуру на первых в стране прямых президентских выборах и уверенно победил (ранее президента в Турции избирал парламент).
Весной 2023 года Эрдогана вновь избрали президентом: во втором туре он набрал 52% голосов, опередив оппозиционного соперника Кемаля Кылычдароглу.
Награды
- Орден Нишан-и- Пакистан (Пакистан, 2009)
- Орден Золотое руно (Грузия, 2010)
- Орден Данакер (Киргизия, 2011)
- Премиея ООН-Хабитат за участие в работе Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат; 2010 г.)
- Высший орден тюркского мира (высшая награда Организации тюркских государств).
Отношения и дети
Эрдоган состоит в браке с Эмине Гюльбаранс 1978 года. Супруга занимается защитой прав женщин и благотворительностью. В 2010 году она получила орден Hilal-e-Pakistan за оказанную помощь пострадавшим во время наводнения в Пакистане. Пара воспитывает четверых детей: сыновей Неджмеддина Билала и Ахмета Бурака, дочек Эсру и Сюмеййе.
© 24smi.org
© 24smi.org
Старшая дочка, Сюмеййе, руководит системой военных госпиталей. Младший сын Билал совладелец судоходной компании ВМZ Group. Старший сын Бурак располагает флотом из нескольких судов. Супруг младшей дочери - Сельчук Байрактар знаменит тем, что возглавляет совет директоров компании Baykar Makina, производящей беспилотники, которые активно используются ВСУ против ВС РФ.
Интересные факты
1. Дом, в котором проживает семья Эрдогана является самым большим президентским дворцом в мире, в котором более 1000 комнат.
2. Эрдоган ненавидит Интернет, а самые негативные эмоции у него вызывают социальные сети, так как в них, по его мнению, “слишком много негатива, лжи, дезинформации и искажений”.
3. Президент Турции обладает утонченным вкусом в одежде: считается, что именно Эрдоган ввел моду на клетчатые костюмы в Турции.
4. В районе, где вырос политик, был открыт стадион на 13,5 тысяч зрителей, названный в честь Эрдогана.
5. В 2005, 2010, 2016, 2017 гг. журнал Time включал его в список самых влиятельных людей в мире.

 
биографияЭрдоганполитикаТурцияРоссияСША
 
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