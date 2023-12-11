Юлия Тимошенко, биография - 11.12.2023 Украина.ру
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Юлия Тимошенко, биография
Юлия Тимошенко, биография - 11.12.2023 Украина.ру
Юлия Тимошенко, биография
Бывший премьер-министр Украины
2023-12-11T09:18
2023-12-11T09:18
биография
юлия тимошенко
политика
премьер-министр
петр порошенко
виктор ющенко
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Детство и образованиеРодилась Юлия Тимошенко 29 ноября 1960 года в Днепропетровске в небогатой семье. Отец – Владимир Григян, ушел из семьи, когда Юлии было 3 года. Мать – Людмила Телегина, работала диспетчером в таксопарке и воспитывала дочь одна.Вокруг национальности Тимошенко возникало немало споров: в 90-х ходили слухи, что она еврейская армянка, однако развенчанием этого мифа занялись политолог Кость Бондаренко и публицист Дмитрий Чобит, который посвятил Тимошенко целую книгу. Кроме того, сама Тимошенко не раз заявляла, что ее родословная стоит у истоков латышей с фамилией Григянус, а по линии матери все были украинцы.В школе будущий политик училась неплохо, параллельно уделяя время занятиям художественной гимнастике: ей даже предрекали спортивную карьеру. В старших классах Юлия берет фамилию матери. По какой причине – неизвестно.Высшее образование Тимошенко решает получить в 1978 году в Днепропетровском горном институте на факультете автоматики-телемеханики, но спустя год ее отчисляют из-за плохой успеваемости. На этом Юлия не останавливается и поступает на экономический факультет Днепропетровского государственного университета и оканчивает его с красным дипломом.КарьераПосле ВУЗа будущий премьер-министр Украины работает инженером-экономистом на Днепропетровском машиностроительном заводе с 1984 по 1988 год.Затем Юлия вместе с супругом Александром Тимошенко открывают свой бизнес – пункт видеопроката. В этом им помог отец мужа Геннадий Тимошенко, тогда он возглавлял отдел кинопроката в Днепропетровском облсовете. Кстати, конкуренты прозвали Юлию “маркизой видеопиратства”.В 1989 году пара Тимошенко создает молодежный центр “Терминал”, где Юлия занимает должность коммерческого директора.Спустя три года супруги учредили корпорацию “Украинский Бензин”: там Тимошенко была сначала коммерческим, а затем генеральным директором. В 1995 году Юлия возглавляет созданную на базе КУБ корпорацию “Единые энергетические системы Украины”, которая сотрудничает с Россией на бартерной основе, сбывая украинскую сельхозпродукцию в обмен на энергоресурсы.В 1997 году Тимошенко стала фактическим поставщиком газа во всю Украину при поддержке бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. В состав корпорации входит порядка 20 предприятий, среди которых банки “Славянский” и “Южкомбанк”, а также авиакомпания “ЕЭС-Авиа”.ПолитикаПараллельно Тимошенко решает связать свою жизнь с политикой: выдвигает кандидатуру на довыборах по Бобринецкому мажоритарному избирательному округу Кировоградской области в партии “Громада” и набирает более 92% голосов. Зимой 1997 года Тимошенко получает депутатский мандат.Спустя год политик возглавила Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета и разрабатывает программу “100 недель достойной жизни”.В 1999 году Тимошенко защищает кандидатскую и получает ученую степень. В этом же году Юлия создает всеукраинское объедение “Батькивщина” посредством которого попадает в правительство. Тогда же она занимает должность вице-премьера по вопросам ТЭК в Кабмине Ющенко.Через год мужа Тимошенко арестуют, а следом и саму Юлию: их обвинили в контрабанде российского газа в Украину и в уклонении от уплаты налогов, однако позже суд признал обвинения необоснованными и супругов выпустили на свободу.В 2002 году Тимошенко решает создать общественное объединение “Форум национального спасения” для свержения режима Кучмы. А в 2002 Юлия создала блок под своим именем, который в дальнейшем стал основной политсилой в “Оранжевой революции”. Летом 2004 года Тимошенко подписала с Ющенко согласительный документ об образовании объединения “Сила народа”: он предусматривал для Юлии в будущем стать президентом страны.В начале 2005 года Тимошенко назначают премьер-министром, однако спустя несколько месяцев Ющенко освобождает ее от этой должности по причине внутреннего конфликта между ветвями власти. В тоже время в отставку был отправлен и Порошенко: он оказался в эпицентре коррупционного скандала.Когда на Украине проходили очередные парламентские выборы в 2006 году, “Блок Юлии Тимошенко” обогнал “Партию регионов” – политик с косой стала главным оппозиционером страны. Через год на внеочередных выборах Блок Юлии Тимошенко получает возможность сформировать правительство и она вновь становится премьер-министром страны.В 2009 году вспыхнуло “газовое дело”: Тимошенко обвинили в том, что она подписала договор с Россией на поставку газа на кабальных условиях и с завышенной ценой.Через год Тимошенко уступает в президентской гонке Виктору Януковичу, который в предвыборной программе напомнил о газовом договоре Юлии. После этого в 2011 году Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы и возмещению 1,5 млрд. грн. финансовых убытков компании “Нафтогаз”.После того, как Тимошенко посадили, это событие вызвало резонанс на политической арене: ее требовали освободить, однако безрезультатно. Со временем политик стала заявлять о плохом самочувствии, а ее адвокаты заявили, что Юлию отравили. Кроме того, позже выяснилось, что у Тимошенко обнаружили и межпозвоночную грыжу, в связи с чем она пересела в инвалидное кресло.Пребывая в колонии Юлия провела две голодовки с требованием подписания Януковичем соглашения с ЕС, но через несколько дней она согласилась прекратить акцию.В 2014 году после того, как власть Януковича свергли, Тимошенко решили освободить: Верховная рада декриминализировала статью, по которой политик была осуждена.На свободе Юлия решает баллотироваться на пост президента, однако в гонке лидирует Петр Порошенко. На этом Тимошенко не забросила политическую деятельность: принялась реформировать партию “Батькивщина” и яро критиковала режим Порошенко.В 2018 году на Украине начали готовиться к президентским выборам и социологические опросы показали, что Тимошенко находится в лидирующих позициях в рейтинге. В предвыборной программе она пообещала снизить тарифы на ЖКХ и сесть за стол переговоров с Путиным. Однако в 2019 году на выборах победу одерживает Зеленский. Отношения и детиЮлия замужем за Александром Тимошенко – сыном партийного функционера Днепропетровска Геннадия Афанасьевича Тимошенко. Пара поженилась в студенческие годы, а в 1980 году у них рождается дочь Евгения. Девушка окончила Лондонскую школу экономики по специальностям политика и философия. Вышла замуж Тимошенко-младшая за британского рокера Шонна Карра, но через 8 лет пара развелась. Затем Евгения вышла замуж второй раз и подарила маме двоих внуков.Интересные факты1. Журнал Forbes называл Юлию третьей самой влиятельной женщиной планеты.2. Знаменитая коса на голове политика – совсем ненастоящая, а всего лишь искусственный элемент образа.3. Тимошенко неоднократно делала пластику, в том числе круговую подтяжку овала лица.4. Бывший премьер-министр любит собак: у нее были йорк, лабрадор, овчарка и алабай.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
биография, юлия тимошенко, политика, премьер-министр, петр порошенко, виктор ющенко
биография, Юлия Тимошенко, политика, премьер-министр, Петр Порошенко, Виктор Ющенко

Юлия Тимошенко, биография

09:18 11.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Бывший премьер-министр Украины
Детство и образование
Родилась Юлия Тимошенко 29 ноября 1960 года в Днепропетровске в небогатой семье. Отец – Владимир Григян, ушел из семьи, когда Юлии было 3 года. Мать – Людмила Телегина, работала диспетчером в таксопарке и воспитывала дочь одна.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
Вокруг национальности Тимошенко возникало немало споров: в 90-х ходили слухи, что она еврейская армянка, однако развенчанием этого мифа занялись политолог Кость Бондаренко и публицист Дмитрий Чобит, который посвятил Тимошенко целую книгу. Кроме того, сама Тимошенко не раз заявляла, что ее родословная стоит у истоков латышей с фамилией Григянус, а по линии матери все были украинцы.
В школе будущий политик училась неплохо, параллельно уделяя время занятиям художественной гимнастике: ей даже предрекали спортивную карьеру. В старших классах Юлия берет фамилию матери. По какой причине – неизвестно.
Высшее образование Тимошенко решает получить в 1978 году в Днепропетровском горном институте на факультете автоматики-телемеханики, но спустя год ее отчисляют из-за плохой успеваемости. На этом Юлия не останавливается и поступает на экономический факультет Днепропетровского государственного университета и оканчивает его с красным дипломом.
Карьера
После ВУЗа будущий премьер-министр Украины работает инженером-экономистом на Днепропетровском машиностроительном заводе с 1984 по 1988 год.
Затем Юлия вместе с супругом Александром Тимошенко открывают свой бизнес – пункт видеопроката. В этом им помог отец мужа Геннадий Тимошенко, тогда он возглавлял отдел кинопроката в Днепропетровском облсовете. Кстати, конкуренты прозвали Юлию “маркизой видеопиратства”.
В 1989 году пара Тимошенко создает молодежный центр “Терминал”, где Юлия занимает должность коммерческого директора.
© vesti.ua
© vesti.ua
Спустя три года супруги учредили корпорацию “Украинский Бензин”: там Тимошенко была сначала коммерческим, а затем генеральным директором. В 1995 году Юлия возглавляет созданную на базе КУБ корпорацию “Единые энергетические системы Украины”, которая сотрудничает с Россией на бартерной основе, сбывая украинскую сельхозпродукцию в обмен на энергоресурсы.
В 1997 году Тимошенко стала фактическим поставщиком газа во всю Украину при поддержке бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. В состав корпорации входит порядка 20 предприятий, среди которых банки “Славянский” и “Южкомбанк”, а также авиакомпания “ЕЭС-Авиа”.
Политика
Параллельно Тимошенко решает связать свою жизнь с политикой: выдвигает кандидатуру на довыборах по Бобринецкому мажоритарному избирательному округу Кировоградской области в партии “Громада” и набирает более 92% голосов. Зимой 1997 года Тимошенко получает депутатский мандат.
Спустя год политик возглавила Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета и разрабатывает программу “100 недель достойной жизни”.
В 1999 году Тимошенко защищает кандидатскую и получает ученую степень. В этом же году Юлия создает всеукраинское объедение “Батькивщина” посредством которого попадает в правительство. Тогда же она занимает должность вице-премьера по вопросам ТЭК в Кабмине Ющенко.
© web777.kiev.ua
© web777.kiev.ua
Через год мужа Тимошенко арестуют, а следом и саму Юлию: их обвинили в контрабанде российского газа в Украину и в уклонении от уплаты налогов, однако позже суд признал обвинения необоснованными и супругов выпустили на свободу.
В 2002 году Тимошенко решает создать общественное объединение “Форум национального спасения” для свержения режима Кучмы. А в 2002 Юлия создала блок под своим именем, который в дальнейшем стал основной политсилой в “Оранжевой революции”. Летом 2004 года Тимошенко подписала с Ющенко согласительный документ об образовании объединения “Сила народа”: он предусматривал для Юлии в будущем стать президентом страны.
В начале 2005 года Тимошенко назначают премьер-министром, однако спустя несколько месяцев Ющенко освобождает ее от этой должности по причине внутреннего конфликта между ветвями власти. В тоже время в отставку был отправлен и Порошенко: он оказался в эпицентре коррупционного скандала.
Когда на Украине проходили очередные парламентские выборы в 2006 году, “Блок Юлии Тимошенко” обогнал “Партию регионов” – политик с косой стала главным оппозиционером страны. Через год на внеочередных выборах Блок Юлии Тимошенко получает возможность сформировать правительство и она вновь становится премьер-министром страны.
В 2009 году вспыхнуло “газовое дело”: Тимошенко обвинили в том, что она подписала договор с Россией на поставку газа на кабальных условиях и с завышенной ценой.
Через год Тимошенко уступает в президентской гонке Виктору Януковичу, который в предвыборной программе напомнил о газовом договоре Юлии. После этого в 2011 году Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы и возмещению 1,5 млрд. грн. финансовых убытков компании “Нафтогаз”.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко прибыла в Киев
Юлия Тимошенко прибыла в Киев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Юлия Тимошенко прибыла в Киев
После того, как Тимошенко посадили, это событие вызвало резонанс на политической арене: ее требовали освободить, однако безрезультатно. Со временем политик стала заявлять о плохом самочувствии, а ее адвокаты заявили, что Юлию отравили. Кроме того, позже выяснилось, что у Тимошенко обнаружили и межпозвоночную грыжу, в связи с чем она пересела в инвалидное кресло.
Пребывая в колонии Юлия провела две голодовки с требованием подписания Януковичем соглашения с ЕС, но через несколько дней она согласилась прекратить акцию.
В 2014 году после того, как власть Януковича свергли, Тимошенко решили освободить: Верховная рада декриминализировала статью, по которой политик была осуждена.
На свободе Юлия решает баллотироваться на пост президента, однако в гонке лидирует Петр Порошенко. На этом Тимошенко не забросила политическую деятельность: принялась реформировать партию “Батькивщина” и яро критиковала режим Порошенко.
В 2018 году на Украине начали готовиться к президентским выборам и социологические опросы показали, что Тимошенко находится в лидирующих позициях в рейтинге. В предвыборной программе она пообещала снизить тарифы на ЖКХ и сесть за стол переговоров с Путиным. Однако в 2019 году на выборах победу одерживает Зеленский.
Отношения и дети
Юлия замужем за Александром Тимошенко – сыном партийного функционера Днепропетровска Геннадия Афанасьевича Тимошенко. Пара поженилась в студенческие годы, а в 1980 году у них рождается дочь Евгения. Девушка окончила Лондонскую школу экономики по специальностям политика и философия. Вышла замуж Тимошенко-младшая за британского рокера Шонна Карра, но через 8 лет пара развелась. Затем Евгения вышла замуж второй раз и подарила маме двоих внуков.
© kor.ill.in.ua
© kor.ill.in.ua
Интересные факты
1. Журнал Forbes называл Юлию третьей самой влиятельной женщиной планеты.
2. Знаменитая коса на голове политика – совсем ненастоящая, а всего лишь искусственный элемент образа.
3. Тимошенко неоднократно делала пластику, в том числе круговую подтяжку овала лица.
4. Бывший премьер-министр любит собак: у нее были йорк, лабрадор, овчарка и алабай.
 
биографияЮлия Тимошенкополитикапремьер-министрПетр ПорошенкоВиктор Ющенко
 
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