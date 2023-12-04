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Давид Арахамия, биография

Давид Арахамия, биография - 04.12.2023 Украина.ру

Давид Арахамия, биография

Глава фракции "Слуга народа"

2023-12-04T15:54

2023-12-04T15:54

2023-12-04T15:54

биография

давид арахамия

украина

слуга народа

верховная рада

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Детство и образованиеДавид родился 23 мая 1979 года в Сочи. По национальности - грузин. Отец Давида работал учителем, а мать – косметологом.Практически сразу после рождения сына семья переезжает в Гагры в Республику Абхазия, которая тогда была в составе Грузии. В детстве мальчик увлекался футболом и даже играл в юношеской сборной.Когда в Абхазии началась война, Давиду было 12 лет. Спасаясь от боевых действий, семья сначала переезжает в Латвию, после в Россию в Пемзу, а затем насовсем перебирается в украинский Николаев.Там Давид окончил общеобразовательную школу №36 с золотой медалью. Продолжил обучение в Европейском университете в Киеве на экономическом факультете, где получил степень магистра. Также прошел магистерскую программу Open University London по специальности "профессиональный менеджмент".КарьераСначала Давид работал в обычной консалтинговой фирме, а в 2012 году основал свою IT-компанию TemplateMonster, которая специализировалась на создании и разработке сайтов и шаблонов для них. Бизнес был успешным, так что в 21 год Арахамия смог обзавестись собственной квартирой.Вплоть до 2013 года о Давиде было не слышно. На тот момент он проживал в США. Когда же на Украине разгорается Евромайдан, Давид продает свой бизнес (компанию TemplateMonster у него приобретают за $100) и возвращается в Николаев, активно участвует в протестах.Арахамия организовывает бурную волонтерскую деятельность для участников так называемой Антитеррористической операции в Донбассе: вместе с товарищем запускает сайт для сбора средств для десантников из 79-й украинской бригады. Так постепенно появляется волонтерская программа "Народный проект".В конце лета 2014 Давид становится советником руководителя по вопросам волонтерской деятельности Николаевской областной государственной администрации. А в октябре того же года Арахамия получает должность советника министра обороны, занимает также пост главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. В следующем месяце он стал соучредителем Ассоциации народных волонтеров и куратором "волонтерского десанта", которые начали работать в Минобороны.Параллельно с политической карьерой Давид продолжает развивать собственные проекты. Например, в 2016 году выходит его веб-платформа Weblium по созданию сайтов с главным офисом в США, а в 2017 году он становится сооснователем общественной организации "Международный центр стратегий безопасности и обороны".В команду Зеленского, по словам самого Арахамии, он попал уже после победы того на президентских выборах. Владимир якобы сам позвонил Давиду, потому что искал человека на пост министра обороны.Так Арахамия попадает в партию Зеленского "Слуга народа". В июле 2019 года от этой фракции он проходит в Верховную Раду, а уже в августе возглавляет партию. Также Давид назначается членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укрборонпром".Во время начала специальной военной операции России на Украине Арахамия возглавил украинскую делегацию на переговорах. В интервью телеканалу "1+1" Давид рассказал, что основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева. Однако отказаться от этого после второго этапа переговоров в конце марта 2022 года посоветовал Украине занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. "Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", — рассказал Арахамия.Отношения и детиДавид женат уже второй раз. С первой супругой развелся из-за своего насыщенного рабочего графика, но сохранил с ней дружеские отношения. Более того, и нынешняя жена Виктория приятельствует со своей предшественницей.От первого брака у Давида есть сын, а от второго – еще пять детей. Примечательно, что имена всех начинаются на букву "Д": Давид, Даниэль, Дана, Дарья, Деми и Денис.Интересные факты:1. У Давида есть псевдоним Braun. Он объясняет это тем, что настоящая фамилия слишком сложна для иностранцев. Однажды дома он наткнулся на бритву фирмы Braun, так и был выбран "деловой ник".2. Арахамия увлекается музыкой. В Трускавце в 2021 году выступал под псевдонимом DJ David Braun как диджей на съезде участников "Слуги народа".3. На официальном сайте Верховной Рады сказано, что за первый месяц работы в парламенте Арахамия отсутствовал на 33% заседаний.4. В 2018 году Давид был гостем в программе "Битва экстрасенсов".5. В сети Арахамия стал известен после своих появлений на переговорах с Россией в бейсболке. По его словам, так он хотел выразить свое неуважение к другой стороне.

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биография, давид арахамия, украина, слуга народа, верховная рада