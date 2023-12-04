https://ukraina.ru/20231204/1051678582.html
Давид Арахамия, биография
Давид Арахамия, биография - 04.12.2023 Украина.ру
Давид Арахамия, биография
Глава фракции "Слуга народа"
2023-12-04T15:54
2023-12-04T15:54
2023-12-04T15:54
биография
давид арахамия
украина
слуга народа
верховная рада
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Детство и образованиеДавид родился 23 мая 1979 года в Сочи. По национальности - грузин. Отец Давида работал учителем, а мать – косметологом.Практически сразу после рождения сына семья переезжает в Гагры в Республику Абхазия, которая тогда была в составе Грузии. В детстве мальчик увлекался футболом и даже играл в юношеской сборной.Когда в Абхазии началась война, Давиду было 12 лет. Спасаясь от боевых действий, семья сначала переезжает в Латвию, после в Россию в Пемзу, а затем насовсем перебирается в украинский Николаев.Там Давид окончил общеобразовательную школу №36 с золотой медалью. Продолжил обучение в Европейском университете в Киеве на экономическом факультете, где получил степень магистра. Также прошел магистерскую программу Open University London по специальности "профессиональный менеджмент".КарьераСначала Давид работал в обычной консалтинговой фирме, а в 2012 году основал свою IT-компанию TemplateMonster, которая специализировалась на создании и разработке сайтов и шаблонов для них. Бизнес был успешным, так что в 21 год Арахамия смог обзавестись собственной квартирой.Вплоть до 2013 года о Давиде было не слышно. На тот момент он проживал в США. Когда же на Украине разгорается Евромайдан, Давид продает свой бизнес (компанию TemplateMonster у него приобретают за $100) и возвращается в Николаев, активно участвует в протестах.Арахамия организовывает бурную волонтерскую деятельность для участников так называемой Антитеррористической операции в Донбассе: вместе с товарищем запускает сайт для сбора средств для десантников из 79-й украинской бригады. Так постепенно появляется волонтерская программа "Народный проект".В конце лета 2014 Давид становится советником руководителя по вопросам волонтерской деятельности Николаевской областной государственной администрации. А в октябре того же года Арахамия получает должность советника министра обороны, занимает также пост главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. В следующем месяце он стал соучредителем Ассоциации народных волонтеров и куратором "волонтерского десанта", которые начали работать в Минобороны.Параллельно с политической карьерой Давид продолжает развивать собственные проекты. Например, в 2016 году выходит его веб-платформа Weblium по созданию сайтов с главным офисом в США, а в 2017 году он становится сооснователем общественной организации "Международный центр стратегий безопасности и обороны".В команду Зеленского, по словам самого Арахамии, он попал уже после победы того на президентских выборах. Владимир якобы сам позвонил Давиду, потому что искал человека на пост министра обороны.Так Арахамия попадает в партию Зеленского "Слуга народа". В июле 2019 года от этой фракции он проходит в Верховную Раду, а уже в августе возглавляет партию. Также Давид назначается членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укрборонпром".Во время начала специальной военной операции России на Украине Арахамия возглавил украинскую делегацию на переговорах. В интервью телеканалу "1+1" Давид рассказал, что основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева. Однако отказаться от этого после второго этапа переговоров в конце марта 2022 года посоветовал Украине занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. "Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", — рассказал Арахамия.Отношения и детиДавид женат уже второй раз. С первой супругой развелся из-за своего насыщенного рабочего графика, но сохранил с ней дружеские отношения. Более того, и нынешняя жена Виктория приятельствует со своей предшественницей.От первого брака у Давида есть сын, а от второго – еще пять детей. Примечательно, что имена всех начинаются на букву "Д": Давид, Даниэль, Дана, Дарья, Деми и Денис.Интересные факты:1. У Давида есть псевдоним Braun. Он объясняет это тем, что настоящая фамилия слишком сложна для иностранцев. Однажды дома он наткнулся на бритву фирмы Braun, так и был выбран "деловой ник".2. Арахамия увлекается музыкой. В Трускавце в 2021 году выступал под псевдонимом DJ David Braun как диджей на съезде участников "Слуги народа".3. На официальном сайте Верховной Рады сказано, что за первый месяц работы в парламенте Арахамия отсутствовал на 33% заседаний.4. В 2018 году Давид был гостем в программе "Битва экстрасенсов".5. В сети Арахамия стал известен после своих появлений на переговорах с Россией в бейсболке. По его словам, так он хотел выразить свое неуважение к другой стороне.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биография, давид арахамия, украина, слуга народа, верховная рада
Давид Арахамия, биография
Глава фракции "Слуга народа"
Давид родился 23 мая 1979 года в Сочи. По национальности - грузин. Отец Давида работал учителем, а мать – косметологом.
Практически сразу после рождения сына семья переезжает в Гагры в Республику Абхазия, которая тогда была в составе Грузии. В детстве мальчик увлекался футболом и даже играл в юношеской сборной.
Когда в Абхазии началась война, Давиду было 12 лет. Спасаясь от боевых действий, семья сначала переезжает в Латвию, после в Россию в Пемзу, а затем насовсем перебирается в украинский Николаев.
Там Давид окончил общеобразовательную школу №36 с золотой медалью. Продолжил обучение в Европейском университете в Киеве на экономическом факультете, где получил степень магистра. Также прошел магистерскую программу Open University London по специальности "профессиональный менеджмент".
Сначала Давид работал в обычной консалтинговой фирме, а в 2012 году основал свою IT-компанию TemplateMonster, которая специализировалась на создании и разработке сайтов и шаблонов для них. Бизнес был успешным, так что в 21 год Арахамия смог обзавестись собственной квартирой.
Вплоть до 2013 года о Давиде было не слышно. На тот момент он проживал в США. Когда же на Украине разгорается Евромайдан, Давид продает свой бизнес (компанию TemplateMonster у него приобретают за $100) и возвращается в Николаев, активно участвует в протестах.
Арахамия организовывает бурную волонтерскую деятельность для участников так называемой Антитеррористической операции в Донбассе: вместе с товарищем запускает сайт для сбора средств для десантников из 79-й украинской бригады. Так постепенно появляется волонтерская программа "Народный проект".
В конце лета 2014 Давид становится советником руководителя по вопросам волонтерской деятельности Николаевской областной государственной администрации. А в октябре того же года Арахамия получает должность советника министра обороны, занимает также пост главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. В следующем месяце он стал соучредителем Ассоциации народных волонтеров и куратором "волонтерского десанта", которые начали работать в Минобороны.
Параллельно с политической карьерой Давид продолжает развивать собственные проекты. Например, в 2016 году выходит его веб-платформа Weblium по созданию сайтов с главным офисом в США, а в 2017 году он становится сооснователем общественной организации "Международный центр стратегий безопасности и обороны".
В команду Зеленского, по словам самого Арахамии, он попал уже после победы того на президентских выборах. Владимир якобы сам позвонил Давиду, потому что искал человека на пост министра обороны.
Так Арахамия попадает в партию Зеленского "Слуга народа". В июле 2019 года от этой фракции он проходит в Верховную Раду, а уже в августе возглавляет партию. Также Давид назначается членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укрборонпром".
Во время начала специальной военной операции России на Украине Арахамия возглавил украинскую делегацию на переговорах. В интервью телеканалу "1+1" Давид рассказал, что основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева. Однако отказаться от этого после второго этапа переговоров в конце марта 2022 года посоветовал Украине занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.
"Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", — рассказал Арахамия.
Отношения и дети
Давид женат уже второй раз. С первой супругой развелся из-за своего насыщенного рабочего графика, но сохранил с ней дружеские отношения. Более того, и нынешняя жена Виктория приятельствует со своей предшественницей.
От первого брака у Давида есть сын, а от второго – еще пять детей. Примечательно, что имена всех начинаются на букву "Д": Давид, Даниэль, Дана, Дарья, Деми и Денис.
1. У Давида есть псевдоним Braun. Он объясняет это тем, что настоящая фамилия слишком сложна для иностранцев. Однажды дома он наткнулся на бритву фирмы Braun, так и был выбран "деловой ник".
2. Арахамия увлекается музыкой. В Трускавце в 2021 году выступал под псевдонимом DJ David Braun как диджей на съезде участников "Слуги народа".
3. На официальном сайте Верховной Рады сказано, что за первый месяц работы в парламенте Арахамия отсутствовал на 33% заседаний.
4. В 2018 году Давид был гостем в программе "Битва экстрасенсов".
5. В сети Арахамия стал известен после своих появлений на переговорах с Россией в бейсболке. По его словам, так он хотел выразить свое неуважение к другой стороне.