Давид Арахамия, биография - 04.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231204/1051678582.html
Давид Арахамия, биография
Давид Арахамия, биография - 04.12.2023 Украина.ру
Давид Арахамия, биография
Глава фракции "Слуга народа"
2023-12-04T15:54
2023-12-04T15:54
биография
давид арахамия
украина
слуга народа
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051674072_0:35:900:541_1920x0_80_0_0_6eca8aabc0d0211713878830023e9882.jpg.webp
Детство и образованиеДавид родился 23 мая 1979 года в Сочи. По национальности - грузин. Отец Давида работал учителем, а мать – косметологом.Практически сразу после рождения сына семья переезжает в Гагры в Республику Абхазия, которая тогда была в составе Грузии. В детстве мальчик увлекался футболом и даже играл в юношеской сборной.Когда в Абхазии началась война, Давиду было 12 лет. Спасаясь от боевых действий, семья сначала переезжает в Латвию, после в Россию в Пемзу, а затем насовсем перебирается в украинский Николаев.Там Давид окончил общеобразовательную школу №36 с золотой медалью. Продолжил обучение в Европейском университете в Киеве на экономическом факультете, где получил степень магистра. Также прошел магистерскую программу Open University London по специальности "профессиональный менеджмент".КарьераСначала Давид работал в обычной консалтинговой фирме, а в 2012 году основал свою IT-компанию TemplateMonster, которая специализировалась на создании и разработке сайтов и шаблонов для них. Бизнес был успешным, так что в 21 год Арахамия смог обзавестись собственной квартирой.Вплоть до 2013 года о Давиде было не слышно. На тот момент он проживал в США. Когда же на Украине разгорается Евромайдан, Давид продает свой бизнес (компанию TemplateMonster у него приобретают за $100) и возвращается в Николаев, активно участвует в протестах.Арахамия организовывает бурную волонтерскую деятельность для участников так называемой Антитеррористической операции в Донбассе: вместе с товарищем запускает сайт для сбора средств для десантников из 79-й украинской бригады. Так постепенно появляется волонтерская программа "Народный проект".В конце лета 2014 Давид становится советником руководителя по вопросам волонтерской деятельности Николаевской областной государственной администрации. А в октябре того же года Арахамия получает должность советника министра обороны, занимает также пост главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. В следующем месяце он стал соучредителем Ассоциации народных волонтеров и куратором "волонтерского десанта", которые начали работать в Минобороны.Параллельно с политической карьерой Давид продолжает развивать собственные проекты. Например, в 2016 году выходит его веб-платформа Weblium по созданию сайтов с главным офисом в США, а в 2017 году он становится сооснователем общественной организации "Международный центр стратегий безопасности и обороны".В команду Зеленского, по словам самого Арахамии, он попал уже после победы того на президентских выборах. Владимир якобы сам позвонил Давиду, потому что искал человека на пост министра обороны.Так Арахамия попадает в партию Зеленского "Слуга народа". В июле 2019 года от этой фракции он проходит в Верховную Раду, а уже в августе возглавляет партию. Также Давид назначается членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укрборонпром".Во время начала специальной военной операции России на Украине Арахамия возглавил украинскую делегацию на переговорах. В интервью телеканалу "1+1" Давид рассказал, что основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева. Однако отказаться от этого после второго этапа переговоров в конце марта 2022 года посоветовал Украине занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. "Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", — рассказал Арахамия.Отношения и детиДавид женат уже второй раз. С первой супругой развелся из-за своего насыщенного рабочего графика, но сохранил с ней дружеские отношения. Более того, и нынешняя жена Виктория приятельствует со своей предшественницей.От первого брака у Давида есть сын, а от второго – еще пять детей. Примечательно, что имена всех начинаются на букву "Д": Давид, Даниэль, Дана, Дарья, Деми и Денис.Интересные факты:1. У Давида есть псевдоним Braun. Он объясняет это тем, что настоящая фамилия слишком сложна для иностранцев. Однажды дома он наткнулся на бритву фирмы Braun, так и был выбран "деловой ник".2. Арахамия увлекается музыкой. В Трускавце в 2021 году выступал под псевдонимом DJ David Braun как диджей на съезде участников "Слуги народа".3. На официальном сайте Верховной Рады сказано, что за первый месяц работы в парламенте Арахамия отсутствовал на 33% заседаний.4. В 2018 году Давид был гостем в программе "Битва экстрасенсов".5. В сети Арахамия стал известен после своих появлений на переговорах с Россией в бейсболке. По его словам, так он хотел выразить свое неуважение к другой стороне.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051674072_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_5f253d0876fbe7a340bc51b2df570ac4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
биография, давид арахамия, украина, слуга народа, верховная рада
биография, Давид Арахамия, Украина, Слуга народа, Верховная Рада

Давид Арахамия, биография

15:54 04.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Глава фракции "Слуга народа"
Детство и образование
Давид родился 23 мая 1979 года в Сочи. По национальности - грузин. Отец Давида работал учителем, а мать – косметологом.
Практически сразу после рождения сына семья переезжает в Гагры в Республику Абхазия, которая тогда была в составе Грузии. В детстве мальчик увлекался футболом и даже играл в юношеской сборной.
Когда в Абхазии началась война, Давиду было 12 лет. Спасаясь от боевых действий, семья сначала переезжает в Латвию, после в Россию в Пемзу, а затем насовсем перебирается в украинский Николаев.
Там Давид окончил общеобразовательную школу №36 с золотой медалью. Продолжил обучение в Европейском университете в Киеве на экономическом факультете, где получил степень магистра. Также прошел магистерскую программу Open University London по специальности "профессиональный менеджмент".
Карьера
Сначала Давид работал в обычной консалтинговой фирме, а в 2012 году основал свою IT-компанию TemplateMonster, которая специализировалась на создании и разработке сайтов и шаблонов для них. Бизнес был успешным, так что в 21 год Арахамия смог обзавестись собственной квартирой.
© tsn.ua
© tsn.ua
Вплоть до 2013 года о Давиде было не слышно. На тот момент он проживал в США. Когда же на Украине разгорается Евромайдан, Давид продает свой бизнес (компанию TemplateMonster у него приобретают за $100) и возвращается в Николаев, активно участвует в протестах.
Арахамия организовывает бурную волонтерскую деятельность для участников так называемой Антитеррористической операции в Донбассе: вместе с товарищем запускает сайт для сбора средств для десантников из 79-й украинской бригады. Так постепенно появляется волонтерская программа "Народный проект".
В конце лета 2014 Давид становится советником руководителя по вопросам волонтерской деятельности Николаевской областной государственной администрации. А в октябре того же года Арахамия получает должность советника министра обороны, занимает также пост главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. В следующем месяце он стал соучредителем Ассоциации народных волонтеров и куратором "волонтерского десанта", которые начали работать в Минобороны.
Параллельно с политической карьерой Давид продолжает развивать собственные проекты. Например, в 2016 году выходит его веб-платформа Weblium по созданию сайтов с главным офисом в США, а в 2017 году он становится сооснователем общественной организации "Международный центр стратегий безопасности и обороны".
В команду Зеленского, по словам самого Арахамии, он попал уже после победы того на президентских выборах. Владимир якобы сам позвонил Давиду, потому что искал человека на пост министра обороны.
© liga.net
© liga.net
Так Арахамия попадает в партию Зеленского "Слуга народа". В июле 2019 года от этой фракции он проходит в Верховную Раду, а уже в августе возглавляет партию. Также Давид назначается членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укрборонпром".
Во время начала специальной военной операции России на Украине Арахамия возглавил украинскую делегацию на переговорах. В интервью телеканалу "1+1" Давид рассказал, что основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева. Однако отказаться от этого после второго этапа переговоров в конце марта 2022 года посоветовал Украине занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", — рассказал Арахамия.

Отношения и дети
Давид женат уже второй раз. С первой супругой развелся из-за своего насыщенного рабочего графика, но сохранил с ней дружеские отношения. Более того, и нынешняя жена Виктория приятельствует со своей предшественницей.
От первого брака у Давида есть сын, а от второго – еще пять детей. Примечательно, что имена всех начинаются на букву "Д": Давид, Даниэль, Дана, Дарья, Деми и Денис.
Интересные факты:
1. У Давида есть псевдоним Braun. Он объясняет это тем, что настоящая фамилия слишком сложна для иностранцев. Однажды дома он наткнулся на бритву фирмы Braun, так и был выбран "деловой ник".
2. Арахамия увлекается музыкой. В Трускавце в 2021 году выступал под псевдонимом DJ David Braun как диджей на съезде участников "Слуги народа".
© 24smi.org
© 24smi.org
3. На официальном сайте Верховной Рады сказано, что за первый месяц работы в парламенте Арахамия отсутствовал на 33% заседаний.
4. В 2018 году Давид был гостем в программе "Битва экстрасенсов".
5. В сети Арахамия стал известен после своих появлений на переговорах с Россией в бейсболке. По его словам, так он хотел выразить свое неуважение к другой стороне.
 
биографияДавид АрахамияУкраинаСлуга народаВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Арсений Яценюк, биография
16:28Олег Тягнибок, биография
16:26Дмитрий Ярош, биография
16:23Петр Порошенко, биография
16:20Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи"
16:10Олаф Шольц, биография
15:56Петер Сийярто, биография
15:54Давид Арахамия, биография
15:47"Контраступ" ВСУ провалился из-за разногласий между США и Украиной - The Washington Post
15:27Выстроили оборону по советским стандартам - The Washington Post о ВС РФ в зоне СВО
15:09Конфликт на Украине поднял спрос на оружие, но бенефициар пока что Rheinmetal из ФРГ
14:58Михаил Павлив: Пока рукопожатный для Запада Кличко шатает Зеленского, потери ВСУ превысили "единичку"
14:50Олег Царев: Если США и олигархи быстро не устранят Зеленского, Россия точно расправится с Украиной
14:16Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
13:59Залужный пожаловался Остину на офис Зеленского и попросил 17 млн снарядов
13:57Верховная Рада планирует бороться с уклонистами, которые поступают в вузы по второму и третьему разу
13:55Патриоты в ярости: саундтрек сериала "Слово пацана" на Украине так же популярен, как и сам сериал
13:39Артем Жога о семье "Спарты", денацификации и настоящем героизме
13:04Доктор Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев
13:00"Игнор" Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 декабря
Лента новостейМолния