https://ukraina.ru/20240422/1054647227.html

"Цинизм ситуации": Зеленский заподозрил Запад в закулисной игре и страхе перед Россией

"Цинизм ситуации": Зеленский заподозрил Запад в закулисной игре и страхе перед Россией - 22.04.2024 Украина.ру

"Цинизм ситуации": Зеленский заподозрил Запад в закулисной игре и страхе перед Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад не помогает Украине, так как боится России

2024-04-22T12:47

2024-04-22T12:47

2024-04-22T12:47

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Он провёл аналогию с конфликтом на Ближнем Востоке. По мнению президента Украины, страны помогают Израилю, так как уверены, что войны с Ираном не будет. "И в этом цинизм ситуации", добавил Зеленский.Он полагает, что, если западные страны уверены в этом, что не будет войны с Ираном, то "здесь и есть тот неприятный момент, неприятный, что есть какая-то закулисная игра".В субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.Газета The New YorkTimes при этом предположила, что пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать.А журналисты агентства Bloomberg написали, что новый пакет помощи вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта.

https://ukraina.ru/20240422/1054646428.html

украина

россия

запад

израиль

иран

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, израиль, иран, война