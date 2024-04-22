"Цинизм ситуации": Зеленский заподозрил Запад в закулисной игре и страхе перед Россией - 22.04.2024 Украина.ру
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"Цинизм ситуации": Зеленский заподозрил Запад в закулисной игре и страхе перед Россией
"Цинизм ситуации": Зеленский заподозрил Запад в закулисной игре и страхе перед Россией - 22.04.2024 Украина.ру
"Цинизм ситуации": Зеленский заподозрил Запад в закулисной игре и страхе перед Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад не помогает Украине, так как боится России
2024-04-22T12:47
2024-04-22T12:47
новости
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иран
война
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Он провёл аналогию с конфликтом на Ближнем Востоке. По мнению президента Украины, страны помогают Израилю, так как уверены, что войны с Ираном не будет. "И в этом цинизм ситуации", добавил Зеленский.Он полагает, что, если западные страны уверены в этом, что не будет войны с Ираном, то "здесь и есть тот неприятный момент, неприятный, что есть какая-то закулисная игра".В субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.Газета The New YorkTimes при этом предположила, что пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать.А журналисты агентства Bloomberg написали, что новый пакет помощи вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта.
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, израиль, иран, война
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Израиль, Иран, война

"Цинизм ситуации": Зеленский заподозрил Запад в закулисной игре и страхе перед Россией

12:47 22.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад не помогает Украине, так как боится России
"Если страны не помогают своими воздушными силами или какими-либо Украине, потому что боятся, что будет война с Россией, это говорит о том, что они реально боятся России", - заключил Зеленский.
Он провёл аналогию с конфликтом на Ближнем Востоке. По мнению президента Украины, страны помогают Израилю, так как уверены, что войны с Ираном не будет. "И в этом цинизм ситуации", добавил Зеленский.
Он полагает, что, если западные страны уверены в этом, что не будет войны с Ираном, то "здесь и есть тот неприятный момент, неприятный, что есть какая-то закулисная игра".
В субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
Газета The New YorkTimes при этом предположила, что пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать.
А журналисты агентства Bloomberg написали, что новый пакет помощи вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
12:12
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