https://ukraina.ru/20250225/1061331939.html

"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения

"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения - 25.02.2025 Украина.ру

"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения

Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Но сейчас подписать новый "Минск" технически невозможно, потому что Россия ведет диалог с США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-25T21:00

2025-02-25T21:00

2025-02-25T21:00

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минские соглашения

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Минские соглашения писались не для того, чтобы выполняться, они были невыполнимы, но безальтернативны, отметил Ищенко. Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда ее к этому подталкивал Запад, указал он.И когда начнутся переговоры по существу, тогда можно будет судить, насколько эффективно отработала российская дипломатия на предыдущем этапе и насколько она навязала американцам нашу повестку дня так, чтобы и наши интересы продавить, и их от стола переговоров не отогнать, подчеркнул обозреватель.И чтобы не было проблемы, когда мы с Дональдом Трампом договоримся, а потом в США его заставят поменять политику и дезавуировать эти соглашения. А если даже американцы их будут выполнять, никто не гарантирует, что они будут выполняться Украиной, указал эксперт."Трамп скажет: "Мы с Владимиром (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) нашли удобный для США и России вариант прекращения боевых действий. Правда, Зеленский не хочет. Давайте вместе убеждать Зеленского". Всем вроде бы хорошо, но мира нет. И Украину тогда будут добивать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.Также о российско-американских переговорах — в материале Анны Черкасовой "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.

https://ukraina.ru/20250224/1061309167.html

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новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, минские соглашения, переговоры, сво, война, мир, дипломатия