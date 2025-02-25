"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Но сейчас подписать новый "Минск" технически невозможно, потому что Россия ведет диалог с США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Минские соглашения писались не для того, чтобы выполняться, они были невыполнимы, но безальтернативны, отметил Ищенко.
Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда ее к этому подталкивал Запад, указал он.
"Сейчас подписать "Минск" технически невозможно, потому что мы ведем диалог с США. Более того, мы еще не ведем с ними переговоры. Мы только пытаемся договориться о том, о чем мы будем вести с ними переговоры", — заявил Ищенко.
И когда начнутся переговоры по существу, тогда можно будет судить, насколько эффективно отработала российская дипломатия на предыдущем этапе и насколько она навязала американцам нашу повестку дня так, чтобы и наши интересы продавить, и их от стола переговоров не отогнать, подчеркнул обозреватель.
И чтобы не было проблемы, когда мы с Дональдом Трампом договоримся, а потом в США его заставят поменять политику и дезавуировать эти соглашения. А если даже американцы их будут выполнять, никто не гарантирует, что они будут выполняться Украиной, указал эксперт.
"Трамп скажет: "Мы с Владимиром (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) нашли удобный для США и России вариант прекращения боевых действий. Правда, Зеленский не хочет. Давайте вместе убеждать Зеленского". Всем вроде бы хорошо, но мира нет. И Украину тогда будут добивать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.
Также о российско-американских переговорах — в материале Анны Черкасовой "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
Вчера, 12:48Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает ТрампуФорум "Украина. Год 2025", который прошёл в Киеве 23 февраля, был настоящим "днём перемоги" режима Зеленского. Праздновалась "победа над Россией". Ну и заодно был выдвинут ультиматум президенту США, который почему-то не хочет присоединяться к празднованию