"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения - 25.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250225/1061331939.html
"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения
"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения - 25.02.2025 Украина.ру
"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения
Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Но сейчас подписать новый "Минск" технически невозможно, потому что Россия ведет диалог с США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-25T21:00
2025-02-25T21:00
новости
россия
сша
украина
ростислав ищенко
владимир зеленский
минские соглашения
переговоры
сво
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_0:11:1080:619_1920x0_80_0_0_d286fe0874cfac705ccbaeb41bfc5113.jpg.webp
Минские соглашения писались не для того, чтобы выполняться, они были невыполнимы, но безальтернативны, отметил Ищенко. Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда ее к этому подталкивал Запад, указал он.И когда начнутся переговоры по существу, тогда можно будет судить, насколько эффективно отработала российская дипломатия на предыдущем этапе и насколько она навязала американцам нашу повестку дня так, чтобы и наши интересы продавить, и их от стола переговоров не отогнать, подчеркнул обозреватель.И чтобы не было проблемы, когда мы с Дональдом Трампом договоримся, а потом в США его заставят поменять политику и дезавуировать эти соглашения. А если даже американцы их будут выполнять, никто не гарантирует, что они будут выполняться Украиной, указал эксперт."Трамп скажет: "Мы с Владимиром (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) нашли удобный для США и России вариант прекращения боевых действий. Правда, Зеленский не хочет. Давайте вместе убеждать Зеленского". Всем вроде бы хорошо, но мира нет. И Украину тогда будут добивать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.Также о российско-американских переговорах — в материале Анны Черкасовой "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
https://ukraina.ru/20250224/1061309167.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_121:0:960:629_1920x0_80_0_0_a63fb587e9bf7e6970e444ecebcab14d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, минские соглашения, переговоры, сво, война, мир, дипломатия
Новости, Россия, США, Украина, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Минские соглашения, переговоры, СВО, война, мир, дипломатия

"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения

21:00 25.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Но сейчас подписать новый "Минск" технически невозможно, потому что Россия ведет диалог с США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Минские соглашения писались не для того, чтобы выполняться, они были невыполнимы, но безальтернативны, отметил Ищенко.
Благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда ее к этому подталкивал Запад, указал он.
"Сейчас подписать "Минск" технически невозможно, потому что мы ведем диалог с США. Более того, мы еще не ведем с ними переговоры. Мы только пытаемся договориться о том, о чем мы будем вести с ними переговоры", — заявил Ищенко.
И когда начнутся переговоры по существу, тогда можно будет судить, насколько эффективно отработала российская дипломатия на предыдущем этапе и насколько она навязала американцам нашу повестку дня так, чтобы и наши интересы продавить, и их от стола переговоров не отогнать, подчеркнул обозреватель.
И чтобы не было проблемы, когда мы с Дональдом Трампом договоримся, а потом в США его заставят поменять политику и дезавуировать эти соглашения. А если даже американцы их будут выполнять, никто не гарантирует, что они будут выполняться Украиной, указал эксперт.
"Трамп скажет: "Мы с Владимиром (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) нашли удобный для США и России вариант прекращения боевых действий. Правда, Зеленский не хочет. Давайте вместе убеждать Зеленского". Всем вроде бы хорошо, но мира нет. И Украину тогда будут добивать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.
Также о российско-американских переговорах в материале Анны Черкасовой "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
пресс-конференция В.Зеленского 23.02.2023
Вчера, 12:48
Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает ТрампуФорум "Украина. Год 2025", который прошёл в Киеве 23 февраля, был настоящим "днём перемоги" режима Зеленского. Праздновалась "победа над Россией". Ну и заодно был выдвинут ультиматум президенту США, который почему-то не хочет присоединяться к празднованию
 
НовостиРоссияСШАУкраинаРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийМинские соглашенияпереговорыСВОвойнамирдипломатия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00"Украину будут добивать": Ищенко о том, что будет, если Зеленский откажется выполнять новые соглашения
20:30Тихий ужас для либералов и демократов: Вайнер о том, как команда Маска наводит порядок в бюджете США
20:15Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область
20:13Макрон не добился от Трампа поддержки отправки солдат на Украину
20:00Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс
19:37США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию
19:30Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко
19:20"Это тот самый террорист": кандидат в президенты Польши высказался о Бандере во Львове
19:18Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай
19:15"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу
19:10Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области
18:56Зеленский собрался в Брюссель
18:21Рада за Зеленского, Кабмин считает расходы, ВСУ несут потери. Итоги 25 февраля на Украине
18:15Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силы
18:01Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой
17:44Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине
17:30США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН
17:08"Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу
16:44Флешмоб начался, или почем бесплатный сыр? Долговую квитанцию Киеву предъявила еще одна страна
16:28Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВО
Лента новостейМолния