https://ukraina.ru/20240421/1054639679.html

Обещанная Киеву помощь США не будет оперативной - New York Times

Обещанная Киеву помощь США не будет оперативной - New York Times - 21.04.2024 Украина.ру

Обещанная Киеву помощь США не будет оперативной - New York Times

Пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать. Таким мнением поделилась 21 апреля газета New York Times

2024-04-21T17:08

2024-04-21T17:08

2024-04-21T17:08

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"Некоторые виды помощи, например артиллерийские снаряды, могут начать поступать относительно быстро, однако, как украинские командиры, так и военные аналитики предупреждают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать непосредственное влияние на ход боевых действий", - говорится в материале.Некоторые эксперты, в частности старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади, заявляют, что даже с помощью США ситуация с противовоздушной обороной "будет оставаться сложной в течение многих месяцев".Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.

https://ukraina.ru/20240421/1054639180.html

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сша, новости, киев, украина, россия, помощь