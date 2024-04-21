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Обещанная Киеву помощь США не будет оперативной - New York Times
Обещанная Киеву помощь США не будет оперативной - New York Times - 21.04.2024 Украина.ру
Обещанная Киеву помощь США не будет оперативной - New York Times
Пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать. Таким мнением поделилась 21 апреля газета New York Times
2024-04-21T17:08
2024-04-21T17:08
2024-04-21T17:08
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"Некоторые виды помощи, например артиллерийские снаряды, могут начать поступать относительно быстро, однако, как украинские командиры, так и военные аналитики предупреждают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать непосредственное влияние на ход боевых действий", - говорится в материале.Некоторые эксперты, в частности старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади, заявляют, что даже с помощью США ситуация с противовоздушной обороной "будет оставаться сложной в течение многих месяцев".Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
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сша, новости, киев, украина, россия, помощь
США, Новости, Киев, Украина, Россия, помощь
Обещанная Киеву помощь США не будет оперативной - New York Times
Пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать. Таким мнением поделилась 21 апреля газета New York Times
"Некоторые виды помощи, например артиллерийские снаряды, могут начать поступать относительно быстро, однако, как украинские командиры, так и военные аналитики предупреждают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать непосредственное влияние на ход боевых действий", - говорится в материале.
Некоторые эксперты, в частности старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади, заявляют, что даже с помощью США ситуация с противовоздушной обороной "будет оставаться сложной в течение многих месяцев".
Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.