Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Украина по-прежнему всеми силами цепляется за участок в Курской области. Там идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление ВСУ на хутор Уланок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
За последние дни в Курской области произошло несколько важных событий. В начале недели ВС РФ освободили Свердликово к северо-западу от Суджи. Некоторое время спустя Минобороны РФ выпустило отдельное сообщение, что контроль над Свердликово позволяет армии взять под контроль дорогу "Рыльск-Суджа". А потом президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ пересекли границу с Украиной и успешно решают там боевые задачи.
По словам эксперта, эту информационную активность Москвы следует рассматривать как часть давления на Зеленского на фоне начавшегося диалога с США и Трампом по Украине.
Потому что в Сумскую область российские военные заходили еще в начале зимы и заняли там небольшой кусок территории, добавил он.
"Что же происходит на самом деле? Украина по-прежнему всеми силами цепляется за этот участок в Курской области. Там действительно идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление противника на хутор Уланок, когда за один день он потерял несколько десятков единиц бронетехники", — уточнил Поликарпов.
При этом он отметил, что в телеграм-каналах сейчас снова появилось множество сообщений об активности ВСУ возле Брянской области.
"Причем эти сообщения разнятся. Кто-то говорит, что киевский режим готовит удар. Кто-то говорит, что такое движение фиксируется давно, но силы у них там незначительные", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".
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