https://ukraina.ru/20250226/1061349576.html

Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье

Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье - 26.02.2025 Украина.ру

Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье

Украина по-прежнему всеми силами цепляется за участок в Курской области. Там идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление ВСУ на хутор Уланок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-26T03:30

2025-02-26T03:30

2025-02-26T03:30

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За последние дни в Курской области произошло несколько важных событий. В начале недели ВС РФ освободили Свердликово к северо-западу от Суджи. Некоторое время спустя Минобороны РФ выпустило отдельное сообщение, что контроль над Свердликово позволяет армии взять под контроль дорогу "Рыльск-Суджа". А потом президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ пересекли границу с Украиной и успешно решают там боевые задачи.По словам эксперта, эту информационную активность Москвы следует рассматривать как часть давления на Зеленского на фоне начавшегося диалога с США и Трампом по Украине. Потому что в Сумскую область российские военные заходили еще в начале зимы и заняли там небольшой кусок территории, добавил он."Что же происходит на самом деле? Украина по-прежнему всеми силами цепляется за этот участок в Курской области. Там действительно идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление противника на хутор Уланок, когда за один день он потерял несколько десятков единиц бронетехники", — уточнил Поликарпов.При этом он отметил, что в телеграм-каналах сейчас снова появилось множество сообщений об активности ВСУ возле Брянской области. "Причем эти сообщения разнятся. Кто-то говорит, что киевский режим готовит удар. Кто-то говорит, что такое движение фиксируется давно, но силы у них там незначительные", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".

https://ukraina.ru/20250225/1061345444.html

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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, всу, потери всу, киевский режим, брянская область, плацдарм, сво, спецоперация