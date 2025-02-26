Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье - 26.02.2025 Украина.ру
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Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье
Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье - 26.02.2025 Украина.ру
Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье
Украина по-прежнему всеми силами цепляется за участок в Курской области. Там идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление ВСУ на хутор Уланок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-26T03:30
2025-02-26T03:30
новости
украина
россия
курская область
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
всу
потери всу
киевский режим
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За последние дни в Курской области произошло несколько важных событий. В начале недели ВС РФ освободили Свердликово к северо-западу от Суджи. Некоторое время спустя Минобороны РФ выпустило отдельное сообщение, что контроль над Свердликово позволяет армии взять под контроль дорогу "Рыльск-Суджа". А потом президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ пересекли границу с Украиной и успешно решают там боевые задачи.По словам эксперта, эту информационную активность Москвы следует рассматривать как часть давления на Зеленского на фоне начавшегося диалога с США и Трампом по Украине. Потому что в Сумскую область российские военные заходили еще в начале зимы и заняли там небольшой кусок территории, добавил он."Что же происходит на самом деле? Украина по-прежнему всеми силами цепляется за этот участок в Курской области. Там действительно идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление противника на хутор Уланок, когда за один день он потерял несколько десятков единиц бронетехники", — уточнил Поликарпов.При этом он отметил, что в телеграм-каналах сейчас снова появилось множество сообщений об активности ВСУ возле Брянской области. "Причем эти сообщения разнятся. Кто-то говорит, что киевский режим готовит удар. Кто-то говорит, что такое движение фиксируется давно, но силы у них там незначительные", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".
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Новости
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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, всу, потери всу, киевский режим, брянская область, плацдарм, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВСУ, потери ВСУ, киевский режим, Брянская область, плацдарм, СВО, Спецоперация

Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье

03:30 26.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Украина по-прежнему всеми силами цепляется за участок в Курской области. Там идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление ВСУ на хутор Уланок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
За последние дни в Курской области произошло несколько важных событий. В начале недели ВС РФ освободили Свердликово к северо-западу от Суджи. Некоторое время спустя Минобороны РФ выпустило отдельное сообщение, что контроль над Свердликово позволяет армии взять под контроль дорогу "Рыльск-Суджа". А потом президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ пересекли границу с Украиной и успешно решают там боевые задачи.
По словам эксперта, эту информационную активность Москвы следует рассматривать как часть давления на Зеленского на фоне начавшегося диалога с США и Трампом по Украине.
Потому что в Сумскую область российские военные заходили еще в начале зимы и заняли там небольшой кусок территории, добавил он.
"Что же происходит на самом деле? Украина по-прежнему всеми силами цепляется за этот участок в Курской области. Там действительно идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление противника на хутор Уланок, когда за один день он потерял несколько десятков единиц бронетехники", — уточнил Поликарпов.
При этом он отметил, что в телеграм-каналах сейчас снова появилось множество сообщений об активности ВСУ возле Брянской области.
"Причем эти сообщения разнятся. Кто-то говорит, что киевский режим готовит удар. Кто-то говорит, что такое движение фиксируется давно, но силы у них там незначительные", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вчера, 15:02
Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeekНе надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek.
 
НовостиУкраинаРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВСУпотери ВСУкиевский режимБрянская областьплацдармСВОСпецоперация
 
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