https://ukraina.ru/20250226/1061339518.html

Нелегитимность Зеленского и прекращение огня: эксперт про реализацию мирного плана по Украине

Нелегитимность Зеленского и прекращение огня: эксперт про реализацию мирного плана по Украине - 26.02.2025 Украина.ру

Нелегитимность Зеленского и прекращение огня: эксперт про реализацию мирного плана по Украине

И Россия, и США говорят о нелегитимности Зеленского, об остановке боевых действий и заключении сделки, которая должна быть завизирована легитимными властями Украины. Эти пункты плана очевидны, но их очередность будет очень показательна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-02-26T03:00

2025-02-26T03:00

2025-02-26T03:00

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переговоры

минские соглашения

боевые действия

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Ранее телеканал Fox News сообщил, что Россия и США якобы обсуждают трехступенчатый мирный план по Украине, включающий прекращение боевых действий, выборы, затем подписание окончательного соглашения, однако позже обе стороны официально опровергли эту информацию.Журналист допустил, что в ходе переговоров Россия и США могут пойти на определенные уступки. И тут было бы интересно посмотреть на этот нюанс с опровергнутым трехступенчатым планом, добавил он.В принципе такой план действий можно было бы сконструировать, не полагаясь на какие-то инсайды, отметил собеседник Украина.ру.Остановка боевых действий в качестве первой фазы переговоров продавливается администрацией США. Россия же четко заявляла, что не намерена таким образом начинать мирные переговоры, указал эксперт.Тут встает во весь рост вопрос того самого доверия, о котором обе стороны очень четко заявляют."История показывает, что во время крупных конфликтов любые мирные переговоры начинались с остановки боевых действий. Но мы в данном случае отталкиваемся от очень неудачного опыта Минских соглашений, когда нас действительно обманули", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.О том, почему Минские соглашения были невыполнимы, но безальтернативны — в интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, пётр скоробогатый, переговоры, минские соглашения, боевые действия, план, сделка, сво, спецоперация