https://ukraina.ru/20250226/1061339518.html
Нелегитимность Зеленского и прекращение огня: эксперт про реализацию мирного плана по Украине
Нелегитимность Зеленского и прекращение огня: эксперт про реализацию мирного плана по Украине - 26.02.2025 Украина.ру
Нелегитимность Зеленского и прекращение огня: эксперт про реализацию мирного плана по Украине
И Россия, и США говорят о нелегитимности Зеленского, об остановке боевых действий и заключении сделки, которая должна быть завизирована легитимными властями Украины. Эти пункты плана очевидны, но их очередность будет очень показательна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-26T03:00
2025-02-26T03:00
2025-02-26T03:00
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минские соглашения
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Ранее телеканал Fox News сообщил, что Россия и США якобы обсуждают трехступенчатый мирный план по Украине, включающий прекращение боевых действий, выборы, затем подписание окончательного соглашения, однако позже обе стороны официально опровергли эту информацию.Журналист допустил, что в ходе переговоров Россия и США могут пойти на определенные уступки. И тут было бы интересно посмотреть на этот нюанс с опровергнутым трехступенчатым планом, добавил он.В принципе такой план действий можно было бы сконструировать, не полагаясь на какие-то инсайды, отметил собеседник Украина.ру.Остановка боевых действий в качестве первой фазы переговоров продавливается администрацией США. Россия же четко заявляла, что не намерена таким образом начинать мирные переговоры, указал эксперт.Тут встает во весь рост вопрос того самого доверия, о котором обе стороны очень четко заявляют."История показывает, что во время крупных конфликтов любые мирные переговоры начинались с остановки боевых действий. Но мы в данном случае отталкиваемся от очень неудачного опыта Минских соглашений, когда нас действительно обманули", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.О том, почему Минские соглашения были невыполнимы, но безальтернативны — в интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, пётр скоробогатый, переговоры, минские соглашения, боевые действия, план, сделка, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пётр Скоробогатый, переговоры, Минские соглашения, боевые действия, план, сделка, СВО, Спецоперация
Нелегитимность Зеленского и прекращение огня: эксперт про реализацию мирного плана по Украине
И Россия, и США говорят о нелегитимности Зеленского, об остановке боевых действий и заключении сделки, которая должна быть завизирована легитимными властями Украины. Эти пункты плана очевидны, но их очередность будет очень показательна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Россия и США якобы обсуждают трехступенчатый мирный план по Украине, включающий прекращение боевых действий, выборы, затем подписание окончательного соглашения, однако позже обе стороны официально опровергли эту информацию.
Журналист допустил, что в ходе переговоров Россия и США могут пойти на определенные уступки. И тут было бы интересно посмотреть на этот нюанс с опровергнутым трехступенчатым планом, добавил он.
В принципе такой план действий можно было бы сконструировать, не полагаясь на какие-то инсайды, отметил собеседник Украина.ру.
"Обе стороны говорят о нелегитимности Зеленского
, об остановке боевых действий и заключении сделки, которая должна быть завизирована легитимными властями Украины. Эти пункты вроде бы очевидны, но их очередность будет очень показательна", — подчеркнул Скоробогатый.
Остановка боевых действий в качестве первой фазы переговоров продавливается администрацией США. Россия же четко заявляла, что не намерена таким образом начинать мирные переговоры, указал эксперт.
Тут встает во весь рост вопрос того самого доверия, о котором обе стороны очень четко заявляют.
"История показывает, что во время крупных конфликтов любые мирные переговоры начинались с остановки боевых действий. Но мы в данном случае отталкиваемся от очень неудачного опыта Минских соглашений, когда нас действительно обманули", — резюмировал собеседник издания.
О том, почему Минские соглашения были невыполнимы, но безальтернативны — в интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.