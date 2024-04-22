Миллиарды от США не помогут Киеву — Блумберг - 22.04.2024 Украина.ру
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Миллиарды от США не помогут Киеву — Блумберг
Миллиарды от США не помогут Киеву — Блумберг - 22.04.2024 Украина.ру
Миллиарды от США не помогут Киеву — Блумберг
Новый пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей США, вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта. Таким мнением поделилось агентство Блумберг
2024-04-22T09:41
2024-04-22T09:41
сша
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киев
украина
помощь
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"Одобрение США помощи на более чем 60 миллиардов долларов бросает спасательный круг находящимся в тяжелом положении украинским войскам, впрочем, маловероятно, что это само по себе повернет ход событий в конфликте", - говорится в материале. Опрошенные агентством эксперты полагают, что новая помощь США даст украинским войскам передышку, возможно, позволит сократить потери, но для продвижения Киеву будет необходима другая помощь, что для США окажется "трудной перспективой".Даже если помощь США будет выделена быстро, из-за логистики новый пакет "не начнет оказывать влияния на ситуацию на линии фронта еще несколько недель".В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
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США, Новости, Киев, Украина, помощь

Миллиарды от США не помогут Киеву — Блумберг

09:41 22.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Новый пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей США, вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта. Таким мнением поделилось агентство Блумберг
"Одобрение США помощи на более чем 60 миллиардов долларов бросает спасательный круг находящимся в тяжелом положении украинским войскам, впрочем, маловероятно, что это само по себе повернет ход событий в конфликте", - говорится в материале.
Опрошенные агентством эксперты полагают, что новая помощь США даст украинским войскам передышку, возможно, позволит сократить потери, но для продвижения Киеву будет необходима другая помощь, что для США окажется "трудной перспективой".
Даже если помощь США будет выделена быстро, из-за логистики новый пакет "не начнет оказывать влияния на ситуацию на линии фронта еще несколько недель".
В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
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