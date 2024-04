https://ukraina.ru/20240417/1054556517.html

Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старых

Все чаще и чаще Тиса, левый и самый длинный приток Дуная в тех местах, где он является границей Украины с Румынией и Венгрией, возвращает на родину мертвых украинцев. Утопленников, которые, как принято было говорить еще в СССР, выбрали свободу, но нашли смерть.

2024-04-17T13:12

Происходит это сейчас, при независимости Украины, которая с каждым днем приобретает самые замысловатые, уродливые и, как видим, опасные для жизни граждан формы.Потому что, как написала недавно американская газета The New York Times (NYT) со ссылками на пограничников, на западной границе "нэньки", в Карпатах, которые там граничат с указанными странами ЕС, изменился характер контрабанды. Раньше вращалась вокруг "пиратских" сигарет и прочего мелкого ширпотреба, а теперь переключилась на бизнес по переправке мужчин. Из Украины в Евросоюз.И происходит это потому, что бурная вода и риск умереть больше не останавливают украинских мужчин, которые хотят жить и предпочитают рискнуть, переплыв через реку Тиса на другую, неукраинскую сторону. Туда, где есть возможность избежать насильственного призыва в ВСУ и смерти в окопах на фронтах спецвоенной операции (СВО).Или наоборот – оттуда, чтобы увидеть оставшихся и живущих в Украине жен и детей, отцов и матерей. Но тоже нелегально. Потому что увидят и загребут. Украинские пограничники так и рассказали американцам: они-де периодически задерживают мужиков, которые не видели родичей годами и страшно соскучились. Нормальная такая история. Но и с рисковым, нередко смертельным концом."Все боятся умереть, но мы стараемся заставить их взглянуть на это с другой стороны. С точки зрения выживания", — сказал в Ужгороде корреспонденту американской газеты работник ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной защиты – так сейчас лживо и замысловато в Украине называют военкоматы).А румынские власти подтверждают: после начала СВО на их стороне Тисы оказалось более 6 тыс. мужчин из Украины. А на оба берега выбросило тела 22 мужчин-утопленников. Но румыны считают, что их гораздо больше – просто не всех удалось обнаружить и верифицировать.Та же картина наблюдается и при попытках перебраться из Украины по контрабандным горным тропам. Люди вместо обретения свободы и спасения сбиваются с пути, замерзают, умирают от голода и истощения. И остаются неучтенными или, как принято говорить, пропавшими без вести.Вот это "пропадание без вести" -- страшная особенность украинской современности. И главным образом, конечно, не при контрабандных историях, а на фронтах СВО. Недавно украинский уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец заявил украинским СМИ, что на сегодняшний день считаются пропавшими без вести 37 тысяч украинцев. По его словам, в это число вошли военные, гражданские и дети, которых зарегистрировали в реестре граждан, как пропавших при "особых обстоятельствах".Бедняга омбудсмен! Как говорил булгаковский Коровьев, поздравляю вас, гражданин, соврамши. Даже украинские журналисты, сейчас в основном -- сервильные и продажные безумные патриоты, уличили чиновника во лжи, напомнив, что еще в декабре 2022 года российские хакеры рассекретили архив кадрового центра ВСУ с количеством пропавших без вести украинских солдат. Их уже тогда было 35 382 человека, что и было доложено уже отставленному начальнику Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Шаптале, который пострадал за близость к экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.Вот журналисты и ерничали: за 10 месяцев СВО в 2022 году пропали 32 000, а за следующие 15 месяцев, что прошли с тех пор, всего лишь 2 000 человек. Как такое могло быть?!Но это же Украина, детки, страна чудес и небывалого с ярко выраженным оттенком смертельного хорора.Однако, как показывает печальная, но беспристрастная статистика, люди погибают и исчезают, страдая, не только на фронте или при странном выборе свободы в водах Тисы или Карпатских горах. Неонацистский режим президентов Петра Порошенко, а потом и Владимира Зеленского, при котором все расцвело и страшно заколосилось смертями, не щадит ни мужчин, ни женщин, ни молодых, ни старых. Все страдают "за нэньку" одинаково. Не особо задумываясь, а зачем они это делают?Недавно министр экономики при Зеленском Юлия Свириденко поведала изданию Financial Times, что в стране "существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов". То есть Украина может не выплатить зарплаты 500 000 госслужащих, 1,4 миллиону учителей, а также пенсии 10 миллионам пенсионеров. И из-за необходимости обслуживания долга перед западными кредиторами, который возрос непомерно и является неподъемным. И потому, что приоритетом правительства является и впредь будет оборона страны "от Путина". А также, можете не сомневаться, обслуживание долга. Внешнего, разумеется. Это то, что касается взрослых и поживших. Но издание "Тексты.org", анализируя подготовленный министерством соцполитики проект Стратегии демографического развития Украины, выяснило, что в Украине лучше вообще не то что не жить, но даже не рождаться. От греха подальше.И люди не рождаются! Согласно указанному документу, в 2023 году на Украине родилось 187 тысяч детей, и так мало детей, как сейчас, в Украине не рождалось, как минимум, последние три столетия. Даже в 1719 году, когда население в современных границах Украины оценивалось только в 5,7 млн, количество рожденных оценивалось в около 280 тыс. человек.В указанном тексте Стратегии указано, что коэффициент рождаемости в 2021 году был 1,16, а сейчас, во время войны и СВО, опустился ниже 1% -- до 0,8-0,9%. И это не только ниже нормы естественного воспроизводства (2,1–2,2), но и существенно ниже локального максимума, который наблюдался в а Украине в 2012 году -- 1,53.Другими словами, Украина медленно, но уверенно депопулируется, то есть вымирает. И с нынешним показателем Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире -- сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77).Неонацистские стратеги и их пропагандисты утешают земляков и сограждан: дескать, Украина -- в тренде, а демографическая ситуация в ней -- проявление общемировой тенденции на спад рождаемости. И кого-то это действительно утешает. Но, ясное дело, не беженцев, которые тонут в Тисе. Украинцы, утверждают укро-журналисты, бегут не только от СВО и смерти на ней, но и для того, чтобы "пожить покрасивше". И рожать они не хотят по той же причине – и мирная жизнь -- собачья, и отца могут в любой момент отправить на фронт и утилизировать в "мясном штурме".Но и уйти из жизни в Украине достойно уже у многих не получается. В Пенсионном фонде страны на днях сообщили, что с 1 января по 1 апреля 2024 года количество украинских пенсионеров резко сократилось на 361 832 человека. То есть если в начале года пенсию получали 10 млн 516 тыс. человек, то сейчас - 10 млн 154 тыс. украинцев. И не понятно, куда эти люди делись. Пропали без вести, получается.И это же притом, что пенсии в Украине – нищенские. Средняя пенсия составила 5 743 грн (около 146 долл/13 700 рублей). Киев тут лидирует: средний размер пенсии составляет 7,8 тыс. грн. — это самая высокая выплата в стране (около 200 долл/18 600 рублей). А самая маленькая пенсия в Тернопольской области — 4 399 грн. (около 112 долл/ 10 500 рублей). "Украинский Пьемонт", колыбель нацвозрождения тихо обезлюдивает, скоро некому будет хоть что-то возрождать…А есть же еще одна напасть – хвалено-вожделенная евроинтеграция, приобретающая характер стихийного бедствия – социоцида, уничтожения пенсионеров по возрасту и социальному статусу. Из-за этой самой евроинтеграции Украину заполонили европейские товары, цены на которые значительно выше, чем на украинский ширпотреб, который вымер, как класс или категория.Плюс, конечно же, патриотические зверства в исполнении уже упомянутых ТЦК – никто не знает, что делать и как жить пенсионерам, у которых в армию, на убой и утилизацию, забрали сыновей.Впрочем, ни неонацистский режим Зеленского, ни его американских и британских кураторов, живущих по привычному принципу "проблемы мертвых индейцев шерифа не волнуют", такие "мелочи" тоже не волнуют. Им в Украине нужна земля, обслуживать которую должно определенное количество аборигенов. Вот под "нужную цифирь" численность бывших копателей Черного моря и подгоняют, а они, как дурачки конченые, никак не могут это уразуметь.Ну а тех, кто уразумел, тотчас же утилизируют, потому как ТЦК не дремлют. Подгоняют, значит, земляков под мировые тренды – это же так демократично. А еще модно, толерантно и политкорректно…

