К визиту Зеленского в США: ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - 01.03.2025 Украина.ру
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К визиту Зеленского в США: ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
К визиту Зеленского в США: ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - 01.03.2025 Украина.ру
К визиту Зеленского в США: ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
В пятницу, 28 февраля, ВСУ предпринял попытку повредить компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани тремя беспилотниками. Все БПЛА были сбиты, компрессорная станция работает в штатном режиме, уточнили в Минобороны РФ
2025-03-01T14:47
2025-03-01T14:47
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Это не первая попытка противника сорвать поставки газа в европейские страны. В январе девять БПЛА самолетного типа атаковали компрессорную станции "Русская", все дроны также были сбиты. Две недели назад атаке семи украинских беспилотников подвергся нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская)". Объект был выведен из строя.Депутат Госдумы РФ Андрей Колесник ранее отметил, что украинские попытки атаковать "Турецкий поток" - это угроза Европе. Параллельно американское издание Bloomberg констатировало, что энергетический голод в Европе, происходящий на фоне отказа Киева от транзита российского ресурса, угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ.По мнению авторов издания, в результате масштабного передела рынка больше всего пострадают более бедные страны от Азии до Южной Америки. В частности, Индия, Бангладеш и Египет, уверены американские журналисты, не смогут себе позволить голубое топливо по новой цене, которая очевидно взлетит в сложившихся обстоятельствах.Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет также выразил уверенность, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа - месть Владимира Зеленского Евросоюзу."Турецкий поток" - экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток: одна ведет в Турцию, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. После того, как 1 января Киев прекратил транзит российского газа в Европу через свою территорию, для ряда стран ЕС "Турецкий поток" остался единственной возможностью получать голубое топливо по старой цене.Подробнее об энергетической войне и роли Киева в ней – в материале Марины Поляковой Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию.
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новости, россия, европа, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, ес
Новости, Россия, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, ЕС

К визиту Зеленского в США: ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

14:47 01.03.2025
 
© Фото : пресс-служба "Газпрома""Турецкий поток" первая нитка
Турецкий поток первая нитка - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : пресс-служба "Газпрома"
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В пятницу, 28 февраля, ВСУ предпринял попытку повредить компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани тремя беспилотниками. Все БПЛА были сбиты, компрессорная станция работает в штатном режиме, уточнили в Минобороны РФ
"Киевский режим предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", - говорится в сообщении ведомства.
Это не первая попытка противника сорвать поставки газа в европейские страны. В январе девять БПЛА самолетного типа атаковали компрессорную станции "Русская", все дроны также были сбиты. Две недели назад атаке семи украинских беспилотников подвергся нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская)". Объект был выведен из строя.
Депутат Госдумы РФ Андрей Колесник ранее отметил, что украинские попытки атаковать "Турецкий поток" - это угроза Европе. Параллельно американское издание Bloomberg констатировало, что энергетический голод в Европе, происходящий на фоне отказа Киева от транзита российского ресурса, угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ.
По мнению авторов издания, в результате масштабного передела рынка больше всего пострадают более бедные страны от Азии до Южной Америки. В частности, Индия, Бангладеш и Египет, уверены американские журналисты, не смогут себе позволить голубое топливо по новой цене, которая очевидно взлетит в сложившихся обстоятельствах.
Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет также выразил уверенность, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа - месть Владимира Зеленского Евросоюзу.
"Турецкий поток" - экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток: одна ведет в Турцию, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. После того, как 1 января Киев прекратил транзит российского газа в Европу через свою территорию, для ряда стран ЕС "Турецкий поток" остался единственной возможностью получать голубое топливо по старой цене.
Подробнее об энергетической войне и роли Киева в ней в материале Марины Поляковой Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию.
 
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14:47К визиту Зеленского в США: ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
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