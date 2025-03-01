"Сохраняйте рассудок": Дубинский предупредил СБУ о провокациях "потерявшего поддержку" США Зеленского - 01.03.2025 Украина.ру
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"Сохраняйте рассудок": Дубинский предупредил СБУ о провокациях "потерявшего поддержку" США Зеленского
"Сохраняйте рассудок": Дубинский предупредил СБУ о провокациях "потерявшего поддержку" США Зеленского - 01.03.2025 Украина.ру
"Сохраняйте рассудок": Дубинский предупредил СБУ о провокациях "потерявшего поддержку" США Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, призвал силовые структуры страны быть бдительными, так как Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом может пойти на любые провокации ради сохранения власти
2025-03-01T16:11
2025-03-01T16:11
новости
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
сбу
верховная рада
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Дубинский пояснил, что на фоне произошедшего скандала и перспектив полного лишения военной помощи со стороны США, глава киевского режима может пойти на что угодно ради сохранения власти.Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома."Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, сбу, верховная рада, сизо
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, СБУ, Верховная Рада, СИЗО

"Сохраняйте рассудок": Дубинский предупредил СБУ о провокациях "потерявшего поддержку" США Зеленского

16:11 01.03.2025
 
© коллаж Украина.РуЗеленский Дубинский
Зеленский Дубинский
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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, призвал силовые структуры страны быть бдительными, так как Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом может пойти на любые провокации ради сохранения власти
Дубинский пояснил, что на фоне произошедшего скандала и перспектив полного лишения военной помощи со стороны США, глава киевского режима может пойти на что угодно ради сохранения власти.
"Обращаюсь к силовым структурам. Я обращаюсь к Службе безопасности Украины, Генеральному штабу, всем представителям армии и спецслужб. Сохраняйте рассудок. Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон", - написал Дубинский.
Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.
- РИА Новости, 1920, 01.03.2025
12:28
New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУПосле перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. Об этом 1 марта написало издание New York Times со ссылкой на американского чиновника
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
"Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.
 
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийСБУВерховная РадаСИЗО
 
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