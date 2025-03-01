"Сохраняйте рассудок": Дубинский предупредил СБУ о провокациях "потерявшего поддержку" США Зеленского
© коллаж Украина.РуЗеленский Дубинский
© коллаж Украина.Ру
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, призвал силовые структуры страны быть бдительными, так как Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом может пойти на любые провокации ради сохранения власти
Дубинский пояснил, что на фоне произошедшего скандала и перспектив полного лишения военной помощи со стороны США, глава киевского режима может пойти на что угодно ради сохранения власти.
"Обращаюсь к силовым структурам. Я обращаюсь к Службе безопасности Украины, Генеральному штабу, всем представителям армии и спецслужб. Сохраняйте рассудок. Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон", - написал Дубинский.
Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
"Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.