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Дружба и прагматизм. В Пекине прошли переговоры между РФ и Китаем

Дружба и прагматизм. В Пекине прошли переговоры между РФ и Китаем - 01.03.2025 Украина.ру

Дружба и прагматизм. В Пекине прошли переговоры между РФ и Китаем

В пятницу, 28 февраля, на фоне дипломатического провала Зеленского, которого выставили из Белого дома – после скандальной перепалки с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом – в Пекине, в спокойной рабочей обстановке, прошли успешные переговоры между Россией и КНР.

2025-03-01T13:53

2025-03-01T13:53

2025-03-01T14:33

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Российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу принял председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.В ходе этого дружественного визита были затронуты все основные вопросы глобальной повестки в экономике и политике. Москва и Пекин еще раз подтвердили, что по-прежнему занимают по этим пунктам консолидированную позицию.В частности, они выступают против западных провокаций в зоне Тихого океана, и считают важным сохранять стабильность в районе Корейского полуострова – а также в не менее значимой по своему стратегическому значению Средней Азии.Участники встречи высказались за расширение сотрудничества в рамках экономического альянса БРИКС, и, вместе с тем, подтвердили готовность к очередным раундам российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.Кроме того, Си Цзиньпин и Сергей Шойгу подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий в интересах решения украинского кризиса. А это резко контрастирует с агрессивной позицией лидеров Европейского союза, которые, теперь уже совершенно беззастенчиво и открыто, выступают за бесконечное продолжение конфликта на Украине.Комментируя результаты переговоров, Шойгу отметил: отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю, называя подобное двустороннее сотрудничество образцовым.В контексте развития политической ситуации, которая складывается в мире после прихода новой американской администрации, подобные заявления означают нечто гораздо большее, чем обычная дипломатическая риторика.Скорее, их следует рассматривать в ином, прагматическом качестве.Переговоры в Пекине наглядно продемонстрировали – недавние шаги в направлении к нормализации отношений между США и Россией, не смогли вбить клин в отношения между Россией и КНР, основанные на принципах долгосрочного дружественного партнерства. Хотя многочисленные и малокомпетентные эксперты из телеграмм-каналов еще недавно уверенно давали такие прогнозы.На практике все вышло ровно наоборот. Возобновление диалога между Вашингтоном и Москвой, в буквальном смысле, подорвало единство коллективного Запада, еще недавно выглядевшее для всех нерушимым.Истерическое поведение бывшего украинского президента, осмелившегося оскорблять американского лидера в его собственной резиденции, наглядно продемонстрировало, насколько глубоким оказался этот раскол, протянувшийся по северной акватории Атлантического океана – между Вашингтоном и осью Лондон-Париж-Берлин, ориентированной на руководство Демократической партии США.Ведь очевидно, что Зеленский позволил себе подобное поведение именно в расчете на поддержку европейской антитрампистской элиты.В то же время, республиканская администрация Дональда Трампа в течение последних недель позволила себе дипломатические демарши, направленные против Пекина.В официальных документах американского госдепартамента неожиданно исчезло присутствовавшее там прежде высказывание: "США не поддерживают независимость Тайваня".Это было сделано несмотря на то, что Америка всегда соглашалась с базовым принципом существования единого Китая, согласно которому остров является неотъемлемой частью китайской территории. И американские политики неоднократно фиксировали данную позицию в дипломатических соглашениях на всех уровнях.Более того, на официальном сайте госдепа перестали использовать термин Китайская Народная Республика, заменив его на краткое слово Китай. А в некоторых документах американские дипломаты идут еще дальше, и говорят вместо Китая о Китайской Компартии – сознательно смешивая названия руководящей партии и страны.В Пекине сразу обратили внимание на лексические новшества американцев, называя их умышленным оскорблением. Но Вашингтон закусил удила, и пока не думает останавливаться.В справочном материале о Китае, который также размещен на сайте государственного департамента США, теперь утверждается, что китайское правительство якобы "пытается манипулировать или подчинить себе структуры ООН и другие международные организации для продвижения целей Компартии по всему миру".Такие демонстративные враждебные приемы подкреплены растущей военной поддержкой тайваньских сепаратистов. Согласно данным международных агентств, Пентагон намерен поставить им вооружения на сумму около 10 миллиардов долларов – включая ракеты HIMARS.Однако конечный результат антикитайской кампании американских властей выглядит для Америки совершенно неочевидным.Возможность военного конфликта между двумя странами все еще рассматривается экспертами как сравнительная низкая – несмотря на американское давление против Китая. Ведь Трамп не устает позиционировать себя в качестве миротворца, и сейчас ему приходится главным образом бороться против вчерашних стратегических партнеров США на Западе.Однако, в то же время, подобные действия американцев объективно помогают поддерживать тесные отношения между Москвой и Пекином, в равной степени основанные на дружбе и прагматизме. Потому что это сотрудничество необходимо для защиты национальных интересов "дружественных соседей, соединенных горами и реками".И предстоящий визит председателя Си на День Победы в Москву является важным подтверждением этого курса.

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китай, пекин, россия, дональд трамп, сергей шойгу, си цзиньпин, брикс, демократическая партия, оон, эксклюзив