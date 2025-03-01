Сами скинемся: на Украине пошли на отчаянный ядерный "развод" из-за ссоры Зеленского с Трампом - 01.03.2025 Украина.ру
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Сами скинемся: на Украине пошли на отчаянный ядерный "развод" из-за ссоры Зеленского с Трампом
Сами скинемся: на Украине пошли на отчаянный ядерный "развод" из-за ссоры Зеленского с Трампом - 01.03.2025 Украина.ру
Сами скинемся: на Украине пошли на отчаянный ядерный "развод" из-за ссоры Зеленского с Трампом
Украинский банкир Олег Гороховский объявил сбор средств на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 1 марта сообщило украинское издание УНИАН
2025-03-01T17:04
2025-03-01T17:09
новости
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украина
франция
владимир зеленский
дональд трамп
талси габбард
ядерное оружие
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Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот сбор примером классического "развода" за счет эксплуатации эмоционального напряжения людей.Ранее стало известно, что после того, как Зеленский потерпел фиаско в Белом доме, минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов.Также сразу после рандеву главаря киевского режима в Вашингтон, ему позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и сказал, что Франция открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.При этом директор национальной разведки США Тулси Габбард, реагируя на скандал в Белом доме, отметила, что Трамп прав, когда говорит, что Зеленский очевидно втягивает Штаты в ядерную войну с Россией."Спасибо Дональду Трампу за непоколебимое лидерство в отстаивании интересов американского народа и мира. То, что вы сказали, — абсолютная правда: Зеленский уже много лет пытается втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией/третью мировую войну..." - сказала Габбард.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
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новости, сша, украина, франция, владимир зеленский, дональд трамп, талси габбард, ядерное оружие
Новости, США, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Талси Габбард, Ядерное оружие

Сами скинемся: на Украине пошли на отчаянный ядерный "развод" из-за ссоры Зеленского с Трампом

17:04 01.03.2025 (обновлено: 17:09 01.03.2025)
 
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Украинский банкир Олег Гороховский объявил сбор средств на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 1 марта сообщило украинское издание УНИАН
"Сбор объявил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Всего за 30 минут "на ядерку" задонатили два миллиона гривен (примерно 4,3 млн рублей. - Ред.)", - говорится в публикации.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот сбор примером классического "развода" за счет эксплуатации эмоционального напряжения людей.
"Абсолютно понятно, что средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены, ибо никто никому и никакую "ядерку" продавать не станет, да и искать возможности ее купить, тоже", - пояснил Мирошник.
Ранее стало известно, что после того, как Зеленский потерпел фиаско в Белом доме, минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов.
Также сразу после рандеву главаря киевского режима в Вашингтон, ему позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и сказал, что Франция открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.
При этом директор национальной разведки США Тулси Габбард, реагируя на скандал в Белом доме, отметила, что Трамп прав, когда говорит, что Зеленский очевидно втягивает Штаты в ядерную войну с Россией.
"Спасибо Дональду Трампу за непоколебимое лидерство в отстаивании интересов американского народа и мира. То, что вы сказали, — абсолютная правда: Зеленский уже много лет пытается втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией/третью мировую войну..." - сказала Габбард.
10:02
Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и ТрампаПрезидент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
 
НовостиСШАУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийДональд ТрампТалси ГаббардЯдерное оружие
 
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Заголовок открываемого материала
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17:04Сами скинемся: на Украине пошли на отчаянный ядерный "развод" из-за ссоры Зеленского с Трампом
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