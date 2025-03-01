Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа
И президент США Дональд Трамп, и Владимир Зеленский добились своих целей, устроив перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Такое мнение в своем телеграм-канале 1 марта озвучил немецкий политолог Александр Рар, отметив, что отсроченным результатом этого события станет создание новой "воинствующей и миссионерской" Европы
"Может, у каждого из них был свой сценарий? Трампу нужно отделаться от назойливого Зеленского, который считает себя в моральном праве требовать всего что угодно от западных лидеров, притом оскорбляя их, если те не исполняют его пожелания. Трамп хочет новый раздел мира, но добиться этого он собирается без Украины и без европейцев. Теперь у него развязаны руки уже не играть в посредника, а диктовать Украине мир", - написал Рар.
В то же время, отметил он, Зеленский тоже добился своих целей: изолировал Трампа на Западе и "невозвратно" вовлек европейцев в конфликт, вынудив их "вооружаться до зубов и поставлять ему все оставшееся на складах оружие" и военнослужащих.
Политолог заострил внимание на том, что именно на Европе сильнее всего отразятся пятничные события, ведь сейчас Европа разрывается между повиновением США и желанием навредить России даже в ущерб собственным экономическим интересам. Глобальный раскол между тем и другим, уверен, Рар, вполне вероятно приведет к тому, что "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра"и идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым элиты ЕС причисляют Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Это уже иная концепция Европы, не мирной, дипломатической, а воинствующей, миссионерской", - резюмировал политолог.
16:21Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом домеПобедителем в споре президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете стал лидер России Владимир Путин. Такое заявление 1 марта в интервью Yle Radio 1 сделал президент Финляндии Александер Стубб
С идеей о том, что Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, согласился и автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.
"В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - отметил Стоякин.
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.