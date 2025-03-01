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Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа

Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа - 01.03.2025 Украина.ру

Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа

И президент США Дональд Трамп, и Владимир Зеленский добились своих целей, устроив перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Такое мнение в своем телеграм-канале 1 марта озвучил немецкий политолог Александр Рар, отметив, что отсроченным результатом этого события станет создание новой "воинствующей и миссионерской" Европы

2025-03-01T16:49

2025-03-01T16:49

2025-03-01T16:49

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В то же время, отметил он, Зеленский тоже добился своих целей: изолировал Трампа на Западе и "невозвратно" вовлек европейцев в конфликт, вынудив их "вооружаться до зубов и поставлять ему все оставшееся на складах оружие" и военнослужащих.Политолог заострил внимание на том, что именно на Европе сильнее всего отразятся пятничные события, ведь сейчас Европа разрывается между повиновением США и желанием навредить России даже в ущерб собственным экономическим интересам. Глобальный раскол между тем и другим, уверен, Рар, вполне вероятно приведет к тому, что "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра"и идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым элиты ЕС причисляют Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.С идеей о том, что Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, согласился и автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете."В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - отметил Стоякин.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.

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