Шолом-Алейхем: самый знаменитый Рабинович

Революция 1905 года вызывает у Шолом-Алейхема почти восторг. А как иначе? Он снова беден, он разочарован в своих биржевых знакомцах, он писатель, он романтик, он, конечно, за свободу и, как это ни наивно, против царизма. Шолом-Алейхем пишет фельетоны и памфлеты, направленные против царской власти; ряд его рассказов этого периода посвящен революционерам («Годл», «Шмулик», «Иосиф»). Тогда же Шолом-Алейхем оказывается в гуще еврейского погрома. Он спасается, но, пережив этот ужас и не веря в будущее еврея и еврейского писателя в России, эмигрирует в Америку.

В США не только еврейская, но и американская пресса вначале всячески приветствуют и рекламируют писателя-эмигранта. Его повесть «Мальчик Мотл» публикуют в цикле «с продолжением». Но вдруг… прекращают! По официальной версии, печатание повести «Мальчик Мотл» было прервано по причине… ее «нехудожественности»! Он покинул «страну свободы», прожив там меньше года.

На основе впечатлений от поездки в США у Шолом-Алейхема окончательно созрел замысел давно задуманного романа «Блуждающие звезды» (1909-1911) и многих рассказов. В одном из них портной, описывая пережитое им горе другу-портному в Америке, заканчивает письмо следующими словами: «По твоему письму я вижу, что, имей мы здесь настоящую конституцию, нам бы никакая Америка не нужна была. Тогда мы бы имели здесь лучшую Америку, чем вы там… Ты только не горюй, Янкл!»

Чтобы прокормить свое семейство, он часто заключал договоры с издательствами на кабальных для себя условиях. Он долго не имел прав собственности на свои произведения. Только в 1909 году юбилейному комитету (в 1908 году праздновали 25-летие литературной деятельности Шолом-Алейхема) удалось выкупить его произведения и подарить их самому же юбиляру. Кстати, и богатые, и бедные евреи всей России собирали деньги для этого «подарка».

Жизнь семьи Шолом-Алейхема была скудной. Он ездит по местечкам черты оседлости на своеобразный «чёс» — читает свои произведения. Чтецом он был исключительно талантливым, артистичным, и у него скоро появились свои «фанаты». Они сопровождали его из города в город. В неустроенном быту этих концертных бригад «блуждающая звезда» заболевает туберкулезом и на остаток «юбилейных» денег едет лечиться в Италию.

Издательство «Современные проблемы» начинает в 1909 году издавать произведения Шолом-Алейхема на русском языке. Максим Горький восхищается его повестью «Мальчик Мотл». «Буревестник революции» переписывается с летописцем «черты оседлости», вместе они задумывают издание сборника еврейских писателей на русском языке.