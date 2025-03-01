https://ukraina.ru/20250301/1061466044.html

Дмитрий Бавырин: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально

Дмитрий Бавырин: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально - 01.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально

Российские дипломаты должны были сделать так, чтобы от заморозки конфликта отказался именно Зеленский. А после вчерашней перепалки Трамп подвел главный итог: "Путин хочет мира и готов к переговорам. Зеленский мира не хочет и к переговорам не готов". Это открывает нам новые возможности, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2025-03-01T17:05

2025-03-01T17:05

2025-03-01T18:49

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру - Дмитрий, когда по поводу вчерашней перепалки говорят, что "Трамп устроил прожарку Зеленскому", мне кажется, все было наоборот. В том смысле, что Трамп, который строит какие-то планы на Панаму и Гренландию и собирается заключать глобальные соглашения с Путиным, в принципе допускает ситуацию, когда человек в свитере может приехать в Вашингтон и так разговаривать с президентом Америки. Он же был похож на старого деда, который из окна скандалит с подростками на лавочке. - Я во многом согласен с вашей оценкой, но главное все же не это. Я посмотрел полную запись встречи Зеленского с Трампом и могу сказать следующее. Виновник этого публичного конфликта - Зеленский. Изначально Трамп был вполне благожелательным. Он даже откатил назад несколько неприятных заявлений, сделанных в адрес Зеленского. Но когда происходило общение с прессой и Вэнс отвечал на вопросы, Зеленский перебил Вэнса, начал с ним спорить и говорить поверх него. А когда это уже разрослось до склоки на троих с участием Трампа, Зеленский начал еще и угрожать США с интонацией "Вы еще пожалеете". И тут Зеленский себя уже закопал. Трампа и Вэнса стригерило, и они уже на камеру стали говорить, что они думают о Зеленском. У них могла быть неприятная сцена за закрытыми дверьми. Это было бы нормально для дипломатической практики. Но Зеленский решил устроить публичное шоу для прессы и получил то, чего заслужил. Я боюсь сглазить, но пока ситуация с точки зрения стратегических интересов России складывается для нас идеально. Пару месяцев назад мы с вами говорили, что основная задача российских дипломатов - сделать так, чтобы от заморозки конфликта отказался именно Зеленский. Все-таки навязчивое желание Трампа "заключить сделку" могло быть связано с его личными хотелками получить Нобелевскую премию мира. Он хотел диалога, он хотел переговоров. А вчера Трамп подвел главный итог: "Путин хочет мира и готов к переговорам. Зеленский мира не хочет и к переговорам не готов". Повторюсь, эта ситуация разрешилась для нас идеально. - К чему приведет эта перепалка? - Судя по всему, сейчас США начнут сворачивать поддержку Украины. Потихоньку или резко - неважно. Эта помощь разнообразная. Она идет по разным каналам. Но этой помощи теперь будет меньше. Нам должно было повезти, чтобы у Трампа и США был повод именно так выйти из конфликта - заморозив помощь Украине. Для Украины это сулит разные перспективы, но все они - нехорошие. А если совместить эту перепалку с активным наступлением российской армии на украинские позиции, надеюсь, до государственного переворота на Украине, когда чучело Зеленского набьют конфетами фабрики "Рошен", останется "три, два, один". То есть вчера произошел выстрел из стартового пистолета, который сделал Трамп. Это ознаменовало старт забега для украинских бульдогов под ковром, которые будут догрызать Зеленского. Потому что он охранную грамоту и не тянет. Личный вклад Зеленского в этот конфликт, который нельзя уже откатить, делает для Зеленского очень опасным для Украины. Потому что если Украина в ближайшее время не пойдет на болезненные компромиссы через несколько месяцев, следующий вариант сделки, который ей предложат, станет еще хуже. Украина будет заламывать руки в духе "Нет, никогда мы на это не согласимся". Но еще с 2014 года было множество вариантов, когда Украина могла выйти из этой ситуации с наименьшими для себя потерями. Киевский режим всегда ставил на красное, полагая, что будет играть до конца и когда-нибудь выиграет больше. Было понятно, что когда-нибудь она окончательно доиграется. Повторюсь, пока все складывается для нас почти идеально. Правда, есть еще фактор Европы. Но все эти вчерашние твиты европейских политиков в поддержку Зеленского мне напомнил телеграммы с соболезнованиями: "Крепитесь, мы с вами". Потому что для руководства Евросоюза не секрет, что Европа без США украинский проект не потянет. - А почему вы так в этом уверены? - Потому что траты ресурсов были значительными. Это вопрос не только количества, но и качества этих ресурсов. Оружие, разведка, лоббизм. Европа Европой, но лояльность США Зеленскому обеспечивала лояльность еще огромного количества стран: Япония, Южная Корея, Сингапур. Кстати, Южная Корея уже откатывает некоторые антироссийские санкции назад. Хотя мы ничего для этого не сделали. Наоборот - мы с КНДР стратегический союз подписали (смеется). Теперь многие западные европейские СМИ говорят, что текущих ресурсов из США Украине хватит на полгода. Может быть, не прям на полгода. Во-первых, в последние недели Байдена Зеленскому накидали всего, чего только можно было. Во-вторых, Евросоюз и Великобритания наскребли по сусекам еще немного ракет и немного денежек. Может быть, ресурсов у Украины хватит даже на восемь месяцев. Но такими темпами Зеленский не протянет. Учитывая опасность государственного переворота. На Украине сейчас сформировалась вульгарная диктатура военного времени. В таких диктатурах часто происходят перевороты, просто организовать их сложнее. А сейчас Зеленский откровенно топит корабль, на котором плывут украинские элиты. Ведь главное требование, которое украинские элиты требуют от президента - найти общий язык с президентом США. Это так же важно, как важно для прыгуна с шестом уметь прыгать с шестом. Этим качеством Зеленский более не обладает. Он мешает украинским элитам получать от США деньги и опеку. - Добавлю к вашим словам, что я наконец понял, почему позиция Трампа по украинскому конфликту именно такая. Он во время перепалки с Зеленским вчера проговорился. Он сказал: "Вы все равно проиграете, а я не хочу третьей мировой войны". - Это далеко не все, что Трамп хочет от Украины. О риске третьей мировой войны, если конфликт продолжится, он говорил и ранее. Не надо относиться ко всем его заявлениям буквально. Да, сейчас он сказал правильные вещи, но его уровень аналитических познаний в первопричинах украинского конфликта, мягко говоря, не глубок. И он часто объясняет свою позицию некими штампами. По Украине у него есть несколько штампов: от "При мне войны бы не было" до "Это может дойти до третьей мировой войны". Это не более, чем часть его экранного образа. Тем не менее, он хочет, чтобы прекратилась стрельба. Он не является системным русофобом. Он лично не любит Зеленского, а теперь тем более. То есть совпало много факторов, чтобы получилось так, как оно получилось. И для нас это хорошо. И договорняка не будет, и от переговоров мы не отказываемся. А все потому, что Зеленский сам себя закапывает. Да, есть версия, что он специально устроил эту истерику, чтобы ничего не подписывать. Но она не вяжется с отдельными моментами. Американцы же предлагали Зеленскому этот визит перенести, но он на этом визите настоял. А почему он вел себя именно так? Это вопрос к его личным качествам. Нарциссизм, препараты, страх перед поражением. Он же понимает, что мир и уход из политики могут стать для него смертным приговором. Оказаться сейчас на месте Зеленского для любого человека было бы крайне неприятно. Но не вижу поводов этого человека жалеть. - Когда окончательно станет понятно, что этот идеальный для нас сценарий начал реализовываться? - Только не воспринимайте мои слова буквально. Есть один реалистичный сценарий, которые еще вчера реалистичным не казался: совместная с США разработка редкоземельных металлов на территории российской Одесской области. И дело не в том, что у Москвы сейчас развязаны руки для каких-то действий. Их нам особо никто не связывал. Просто у нас открылись дополнительные возможности. Потому что на американской поддержке на Украине держалось многое, а по истечению определенного срока дела должны пойти быстрее. Хорошо, что нашими ситуативными союзниками оказались силы внутри Украины. - Еще с 2016 года СМИ лепили из Трампа образ человека, который собрался произвести революцию в Америке и во всем мире. Что с ним будет теперь, учитывая, что он Зеленского угомонить не может? - Давайте с Трампом подождем. Он бодро начал. Все президенты США в первые 100 дней стараются сделать что-то. У него действительно была мысль, что неплохо было бы в эти 100 дней еще и мир подписать. Понятно, что теперь этого не будет. Как человек эмоциональный и тоже с признаками нарциссизма он разочаруется в украинской теме и будет ее поменьше трогать. Но нужно понимать, что Украина и восстановление отношений с Россией по широкому кругу вопросов - это разные вещи. В случае с Россией он чувствует какой-то успех, поэтому с нами переговоры продолжатся. А Украина уйдет на второй план, потому что она его расстраивает, а он расстраиваться не любит. Он предпочитает злиться и радоваться.Также по теме - в интервью Михаила Павлива: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год

https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

https://ukraina.ru/20250301/1061424861.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, европа, политика, майдан