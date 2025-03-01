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"Быть слугой": в Сербии призвали выучить урок Зеленского

"Быть слугой": в Сербии призвали выучить урок Зеленского - 01.03.2025 Украина.ру

"Быть слугой": в Сербии призвали выучить урок Зеленского

Скандальные переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского - хороший пример того, как тяжело быть "слугой" в политике. Такое мнение 1 марта высказал замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул, что эта история должна стать уроком для сербов, которые работают на иностранные интересы

2025-03-01T18:16

2025-03-01T18:16

2025-03-01T18:16

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Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру