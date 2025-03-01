"Быть слугой": в Сербии призвали выучить урок Зеленского
Скандальные переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского - хороший пример того, как тяжело быть "слугой" в политике. Такое мнение 1 марта высказал замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул, что эта история должна стать уроком для сербов, которые работают на иностранные интересы
"Президент США ясно сказал, что Украина с союзниками несут ответственность за начало войны и ее продолжение. Грустно, что президент США и президент РФ хотят мира, а президент Украины хочет войны до последнего украинца. Зеленский был унижен не тем, что его оскорбил господин, но тем, что он это сделал перед всем миром. Все сербы, которые служат иностранцам против собственной страны, должны внимательно смотреть, как Трамп ведет себя с Зеленским, тяжело быть человеком без позиций и убеждений, тяжело быть слугой", - привела пресс-служба Вулина его слова.
10:02Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и ТрампаПрезидент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.