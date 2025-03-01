Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250301/1061464245.html
Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ
Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру
Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ
После того, как Владимир Зеленский потерпел фиаско в Белом доме, минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба украинского военного ведомства
2025-03-01T15:31
2025-03-01T15:31
новости
россия
украина
франция
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
ес
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734708_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f68e858f07843b73002852a77cdb420f.jpg
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев уточнил, что ВСУ нуждаются в системах противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), ракетах-перехватчики к имеющимся системам, а также тяжелой бронетехники и боеприпасах. И все это, уверен он можно было бы обеспечить на проценты от украденных у России денег.Ранее ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро, более 200 из них находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов воровством, также в ведомстве отвечали, что Москва не оставит это событие без ответа.После перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете главарю киевского режима позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и сказал, что Франция открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.Интересно, что буквально несколько дней назад Париж выражал крайнее неудовольствие от того, что остался за бортом дележа "редкоземельного пирога" Украины Параллельно американское издание Politico со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщило, что недавняя поездка Макрона к Трампу с целью отговорить последнего договариваться с Россией, оказалась “пустой тратой времени”.Тем временем Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне, а автор издания Украина.ру Владимир Видеманн отметил в своем материале Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме что главарь киевского режима выбрал именно этот город, потому что там формируется Антитрамповская коалиция. Но цель ее - не США, а Россия.
россия
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734708_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_5c57857e65865b1e330ffa3644559022.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, франция, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, ес, politico, замороженные активы
Новости, Россия, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, ЕС, Politico, замороженные активы

Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ

15:31 01.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
После того, как Владимир Зеленский потерпел фиаско в Белом доме, минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба украинского военного ведомства
"Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МО Украины.
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев уточнил, что ВСУ нуждаются в системах противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), ракетах-перехватчики к имеющимся системам, а также тяжелой бронетехники и боеприпасах. И все это, уверен он можно было бы обеспечить на проценты от украденных у России денег.
Ранее ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро, более 200 из них находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов воровством, также в ведомстве отвечали, что Москва не оставит это событие без ответа.
После перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете главарю киевского режима позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и сказал, что Франция открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.
Интересно, что буквально несколько дней назад Париж выражал крайнее неудовольствие от того, что остался за бортом дележа "редкоземельного пирога" Украины Параллельно американское издание Politico со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщило, что недавняя поездка Макрона к Трампу с целью отговорить последнего договариваться с Россией, оказалась “пустой тратой времени”.
Тем временем Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне, а автор издания Украина.ру Владимир Видеманн отметил в своем материале Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме что главарь киевского режима выбрал именно этот город, потому что там формируется Антитрамповская коалиция. Но цель ее - не США, а Россия.
 
НовостиРоссияУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныЕСPoliticoзамороженные активы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Дмитрий Бавырин: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально
17:04Сами скинемся: на Украине пошли на отчаянный ядерный "развод" из-за ссоры Зеленского с Трампом
16:49Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа
16:33Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе
16:21Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом доме
16:11"Сохраняйте рассудок": Дубинский предупредил СБУ о провокациях "потерявшего поддержку" США Зеленского
15:52Трамп даст команду "фас": Килинкаров рассказал, чем обернется для Зеленского скандал в Белом доме
15:31Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ
15:08Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл
14:47К визиту Зеленского в США: ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
14:38Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме
14:33Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете
14:22Лучший момент: глава МИД Венгрии оценил реакцию Трампа на выпады Зеленского
14:09Придется придумывать новый план: Шольц и Мерц обсудили перепалку Трампа и Зеленского
13:53Дружба и прагматизм. В Пекине прошли переговоры между РФ и Китаем
13:46В ожидании реакции Зеленского: Трамп сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву
13:18Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете
13:14Пентагон передаёт привет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 марта
12:28New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ
12:04"Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*
Лента новостейМолния