Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
После того, как Владимир Зеленский потерпел фиаско в Белом доме, минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба украинского военного ведомства
"Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МО Украины.
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев уточнил, что ВСУ нуждаются в системах противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), ракетах-перехватчики к имеющимся системам, а также тяжелой бронетехники и боеприпасах. И все это, уверен он можно было бы обеспечить на проценты от украденных у России денег.
После перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете главарю киевского режима позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и сказал, что Франция открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.
Интересно, что буквально несколько дней назад Париж выражал крайнее неудовольствие от того, что остался за бортом дележа "редкоземельного пирога" Украины Параллельно американское издание Politico со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщило, что недавняя поездка Макрона к Трампу с целью отговорить последнего договариваться с Россией, оказалась “пустой тратой времени”.
Тем временем Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне, а автор издания Украина.ру Владимир Видеманн отметил в своем материале Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме что главарь киевского режима выбрал именно этот город, потому что там формируется Антитрамповская коалиция. Но цель ее - не США, а Россия.