В ожидании реакции Зеленского: Трамп сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву
Дональд Трамп в Овальном кабинете
После перепалки с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трам приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом 1 марта сообщает американская газета Wall Street Journal
"Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине", - говорится в материал издания.
Однако, отметили авторы статьи со ссылкой на советника Трампа, пока американский лидер намерен подождать дальнейших действий со стороны Зеленского.
Ранее другое американское издание - New York Times - сообщило, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. По информации газеты, поставки боеприпасов и оборудования, одобренные еще бывшим президентом США Байденом, также могут быть "отменены в ближайшее время".
Параллельно издание NBC News - написало о том, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов.
В материале уточняется, что американские власти также сокращают присутствие агентства на Украине - из 64 человек, работавших в интересах USAID, останутся лишь восемь.
Также стало известно, что ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.
"Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. <...> На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи - ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек", - рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в комментарии американским СМИ.
В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.
Во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Трамп напомнил ему, что конфликт на Украине закончится очень быстро без американской помощи. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.