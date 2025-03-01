https://ukraina.ru/20250301/1061462217.html

В ожидании реакции Зеленского: Трамп сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву

В ожидании реакции Зеленского: Трамп сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву - 01.03.2025 Украина.ру

В ожидании реакции Зеленского: Трамп сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву

После перепалки с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трам приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом 1 марта сообщает американская газета Wall Street Journal

2025-03-01T13:46

2025-03-01T13:46

2025-03-01T13:46

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Однако, отметили авторы статьи со ссылкой на советника Трампа, пока американский лидер намерен подождать дальнейших действий со стороны Зеленского.Ранее другое американское издание - New York Times - сообщило, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. По информации газеты, поставки боеприпасов и оборудования, одобренные еще бывшим президентом США Байденом, также могут быть "отменены в ближайшее время".Параллельно издание NBC News - написало о том, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов.В материале уточняется, что американские власти также сокращают присутствие агентства на Украине - из 64 человек, работавших в интересах USAID, останутся лишь восемь.Также стало известно, что ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США."Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. <...> На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи - ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек", - рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в комментарии американским СМИ.В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.Во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Трамп напомнил ему, что конфликт на Украине закончится очень быстро без американской помощи. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, оон, new york times, вооруженные силы украины, военная помощь