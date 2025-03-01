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Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта

Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта - 01.03.2025 Украина.ру

Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта

Визит Владимира Зеленского в США и его переговоры с американским президентом Дональдом Трампом увенчались запомнились ожесточённой перепалкой в Овальном кабинете. Зеленский спешно покинул Соединённые Штаты

2025-03-01T09:53

2025-03-01T09:53

2025-03-01T09:53

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Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского началась с лёгкого подтрунивания Трампа над гостем."Хорошая одежда <...> Он сегодня приоделся", — отметил президент США, пожав руку Зеленскому и показав на него журналистам.Примечательно, что Трамп сам встречал Зеленского у входа. Ряд комментаторов отметил, что такой чести не удостоился ранее посещавший Белый дом президент Франции Эммануэль Макрон.Однако как позднее сообщило издание Axios, на самом деле Трамп был раздражён видом Зеленского."Маленький, но немаловажный фактор, который раздражал Трампа - это тот факт, что Зеленский не был одет в костюм", — сообщило издание со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.Несмотря на это он терпеливо выслушивал Зеленского даже тогда, когда тот начал называть президента России Владимира Путина "убийцей", что явно не способствует мирным переговорам, к организации которых столько усилий предлагает Трамп.Всё изменилось, когда Зеленский начал пререкаться с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. Когда последний отвечал Зеленскому тот даже тихо выматерился, что попало на камеры."Сука, бл**", - прочитали по губам Зеленского журналисты.Так политик реагировал на то, что Вэнс назвал поездки западных политиков на Украину организованными "пропагандистскими турами"."Считаете ли вы, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединённых Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?" — отметил Вэнс.А после того, как Зеленский в ответ на слова Вэнса попытался напугать американцев тем, что они почувствуют в будущем, когда к ним придёт война, взвился уже сам Трамп."Вы этого не знаете. У нас не будет войны. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Вы не в том положении, чтобы диктовать нам, что мы чувствовать. Мы себя будем чувствовать очень хорошо", — заявил Трамп.При этом Зеленский неоднократно перебивал американского президента и даже хамил Трампу. Так, в ответ на реплику президента США о том, что у Зеленского нет хороших карт на руках, тот ответил, что они не играют в карты сейчас."Прямо сейчас вы играете в карты. Вы ставите на кон жизни миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной! И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране, которая поддерживает вас больше, чем многие люди считали бы нужным" — чуть ли не срывался на крик Трамп.Одну из его реплик многие даже отнесли на счёт Зеленского, хотя она касалась Байдена."Вы не были одни. Мы дали вам... Глупый президент! Мы дали вам с самого начала $350 млрд", — кричал Трамп.Посол Украины в США Оксана Маркарова закрывала лицо рукой во время особо ожесточённых пикировок.Трамп даже передразнивал Зеленского. В конечном итоге он вернулся к сделке."Проблема в том, что я поддержал тебя, чтобы ты был крутым парнем. И я не думаю, что ты был бы крутым парнем без Соединённых Штатов. И ваши люди очень храбрые. Но либо ты заключишь сделку, либо мы уходим. И если мы уходим, вы будете сражаться до конца. Но у вас нет козырей. Но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении. Но ты не ведёшь себя благодарно. И это не очень хорошо. Буду честен, это не очень приятно", - подытожил президент США.А затем украинская делегация спешно покинула Белый дом. По сообщению СМИ, Трамп вышвырнул Зеленского и его делегацию из президентской резиденции, а приготовленный для них обед предложили членам команды Белого дома из Западного крыла.На Украине произошедшим были шокированы."Сегодня тот вечер, когда нужно прильнуть к стаканам. Может к экранам? Нет, к стаканам", — отметил народный депутат Украины Максим Бужанский.А вот украинский политолог и историк Константин Бондаренко отметил, что Зеленский намеренно спровоцировал конфликт."Владимир Зеленский получил тот скандал, ради которого ехал в Вашингтон. На протяжении нескольких дней лица, близкие к Банковой в частных разговорах по новомодных мессенджерах ("Переходим на этот, потому что все другие слушают") сообщали: "Вове нужен конфликт с Трампом, он об этом несколько раз говорил, при этом не слушает даже Ермака". Один из тех, кто находятся рядом с президентом чуть ли не с 2020 года, на вопрос: "Ну что у нас на горизонте?" по-философски, вздохнув, произнес одно только слово, которым в простонародье обозначается женский половой орган", — рассказал Бондаренко.По его словам, при новой американской администрации "число заготовленных санкционных папок с пометкой "Ukraine" увеличилось в геометрической прогрессии"."И демарш Зеленского может стать равноценным команде "фас!". Но сам Зеленский - не самоубийца. Он давно нацелился на новую роль. Я уже писал и говорил, что Британия и Франция готовят фронду против Трампа, Антитрамповскую коалицию. "Все силы старого мира", как писали незабвенные Маркс и Энгельс, сегодня сплотятся против Трампа: американские демократы и британские лейбористы, Сорос и Гейтс, Ротшильды и BlackRock, Стармер и Макрон. Демарш Зеленского - это выстрел "Авроры" в октябре 1917. Сигнал. Кажется, европейские силы только и ждали этого, чтобы дружно атаковать Трампа и поддержать Зеленского", — указал эксперт.И действительно, после перепалки в Белом доме европейские политики сообща поддержали Зеленского в соцсетях.При этом сообщения многих из них были одинаковыми, словно скопированными друг у друга. Бондаренко отметил, что расчёт Европы - попытаться надавить на Трампа через коллективную позицию."Европейцы до сих пор думают, что Трамп - это не всерьез и не на долго. В 1917 году точно так же думали о Ленине и большевиках. А Зеленский очень подходит на роль такого себе потешного лидера, которого в случае чего можно сдать и слить. Но Зеленский не видит и не понимает этого. У него инстинкт: он идет туда, где аплодисменты и овации, где ему кричат "Браво!"", — отметил политолог.По его мнению, для Зеленского сейчас единственный правильный выход — "заявить о сложении полномочий в условиях внешнего давления" и покинуть Украину.Сам Зеленский после встречи в Белом доме дал интервью Fox News, где заявил, что "уважает Трампа", но есть вещи, в которых он должен "занимать позицию Украины и украинцев".Глава Госдепа США Марко Рубио настоял на том, что Зеленскому следует извиниться."Извиниться за то, что он превратил это дело в то фиаско, которым оно стало. Ему не было нужды идти туда и становиться враждебным", - подчеркнул Рубио.Он особо остановился на антипутинских выпадах Зеленского."Мы пытаемся положить этому (боевым действиям — Ред.) конец. И он (Зеленский — Ред.) понимает, что нападки на Путина, независимо от того, как кто-то может чувствовать себя по отношению к нему лично, принуждение президента к позиции, когда вы пытаетесь спровоцировать его напасть на Путина, обзывательство, максималистские требования о том, чтобы Россия заплатила за восстановление, все виды вещей, о которых он говорит на переговорах. Ну, когда он начинает говорить об этом агрессивно, а президент — посредник, он заключал сделки всю свою жизнь. Вы так не посадите людей за стол переговоров", — подчеркнул глава Госдепа США.По словам Рубио, в США начинают понимать, что "что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения", несмотря на все свои заявления о желании мира.Тем временем на Украине уже призвали силовиков не выполнять приказы Зеленского. С обращением к Службе безопасности Украины, Генштабу ВСУ и силовым структурам выступил находящийся в СИЗО нардеп Александр Дубинский."В условиях, когда Зеленский уже потерял международную поддержку, его окружение может попытаться создать искусственный кризис, который даст им повод для ужесточения контроля внутри страны. <...> Сохраняйте рассудок. Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон. Не выполняйте преступные приказы. Законность и честь превыше политической конъюнктуры", — заявил Дубинский.Он призвал украинских силовиков "думать о стране, а не о сохранении власти узкого круга лиц".О содержании переговоров в Белом доме — в статье Алексея Туманова "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне".

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, франция, вооруженные силы украины, fox news, сизо