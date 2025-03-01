https://ukraina.ru/20250301/1061466448.html

В Европарламенте призвали Европу "показать зубы", но в них оказались "зияющие дыры"

В Европарламенте призвали Европу "показать зубы", но в них оказались "зияющие дыры" - 01.03.2025 Украина.ру

В Европарламенте призвали Европу "показать зубы", но в них оказались "зияющие дыры"

После перепалки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Европу "показать зубы" и стать менее зависимой от США

2025-03-01T17:32

2025-03-01T17:32

2025-03-01T17:32

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Она выразила уверенность, что Европа сама может инвестировать в добычу редкоземельных металлов, чтобы заработать "миллиарды", которые могли бы "пойти на пользу" Украине.С похожим заявлением в субботу выступила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, призвав немецкий парламент немедленно одобрить выделение Украине дополнительных трех миллиардов евро на фоне очевидно отворачивающегося от Киева Вашингтона."Мы должны еще раз расширить нашу поддержку Украины Германией, и немедленно. Я призываю все представленные в бундестаге демократические партии одобрить выделение трех миллиардов евро для Украины, которое ранее блокировалось", - заявила Бербок в ходе пресс-конференции.Вот только Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны и без поддержки Соединенных Штатов никаких серьезных шагов предпринять не смогут, констатировал в этот же день американский журнал Newsweek.Также в статье уточняется, что самые серьезные "зияющие дыры" европейской обороны - это сфера противовоздушной обороны, производство ракет дальнего радиуса действия, танков и бронетехники.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отметила, что Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.

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новости, сша, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, анналена бербок, европарламент, newsweek, мид