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Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме

Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме - 01.03.2025 Украина.ру

Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме

Грандиозный скандал, разразившийся в Овальном кабинете Белого дома, имеет продолжение. Изгнанный из кабинета президента Соединённых Штатов Зеленский отправился не в Киев, а в Лондон, где собираются встретиться в эти дни лидеры ряда европейских государств. Предположительно - там формируется Антитрамповская коалиция. Но цель ее - не США, а Россия

2025-03-01T14:38

2025-03-01T14:38

2025-03-01T15:21

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Так, почему после Вашингтона именно Лондон?Великобритания считается страной традиций. Традициями тут пропитаны не только быт и культура, но также политика, точнее говоря – политическое сознание правящего класса. И речь тут не только о монархии, но и о представлениях относительно роли Британии в мире. В британской ментальности глубоко укоренено убеждение о Лондоне как центре мира. Тем более, именно через этот город проходит нулевой меридиан, делящий планету за восточное и западное полушария. Поэтому для англичан Запад – это Америка, а Восток начинается с континентальной Европы и далее – вплоть до Японии.Исторически сложилось так, что главным соперником Британии на Востоке, в борьбе за доминирование на евразийском континенте, является Россия. Причем, на туманном Альбионе, еще задолго до русского евразийства, выработали собственную концепцию британской Евразии от Лондона до Сингапура, ключевым звеном которой рассматривалась Индия. Отсюда, вся восточная политика Британии вращалась с начала 19 века вокруг темы недопущения в Индию влияния других иностранных держав, прежде всего – России. Из этой установки, с легкой руки британского разведчика и офицера Ост-Индской компании Артура Конноли[1], развились представления о Большой игре, позже – всей британской геополитики как науки о противостоянии морских и сухопутных держав.Одной из ключевых установок в британской политике Большой игры является курс на недопущение выхода России к Индийскому океану и Средиземному морю. Соответственно – системное противостояние британцев "последнему броску на юг" (Южному коридору) и русскому контролю над Константинополем (проливы Босфор и Дарданеллы). С последней темой связан завершающий эпизод в классической фазе Большой игры как противоборства Британской и Российской империй за Евразию, а именно – русская революция 1917 года. Этот эпизод мало кому известен, и о нем я не встречал никаких упоминаний в исторической литературе. А рассказал о нем А. Ф. Керенский в интервью Радио Канада (1964). Он сообщает:"За несколько дней до военного переворота большевиков мы получили, через Швецию, предложение от министра иностранных дел австрийского императора Карла заявление, что они готовы заключить мир с Россией и ее союзниками без согласия Германии".А это означало, что в случае такой сделки Россия оказывается в числе победителей в войне и, согласно предварительным договоренностям с союзниками, получает Константинополь и контроль над проливами. Чего, разумеется, никак не могла допустить Британия. По словам Керенского, 10 ноября (28 октября по старому стилю) делегация Третьего коалиционного правительства, во главе с генералом Головиным, должна была отправиться в Париж и Лондон на мирную конференцию, начало которой было назначено на 16 ноября (3 ноября по старому стилю). Но за три для до выезда русской делегации в Европу, в Петрограде произошел государственный переворот, в результате которого правительство Керенского было свергнуто. Соответственно, вопрос с проливами был закрыт. Так же, как и вопрос с присоединением к России обширных территорий в Закавказье и Центральной Европе, что также было предварительно согласовано с союзниками.После Второй мировой войны и распадом уже Британской империи, большая часть геополитических активов последней перешла в руки Соединенных Штатов. Но вместе с ними – и сама логика британской геополитики, апологеты которой усматривали в России/СССР главного конкурента в борьбе за глобальное доминирование. Не случайно крестным отцом Холодной войны считают Уинстона Черчилля – рьяного сторонника глобального британского величия.Американская аналитическая мысль – "плоть от плоти" британской. Связано это с отсутствием у американских политиков и дипломатов до середины 20 века широкого международного опыта и с их зависимостью от авторитета британцев как старших братьев по англосаксонскому разуму. Отсюда – курс США на изоляцию России от выхода к Средиземноморью через блокаду черноморского побережья: присоединение к НАТО Румынии, Болгарии, Украины и Грузии. Как сказал известный американский экономист Джеффри Сакс, идея Бжезинского об отрыве Украины от России продиктована установками Госдепа и была лишь озвучена в виде независимого анализа в "Великой шахматной доске" (1997). Сакс усматривает прямое родство англосаксонской геополитической мысли по линии Пальмерстон[2] – Маккиндер[3] – Бжезинский[4].Получается, что, утратив глобальное политическое лидерство, британцы продолжают свою Большую игру за контроль над Евразией американскими руками. Сегодня американцы следуют политике британцев за контроль, в частности, над Ближним и Средним Востоком, а также Центральной Азией – традиционным регионом российского влияния. Это называется Новой Большой игрой, главная специфика которой – борьба не столько за реальный контроль над физическими территориями, сколько за выгодные контракты, маршруты трубопроводов, танкеры и т. п.А теперь представьте себе, что львиная доля всех этих доходов оседает в британских офшорах, причем управляют офшорными банками представители тех же самых аристократических семейств, выходцы из которых некогда администрировали британские колонии по всему миру. Это и есть новая Британская империя, British Rule (англ. британское правление). Причем, посторонних сюда не берут. Вакансии распределяются исключительно через родственные связи. Язык же бухгалтерии таков, что никаким специалистам со стороны его не понять. Это нечто вроде финансовой тайнописи. Британские офшоры, называемые также "секретными юрисдикциями", связаны с лондонским Сити – финансовым районом в центре британской столицы, на территорию которого сам монарх имеет право зайти лишь в статусе частного лица, но никак не как главы государства. Такова традиция.Британские офшоры берут на себя больше половины всех международных сделок. В чем причина такого эксклюзива? Один финансовый аналитик сказал мне в частной беседе:"Если рухнет доллар – разорится Уолл-стрит, потому что они там оперируют исключительно долларами. Но на Сити это мало отразится. Потому что в Сити привыкли оперировать любыми валютами, и крах какой-то одной из них погоды не сделает"!Политические интриги, финансы и разведка – это те области, где британцев до сих пор почти невозможно переиграть. Но времена меняются. США все больше осознают себя автономной величиной, свободной от культурных и политических влияний европейских традиций, включая британские. Особенно это заметно в связи с приходом к власти команды Дональда Трампа, демонстративно заявляющего о том, что эпоха защиты и продвижения европейских интересов Соединенными Штатами прошла.Тут, конечно, не все так просто, и узы глобальной англосаксонской солидарности весьма прочны, но каких-то серьезных поводов для исторической вражды между американцами и русскими не существует. Скорее, между теми и другими есть много общего. Эти две нации связывает, с точки зрения их культурного наследия. их "антитрадиционность", выстроенная на отказе от аристократических форм правления и открытости к будущему. Тогда как британская традиционалистская идея может быть выражена словами одного из биографов Виндзоров:"Люди, мечтающие изменить мир, не принадлежат к британской королевской семье".То есть такие люди не мыслят, как эталонные британцы, они "не догоняют" сути британской культуры как единственно верной. В связи с этим вспоминаются слова бывшего британского премьера Дэвида Камерона, сказанные по поводу его общения с одним из руководителей Евросоюза, накануне референдума о Брекзите:"Не могу себе представить, чтобы мне отдавал распоряжения человек с плохим английским"!Справедливости ради следует сказать, что рядовые британцы не разделяют антироссийских сантиментов своего правящего класса. Заметим, что идеология коммунизма и всемирной солидарности трудящихся зародилась на берегах Темзы, а не Шпрее или Невы. Точно так же в странах англосаксонского мира появились первые антиглобалисты, выступившие против такого мирового порядка, где бедные становятся все беднее, а богатые – все богаче. Но это – не те "леваки", которых сегодня малюют проплаченные сильными мира сего СМИ. Разве Клинтоны, Байден, Шольц или Бербок – леваки? Нет, они обычные ставленники глобальных финансов, выступающие в роли опытных "нанайских мальчиков". Ведь левая идея – это о децентрализации власти и демонополизации бизнеса, а не наоборот.[1] А́ртур Ко́нолли (1807 — 1842) — британский разведчик, путешественник, писатель. Автор термина "Большая Игра". Казнен в Бухаре за шпионаж.[2] Генри Джон Темпл, 3-й виконт Палмерстон (1784 — 1865) — английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой государства, премьер-министр Великобритании в 1855—1858 и 1859—1865 годах.[3] Сэр Хэлфорд Джон Маккиндер (1861 —1947) — английский географ и геополитик, член Тайного совета, основатель теории "Хартленда", классик британской геополитики.[4] Зби́гнев Бжези́нский (1928 — 2017) — американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. Советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера. Один из основателей Трёхсторонней комиссии. Сотрудник Центра стратегических и международных исследований при Университете Джонса Хопкинса.О результатах встречи премьер-министра Великобритании Стармера и президента США Трампа - в статье Алексея Туманова "К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине"

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россия, британия, лондон, джеффри сакс, андрей карлов, дональд трамп, нато, ес, эксклюзив