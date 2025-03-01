https://ukraina.ru/20250301/1061466770.html

Столкнутся ли Россия и НАТО на поле боя? Истомин о предпосылках к Третьей мировой войне и её вероятности

Столкнутся ли Россия и НАТО на поле боя? Истомин о предпосылках к Третьей мировой войне и её вероятности - 01.03.2025 Украина.ру

Столкнутся ли Россия и НАТО на поле боя? Истомин о предпосылках к Третьей мировой войне и её вероятности

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин в студии Украина.ру рассказал о том, как Европа... Украина.ру, 01.03.2025

2025-03-01T17:36

2025-03-01T17:36

2025-03-01T17:36

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Исполняющий обязанности заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин в студии Украина.ру рассказал о том, как Европа собирается договариваться с Трампом и почему США хотят скорейшего завершения СВО. Также политолог объяснил, как Европа теряет свою конкурентоспособность. 00:32 – На каком поводке Трамп держит европейских лидеров?03:51 – Почему США выгоден мир на Украине?10:09 – Как Китай относится к сближению позиций России и США?14:44 – Насколько самостоятельна Европа? #Истомин #МГИМО #Трамп #Макрон #президент #ЕС #Европа #Евросоюз #Франция #США #Вашингтон #идеология #Джонсон #ООН #резолюция #Нобелевская_премия #санкции #Брюссель #Москва #Киев #торговля #Китай #КНР #Азия #Пекин #Третья_мировая #НАТО #разведка #деньги #редкоземельные #Сицзиньпин #Запад #деньги #доллары #Британия #Стармер #миротворцы #экономика #Киев #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, европа, сша, россия, дональд трамп, нато, ес, украина.ру