Столкнутся ли Россия и НАТО на поле боя? Истомин о предпосылках к Третьей мировой войне и её вероятности
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин в студии Украина.ру рассказал о том, как Европа собирается договариваться с Трампом и почему США хотят скорейшего завершения СВО.
Также политолог объяснил, как Европа теряет свою конкурентоспособность.
00:32 – На каком поводке Трамп держит европейских лидеров?
03:51 – Почему США выгоден мир на Украине?
10:09 – Как Китай относится к сближению позиций России и США?
14:44 – Насколько самостоятельна Европа?
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Также политолог объяснил, как Европа теряет свою конкурентоспособность.
00:32 – На каком поводке Трамп держит европейских лидеров?
03:51 – Почему США выгоден мир на Украине?
10:09 – Как Китай относится к сближению позиций России и США?
14:44 – Насколько самостоятельна Европа?
#Истомин #МГИМО #Трамп #Макрон #президент #ЕС #Европа #Евросоюз #Франция #США #Вашингтон #идеология #Джонсон #ООН #резолюция #Нобелевская_премия #санкции #Брюссель #Москва #Киев #торговля #Китай #КНР #Азия #Пекин #Третья_мировая #НАТО #разведка #деньги #редкоземельные #Сицзиньпин #Запад #деньги #доллары #Британия #Стармер #миротворцы #экономика #Киев #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
17:32В Европарламенте призвали Европу "показать зубы", но в них оказались "зияющие дыры"После перепалки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Европу "показать зубы" и стать менее зависимой от США