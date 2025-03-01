Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе
Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне - это свидетельство политической слабости и нравственной деградации европейских лидеров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ
"В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель (Зеленский. - Ред.) не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен. Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", - заявила Захарова.
10:02Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и ТрампаПрезидент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
16:21Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом домеПобедителем в споре президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете стал лидер России Владимир Путин. Такое заявление 1 марта в интервью Yle Radio 1 сделал президент Финляндии Александер Стубб