https://ukraina.ru/20250301/1061465358.html

Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе

Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе - 01.03.2025 Украина.ру

Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе

Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне - это свидетельство политической слабости и нравственной деградации европейских лидеров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ

2025-03-01T16:33

2025-03-01T16:33

2025-03-01T16:33

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"В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель (Зеленский. - Ред.) не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен. Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", - заявила Захарова.Она добавила, что именно поэтому неизменными целями России остаются демилитаризация и денацификация Украины, и "чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса".Тем временем Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ, а Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл.Ранее Захарова отметила, что , что отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под одну из песен группы "Ленинград". Также она заострила внимание на том, что слова главаря киевского режима Трампу, что США "еще столкнутся с проблемами", намекают на террористические методы Украины.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.

https://ukraina.ru/20250301/1061459478.html

https://ukraina.ru/20250301/1061464792.html

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новости, россия, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, европа