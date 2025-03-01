Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе - 01.03.2025 Украина.ру
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Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе
Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе - 01.03.2025 Украина.ру
Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе
Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне - это свидетельство политической слабости и нравственной деградации европейских лидеров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ
2025-03-01T16:33
2025-03-01T16:33
новости
россия
сша
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
европа
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"В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель (Зеленский. - Ред.) не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен. Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", - заявила Захарова.Она добавила, что именно поэтому неизменными целями России остаются демилитаризация и денацификация Украины, и "чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса".Тем временем Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ, а Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл.Ранее Захарова отметила, что , что отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под одну из песен группы "Ленинград". Также она заострила внимание на том, что слова главаря киевского режима Трампу, что США "еще столкнутся с проблемами", намекают на террористические методы Украины.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, европа
Новости, Россия, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Европа

Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе

16:33 01.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне - это свидетельство политической слабости и нравственной деградации европейских лидеров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ
"В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель (Зеленский. - Ред.) не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен. Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", - заявила Захарова.
Она добавила, что именно поэтому неизменными целями России остаются демилитаризация и денацификация Украины, и "чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса".
Тем временем Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ, а Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл.
Ранее Захарова отметила, что , что отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под одну из песен группы "Ленинград". Также она заострила внимание на том, что слова главаря киевского режима Трампу, что США "еще столкнутся с проблемами", намекают на террористические методы Украины.
10:02
Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и ТрампаПрезидент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
Александер Стубб
16:21
Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом домеПобедителем в споре президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете стал лидер России Владимир Путин. Такое заявление 1 марта в интервью Yle Radio 1 сделал президент Финляндии Александер Стубб
 
НовостиРоссияСШАВашингтонВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвропа
 
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17:04Сами скинемся: на Украине пошли на отчаянный ядерный "развод" из-за ссоры Зеленского с Трампом
16:49Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа
16:33Захарова: Вашингтон устроил "отрезвляющую взбучку" не только Зеленскому, но и Европе
16:21Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом доме
16:11"Сохраняйте рассудок": Дубинский предупредил СБУ о провокациях "потерявшего поддержку" США Зеленского
15:52Трамп даст команду "фас": Килинкаров рассказал, чем обернется для Зеленского скандал в Белом доме
15:31Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУ
15:08Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл
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