https://ukraina.ru/20250301/1061464792.html

Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом доме

Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом доме - 01.03.2025 Украина.ру

Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом доме

Победителем в споре президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете стал лидер России Владимир Путин. Такое заявление 1 марта в интервью Yle Radio 1 сделал президент Финляндии Александер Стубб

2025-03-01T16:21

2025-03-01T16:21

2025-03-01T16:21

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украина.ру

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Также комментируя вчерашние переговоры в Белом доме, Стубб отметил, что занимается дипломатией всю жизнь, но такого поведения на публике еще никогда не видел."Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.

https://ukraina.ru/20250301/1061462217.html

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сша, финляндия, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру