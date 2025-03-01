Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом доме
© Global Look PressАлександер Стубб
© Global Look Press
Победителем в споре президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете стал лидер России Владимир Путин. Такое заявление 1 марта в интервью Yle Radio 1 сделал президент Финляндии Александер Стубб
"Победителем фактически оказался только один человек, которые даже не присутствовал там", - отметил он, а позже ведущая эфира пояснила слушателям, что речь идет про российского лидера.
Также комментируя вчерашние переговоры в Белом доме, Стубб отметил, что занимается дипломатией всю жизнь, но такого поведения на публике еще никогда не видел.
"Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.
13:46В ожидании реакции Зеленского: Трамп сделал первый шаг в отмене военной помощи КиевуПосле перепалки с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трам приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом 1 марта сообщает американская газета Wall Street Journal
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.