https://ukraina.ru/20250301/1061467366.html

"Пан Голобородько, это настоящий президент США". Итоги 1 марта на Украине

"Пан Голобородько, это настоящий президент США". Итоги 1 марта на Украине - 01.03.2025 Украина.ру

"Пан Голобородько, это настоящий президент США". Итоги 1 марта на Украине

Поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме разозлило американцев, напугало украинцев, заставило европейцев суетиться и развеселило россиян

2025-03-01T18:30

2025-03-01T18:30

2025-03-01T18:30

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир зеленский

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нато

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После неудачных переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским американские политики сделали ряд резких заявлений в адрес Украины."Сегодня у нас была встреча с президентом Зеленским. Я бы сказал, что она прошла не лучшим образом, потому что он слишком переоценил свои возможности. Мы стремимся к миру, а не к тому, чтобы кто-то, чувствуя себя уверенным в своих силах, отказывался от мира. Именно это я и увидел", — прокомментировал встречу сам Трамп.Он особо подчеркнул, что США не хотят ввязываться в затяжной конфликт на десятилетия и "играть в игры"."Нам нужен мир. А у меня сложилось впечатление, что Зеленский ищет не того, чего ищу я. Он хочет продолжать воевать, воевать, воевать. А мы хотим остановить смерть. Президент Путин тоже хочет положить этому конец", — отметил Трамп.По его мнению, Зеленский хочет, чтобы США подписали соглашение и продолжить воевать."Но мы не собираемся этого делать – не ради этой страны", – сказал он.Президент США подчеркнул, что Зеленский должен прекратить негативно высказываться в отношении президента России Владимира Путина. Также американский лидер указал, что не собирается затягивать мирный процесс и хочет немедленного мира."Мы не будем продолжать сражаться. Либо мы закончим войну, либо пусть они разбираются сами. Либо мы завершаем этот конфликт, либо он остается один. А если он останется один, это будет непросто, потому что без нас он не победит", — подытожил Трамп.Глава Департамента эффективности правительства Илон Маск на своей странице в X опубликовал несколько комментариев по поводу произошедшего."Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа", — указал он.Также Маск распространил видео, на котором Зеленский матерится во время ответа ему вице-президента США Джей-Ди Вэнса."Пришло время выяснить, что реально случилось с сотнями миллиардом долларов, отправленных Украине", — кроме того пригрозил Маск.Даже такой сторонник Украины, как сенатор-республиканец Линдси Грэм, и тот призвал Зеленского уйти в отставку."Зеленский ужасно вёл себя на встрече и я думаю, что убедить американский народ, что он является хорошим бизнес-партнером практически невозможно. Зеленский или должен уйти в отставку, или прислать того, с кем можно вести бизнес, или он должен измениться", — отметил Грэм.Он заявил, что предупреждал Зеленского аккурат перед встречей с Трампом, чтобы глава украинского режима был сдержаннее, но последний не внял совету американского политика.В ответ Зеленский нахамил уже своему союзнику Грэму."Не знаю, будет ли доволен он (Грэм – Ред.) моими словами, но это решение может принимать только народ Украины", — заявил он в интервью Fox News, отметив, что сам добровольно уйдёт в отставку в обмен на немедленное принятие Украины в НАТО.Но вот такой боевой настрой разделяют не все украинцы, даже те, кого подозревают в работе на Офис президента Украины. Так, украинский блогер Игорь Лаченков в начале переговоров на своей странице в X призвал Зеленского продавливать американцев."Саныч, дави их, заднюю не давай", — написал он.Однако когда разговор стал вестись на повышенных тонах, Лаченков изменил точку зрения."Всё пошло по п***е (наихудшему пути — Ред.)", — признал он.Однако позднее он выступил с обвинениями в адрес США и словами поддержки в адрес Зеленского, заявив, что американцы всаживают нож в спину Украине. Подобную риторику стали использовать все связанные с Офисом президента Украины блогеры, которые также начали критиковать Трампа.А вот бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) призвал Зеленского уйти в отставку."Последний шанс сохранить хоть какое-то уважение и сослужить службу своей стране - добровольно уйти. Суждено ли Украине сопротивляться - без Зеленского она будет это делать намного качественнее. Суждено ли Украине заключить мир - без Зеленского она это сделает намного быстрее и эффективнее. С Зеленским же нас ждет только тупой проигрыш на куда более худших условиях и новые тяжёлые жертвы. Я за мир. А ты, Вова, иди", — отметил он.Также политик скептически отнёсся к помощи Европы и Великобритании."Европа и Зеленский проголосовали за продолжение войны. Дружно - с целью продемонстрировать несогласие с политикой Трампа. Но — снова нюанс. Оружие для продолжение войны (в необходимом объеме) есть только у американцев. Евро и фунты, даже если их дадут в огромном количестве, в пушки не зарядишь", — указал Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Европейские политики высказали слова поддержки Зеленскому. Примечательно, что поддержал Зеленского даже премьер-министр Польши Дональд Туск, хотя Польшу считают агентом влияния США в ЕС."Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", — заявил Туск.В Великобритании спешно организовали саммит по Украине, который должен состояться 2 марта. Но и здесь не обошлось без конфуза. На мероприятие позвали лидеров Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и самой Украины, а также глав НАТО, Еврокомиссии и Совета ЕС. А вот представителей наиболее рьяно высказывавшихся в поддержку Украины стран Прибалтики — нет."Россия и наша общественность поймут, что нас предали не только США, но также Великобритания и Франция <...>Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Как любой пакт, разделяющий Европу или принимающий нас во внимание. Позор", — рассказал телеканалу Sky News анонимный европейский дипломатический источник.Он отметил, что у представителей стран Прибалтики "есть план… но их не пригласили".В России бенефис Зеленского в Белом доме с юмором.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале опубликовала отрывок из экранизации Владимиром Бортко повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".Позднее, в официальном комментарии Захарова заявила, что "безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны"."Все должны понимать, насколько недвусмысленно звучат такие выпады от главаря террористов. Этот ни чем не гнушающийся циник одержим лишь сохранением узурпированной им власти", — указал она.Она также оценила вразумление Зеленского Трампом."Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме — это ещё и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", — подчеркнула Захарова.Адвокат Максим Пашков с юмором прокомментировал поведение Зеленского в Белом доме."Посмотрел эпическую сцену. - Пан Голобородько! Это не актер, это настоящий Президент США!" — написал он в своём телеграм-канале.В сети тем временем распространяются подборки мемов по итогам встречи Зеленского и Трампа.О подоплёке происходящего с Украиной сейчас — в статье Владимира Виндеманна "Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме".

https://ukraina.ru/20250301/1061461513.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, россия, илон маск, офис президента, нато, ес