Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа - 01.03.2025 Украина.ру
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Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа
Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа - 01.03.2025 Украина.ру
Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа
Президент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
2025-03-01T10:02
2025-03-01T10:58
новости
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дональд трамп
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the washington post
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Что именно произошло в овальном кабинете: Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отметил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа и заявил, что необходимо проверить переданную Украине военную помощь.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под одну из песен группы "Ленинград". Также она заострила внимание на том, что слова главаря киевского режима Трампу, что США "еще столкнутся с проблемами", намекают на террористические методы Украины.Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер отметил, что миллионы американцев "наблюдали, как Трамп ставит Зеленского на место", а губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что неуважение, которое проявил Зеленский к президенту США, "приводит в содрогание".Главный сторонник Зеленского в сенате США Линдси Грэм* признал попытки наладить отношения с Украиной провальными, отметив, что теперь большинство граждан США не хотели бы рассматривать Зеленского в качестве своего бизнес-партнера.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что Зеленский не понял, в каком статусе он находился в Белом доме, поэтому получил от Трампа серьезную отповедь, которая будет иметь для Украины не менее серьезные последствия.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил поддержку американскому народу, подчеркнув, что Трамп на встрече с Зеленским отстаивал дело мира.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться за фиаско на встрече с Трампом. Рубио также отметил, что Европа хотела бы, чтобы украинский конфликт продолжался еще год, этим ЕС хочет ослабить Россию.И действительно, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Зеленскому сразу после его перепалки с Трампом и сказал, что Франция открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после скандала в Овальном кабинете позвонил и Трампу и Зеленскому: Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне.Мировые СМИ тоже продолжают обсуждать перепалку Трампа и Зеленского, и вот что пишут:Как на произошедшее отреагировали на Украине, рассказал автор издания Украина.ру Егор Леев в материале Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, ес, the washington post, der spiegel
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, ЕС, The Washington Post, Der Spiegel

Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа

10:02 01.03.2025 (обновлено: 10:58 01.03.2025)
 
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Президент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
Что именно произошло в овальном кабинете: Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
"Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине", - написал в своем телеграм-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отметил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа и заявил, что необходимо проверить переданную Украине военную помощь.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под одну из песен группы "Ленинград". Также она заострила внимание на том, что слова главаря киевского режима Трампу, что США "еще столкнутся с проблемами", намекают на террористические методы Украины.
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер отметил, что миллионы американцев "наблюдали, как Трамп ставит Зеленского на место", а губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что неуважение, которое проявил Зеленский к президенту США, "приводит в содрогание".
Главный сторонник Зеленского в сенате США Линдси Грэм* признал попытки наладить отношения с Украиной провальными, отметив, что теперь большинство граждан США не хотели бы рассматривать Зеленского в качестве своего бизнес-партнера.
"Я опустошен. Все мои усилия по созданию хороших отношений с США с помощью выгодной для двух стран сделки по критически важным минералам были просто разрушены", - заключил сенатор.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что Зеленский не понял, в каком статусе он находился в Белом доме, поэтому получил от Трампа серьезную отповедь, которая будет иметь для Украины не менее серьезные последствия.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил поддержку американскому народу, подчеркнув, что Трамп на встрече с Зеленским отстаивал дело мира.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться за фиаско на встрече с Трампом. Рубио также отметил, что Европа хотела бы, чтобы украинский конфликт продолжался еще год, этим ЕС хочет ослабить Россию.
- РИА Новости, 1920, 01.03.2025
10:51
Рубио: Европа хочет еще год войныВ Европе хотят затянуть украинский конфликт еще хотя бы на год в надежде ослабить Россию. Такое заявление после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме сделал госсекретарь США Марко Рубио. Его слова 1 марта опубликовало американское издание CNN
И действительно, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Зеленскому сразу после его перепалки с Трампом и сказал, что Франция открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после скандала в Овальном кабинете позвонил и Трампу и Зеленскому: Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне.
Мировые СМИ тоже продолжают обсуждать перепалку Трампа и Зеленского, и вот что пишут:
  • Американский The Washington Post: "Трамп в пух и прах раскритиковал Зеленского в Овальном кабинете".
  • Британский Daily Mail: "Это было не что иное, как позор, издевательство".
  • Американский The New York Times: "Ни один президент не обрушивался на иностранного лидера с такой яростью перед камерами, даже на противников Соединенных Штатов, не говоря уже о номинальных союзниках".
  • Немецкий Der Spiegel: "Дипломатическая пропасть".
  • Французский Le Journal du Dimanche: "Если цель Трампа - сокращение участия США в конфликте, то, похоже, эта стратегия успешно реализуется".
  • Немецкий Bild: "[Трамп] вместе с Джей Ди Вэнсом устраивает Зеленскому разнос".
  • Американский Responsible Statecraft: Трамп и Вэнс считают, что "у России есть определенные законные причины рассматривать амбиции Запада на Украине как угрозу" безопасности и "жизненно важным интересам" России.
Как на произошедшее отреагировали на Украине, рассказал автор издания Украина.ру Егор Леев в материале Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
 
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10:02Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа
09:53Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта
09:40Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома
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