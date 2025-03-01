Придется придумывать новый план: Шольц и Мерц обсудили перепалку Трампа и Зеленского - 01.03.2025 Украина.ру
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Придется придумывать новый план: Шольц и Мерц обсудили перепалку Трампа и Зеленского
Придется придумывать новый план: Шольц и Мерц обсудили перепалку Трампа и Зеленского - 01.03.2025 Украина.ру
Придется придумывать новый план: Шольц и Мерц обсудили перепалку Трампа и Зеленского
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем
2025-03-01T14:09
2025-03-01T14:16
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. Они обсудили возможные последствия перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).Издание отметило, что еще в пятницу днем представитель кабмина ФРГ заявлял об отсутствии необходимости дополнительно координировать политику по украинскому вопросу.Ранее Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны Германии несмотря на неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. А вот Шольц был менее категоричен, заявив, что сначала надо уточнить план работы по приближению "справедливого мира".В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.
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новости, сша, германия, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, фридрих мерц
Новости, США, Германия, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц

Придется придумывать новый план: Шольц и Мерц обсудили перепалку Трампа и Зеленского

14:09 01.03.2025 (обновлено: 14:16 01.03.2025)
 
© © Getty Images / Michael Kappeler/Pool
© © Getty Images / Michael Kappeler/Pool
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Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем
. Они обсудили возможные последствия перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
Издание отметило, что еще в пятницу днем представитель кабмина ФРГ заявлял об отсутствии необходимости дополнительно координировать политику по украинскому вопросу.
"Теперь драматическая ситуация всё изменила, Мерц должен быть вовлечен сильнее, чем это обычно бывает", - констатировала SZ.
Ранее Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны Германии несмотря на неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. А вот Шольц был менее категоричен, заявив, что сначала надо уточнить план работы по приближению "справедливого мира".
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
24 февраля, 11:22
С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГЛидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.
 
НовостиСШАГерманияВашингтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийФридрих Мерц
 
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