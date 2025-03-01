Придется придумывать новый план: Шольц и Мерц обсудили перепалку Трампа и Зеленского
14:09 01.03.2025 (обновлено: 14:16 01.03.2025)
© © Getty Images / Michael Kappeler/Pool
© © Getty Images / Michael Kappeler/Pool
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем
. Они обсудили возможные последствия перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
Издание отметило, что еще в пятницу днем представитель кабмина ФРГ заявлял об отсутствии необходимости дополнительно координировать политику по украинскому вопросу.
"Теперь драматическая ситуация всё изменила, Мерц должен быть вовлечен сильнее, чем это обычно бывает", - констатировала SZ.
Ранее Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны Германии несмотря на неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. А вот Шольц был менее категоричен, заявив, что сначала надо уточнить план работы по приближению "справедливого мира".
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