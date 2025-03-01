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Трамп даст команду "фас": Килинкаров рассказал, чем обернется для Зеленского скандал в Белом доме

Трамп даст команду "фас": Килинкаров рассказал, чем обернется для Зеленского скандал в Белом доме - 01.03.2025 Украина.ру

Трамп даст команду "фас": Килинкаров рассказал, чем обернется для Зеленского скандал в Белом доме

Ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтолкнет к действию украинскую коалицию, заинтересованную в устранении главаря киевского режима с политической сцены. Такое заявление сделал участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии агентству РИА Новости

2025-03-01T15:52

2025-03-01T15:52

2025-03-01T15:52

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Он уверен, что администрация Трампа уже поняла, что Зеленский недоговороспособен и реализовать с ним свою стратегию невозможно, а значит скоро с большой долей вероятности из Белого дома последует команда "фас", чтобы "активировать все имеющиеся у них политические ресурсы внутри Украины и натравить их на Зеленского и его офис": "Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста ЗеленскогоКак результат - на Украине организуется устойчивая коалиции против Зеленского.Килинкаров добавил, что многие политики на Украине заинтересованы в проведении президентских выборов, но прежде намерены отстранить от участия в них Зеленского, который утратил свою легитимность еще в мае прошлого года. Подтверждение тому - в материале Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского.Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома."Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, спиридон килинкаров, верховная рада, украина.ру