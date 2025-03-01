https://ukraina.ru/20250301/1061463547.html

Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете

Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете - 01.03.2025 Украина.ру

Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете

Реагируя на произошедшее накануне в Белом доме, директор национальной разведки США Тулси Габбард написала в своих соцсетях, что Владимир Зеленский очевидно втягивает Штаты в ядерную войну с Россией. Также Габбард поблагодарила американского президента Дональда Трампа за стойкую позицию

2025-03-01T14:33

2025-03-01T14:33

2025-03-01T14:33

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Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома."Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.

https://ukraina.ru/20250301/1061459478.html

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новости, сша, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, талси габбард, украина.ру