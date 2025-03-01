Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете - 01.03.2025 Украина.ру
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Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете
Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете - 01.03.2025 Украина.ру
Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете
Реагируя на произошедшее накануне в Белом доме, директор национальной разведки США Тулси Габбард написала в своих соцсетях, что Владимир Зеленский очевидно втягивает Штаты в ядерную войну с Россией. Также Габбард поблагодарила американского президента Дональда Трампа за стойкую позицию
2025-03-01T14:33
2025-03-01T14:33
новости
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владимир зеленский
талси габбард
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Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома."Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.
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новости, сша, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, талси габбард, украина.ру
Новости, США, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Талси Габбард, Украина.ру

Директор нацразведки США прокомментировала скандал в Овальном кабинете

14:33 01.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Реагируя на произошедшее накануне в Белом доме, директор национальной разведки США Тулси Габбард написала в своих соцсетях, что Владимир Зеленский очевидно втягивает Штаты в ядерную войну с Россией. Также Габбард поблагодарила американского президента Дональда Трампа за стойкую позицию

"Спасибо Дональду Трампу за непоколебимое лидерство в отстаивании интересов американского народа и мира. То, что вы сказали, — абсолютная правда: Зеленский уже много лет пытается втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией/третью мировую войну..." - написала она.

10:02
Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и ТрампаПрезидент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву. При этом, как пишут мировые и украинские СМИ, чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но американский лидер от контактов отказывается.
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
"Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле [экс-президента США Джо] Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.
 
НовостиСШАКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийТалси ГаббардУкраина.ру
 
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