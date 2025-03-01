https://ukraina.ru/20250301/1061463291.html

Лучший момент: глава МИД Венгрии оценил реакцию Трампа на выпады Зеленского

Лучший момент: глава МИД Венгрии оценил реакцию Трампа на выпады Зеленского - 01.03.2025 Украина.ру

Лучший момент: глава МИД Венгрии оценил реакцию Трампа на выпады Зеленского

Выступление президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским стало "самым великолепным моментом" последних трех лет. Такую оценку перепалке в Белом доме дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. И выразил надежду на успех переговоров России и США

2025-03-01T14:22

2025-03-01T14:22

2025-03-01T14:22

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петер сийярто

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Он добавил, что после спора Трампа и Зеленского в Белом доме "всем стало яснее, чем когда-либо, кто хочет мира, а кто хочет войны", а также "кто стоит на почве здравого смысла, а кто не жалеет ни человеческих жизней, ни миллиардов евро, лишь бы война продолжалась".В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву.

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новости, сша, венгрия, россия, дональд трамп, владимир зеленский, петер сийярто, украина.ру