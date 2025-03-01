Лучший момент: глава МИД Венгрии оценил реакцию Трампа на выпады Зеленского
Выступление президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским стало "самым великолепным моментом" последних трех лет. Такую оценку перепалке в Белом доме дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. И выразил надежду на успех переговоров России и США
"Позиция президента Дональда Трампа в пользу мира стала самым великолепным моментом за последние три года. Мы надеемся, что Дональд Трамп успешно проведет переговоры с Россией, потому что только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу", - написал Сийярто в соцсетях.
Он добавил, что после спора Трампа и Зеленского в Белом доме "всем стало яснее, чем когда-либо, кто хочет мира, а кто хочет войны", а также "кто стоит на почве здравого смысла, а кто не жалеет ни человеческих жизней, ни миллиардов евро, лишь бы война продолжалась".
10:02Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и ТрампаПрезидент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
"Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского. В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом вице-президента США. Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле Байдена и демократов, приходится работать!", - прокомментировал произошедшее автор издания Украина.ру Василий Стоякин, осмысливая произошедшее накануне в материале Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете.
Тем временем, Трамп уже сделал первый шаг в отмене военной помощи Киеву.